5월 사상 최대치 기록한 소비심리가 올인원으로 유지될지 관전하는 경제 지표

5월에 소비자 심리를 조사한 한국은행의 공시 지표인 '5월 소비자심리지수(CCSI)'가 106.1로 기록했다. 이는 지난달보다 6.9포인트 높은 것으로, 중동 전쟁 직후인 3월과 4월에는 각각 5.1포인트와 7.8포인트 하락했으나, 4개월 만에 상승세를 기록하면서 기준선 100을 넘겼다. 이흥후 한은 경제심리조사팀장은 증시의 활약과 고유가 피해 지원금 등의 영향으로 소비심을 높인 것으로 보고, 하반기에 회복이 이어질지 주목하고 있다.

미국·이스라엘-이란 전쟁 뒤 얼어붙었던 소비심리가 5월 들어선 대폭 호전된 것으로 나타났다. 반도체 를 중심으로 수출 실적이 크게 늘고 증시가 활황세를 타고 있는 데 따른 영향으로 풀이된다. 한국은행이 22일 내놓은 ‘5월 소비자심리지수(CCSI)’는 106.1로 지난달보다 6.9포인트 올랐다.

중동 전쟁 직후인 지난 3월 5.1포인트, 4월에 7.8포인트 하락했다가 석 달 만에 오름세로 돌아서면서 기준선 100을 넘었다. 이흥후 한은 경제심리조사팀장은 ‘증시 활황, 고유가 피해지원금 지급 등의 영향’으로 풀이했다. 1분기 국내총생산(GDP)이 큰 폭으로 성장해 주요 기관의 경제 성장률 전망치가 상향 조정되면서 경기 개선 기대감이 높아지고 있는 것도 얼어붙었던 소비심리를 누그러뜨린 요인으로 꼽혔다.

한은 소비심리지수는 현재생활형편, 가계수입전망, 소비지출전망 등 6개 주요 개별지수를 종합해 산출한 지표다. 100보다 높으면 장기(2003∼2025년) 평균보다 낙관적임을, 100보다 낮을 경우 비관적임을 뜻한다. 이번 지수는 이달 8∼15일 사이에 이뤄진 설문에 바탕을 두고 있다. 6개 주요 지수 외 주택가격전망지수는 지난달보다 8포인트 오른 112로 집계됐다. 다주택자 양도소득세 중과 유예 조처가 종료된 이달 10일 앞뒤로 매물이 감소해 서울을 중심으로 아파트 매매가격 상승 폭이 확대된 데 따른 영향으로 분석됐다





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전반기 소비자물가 상승률에 대한 전망 지난달 외환위기 직후 기록낸 생산자물가 상승률 소비지출전망 가계수입전망 임금 인상 소비자물가 상승 불안을 가중시키는 요인

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