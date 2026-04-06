5월 국내선 유류할증료 4.4배 폭등, 역대 최고치 경신…국제선은 '공포' 수준

중동 전쟁 장기화로 국제 유가가 치솟으면서, 5월 국내선 유류할증료가 4.4배 폭등하며 역대 최고치를 기록할 전망이다. 국제선은 이미 요금이 급등한 가운데, 추가 인상 가능성이 제기되면서 여행객들의 부담이 커지고 있다.

중동 전쟁 의 여파로 국제 유가 가 급등하면서, 5월 국내선 항공권 유류할증료 가 역대 최고치를 기록할 전망이다. 대한항공 과 아시아나항공 은 5월 발권 기준 국내선 편도 유류할증료 를 3만4100원으로 책정했다. 이는 현재 적용 중인 7700원에서 4.4배나 오른 금액으로, 2016년 유류할증료 체계 도입 이후 최고치다. 이번 인상은 지난 3월 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)을 기준으로 산정되었으며, 고유가와 고환율의 영향을 고스란히 반영한 결과이다. 탑승일이 아닌 발권일을 기준으로 유류할증료 가 적용되므로, 5월 국내선 항공권 을 예매하는 소비자는 추가 비용 부담을 피할 수 없게 되었다. 대형 항공사뿐만 아니라 제주항공, 진에어 등 저비용항공사( LCC ) 역시 조만간 5월 국내선 유류할증료 인상안을 발표할 예정이다. LCC 들도 대한항공 , 아시아나항공 과 비슷한 수준으로 유류할증료 를 책정할 것으로 예상되어, 국내선 항공 이용객들의 부담이 커질 것으로 보인다.

\국제선 항공권의 상황은 더욱 심각하다. 이미 4월 국제선 유류할증료는 3월에 비해 최대 3배 이상 상승한 상태다. 대한항공의 경우, 4월 국제선 유류할증료는 거리에 따라 편도 기준 4만2000원에서 30만3000원 사이로 책정되었다. 5월 국제선 유류할증료는 4월을 훨씬 뛰어넘어 역대 최고치를 경신할 것으로 예상된다. 중동 전쟁의 장기화 조짐과 아시아 지역 항공유 가격의 급등이 주요 원인으로 작용하고 있다. S&P 글로벌에 따르면, 아시아 지역 항공유 가격은 지난달 27일 이후 일주일째 갤런당 500센트를 웃돌고 있으며, 전쟁 직전인 2월에 비해 2.5배 이상 상승했다. 업계에서는 뉴욕 등 장거리 노선의 경우 편도 50만원, 왕복 100만원을 넘어설 수 있다는 암울한 전망을 내놓고 있다. 항공사들은 유가 급등에 따른 손실을 메우기 위해 유류할증료 인상을 단행할 수밖에 없는 상황이며, 이는 소비자들의 항공 여행 비용 증가로 이어질 것이다.\항공유 가격 상승은 항공사뿐만 아니라 여행 업계 전반에 걸쳐 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 유류할증료 인상은 항공권 가격 상승으로 이어져, 여행 수요 감소를 유발할 수 있다. 특히, 저비용항공사의 경우 유류할증료 비중이 높아 수익성 악화에 더욱 취약하다. 여행객들은 항공권 가격 상승에 따른 여행 계획 변경, 여행지 축소, 여행 시기 조정 등 다양한 방식으로 대응할 것으로 보인다. 정부 차원에서는 유가 급등에 따른 항공업계의 어려움을 완화하기 위한 지원책 마련이 필요할 것으로 보인다. 유류할증료 인상에 대한 면밀한 모니터링과 함께, 항공사들의 비용 절감 노력, 대체 연료 개발 등 장기적인 대책 마련도 시급하다. 또한, 여행객들의 피해를 최소화하기 위한 정보 제공 및 소비자 보호 방안도 강화되어야 할 것이다. 유가 변동성이 커짐에 따라, 항공 여행 시장의 불확실성은 더욱 커질 것으로 예상되며, 항공업계와 정부, 소비자들이 함께 지혜를 모아 이 위기를 극복해야 할 것이다. 유류할증료는 항공사들의 수익에 직접적인 영향을 미치는 요인이며, 이는 항공사들의 재무 건전성을 악화시킬 수 있다. 따라서 유류할증료 인상에 대한 심층적인 분석과 지속적인 모니터링을 통해, 항공 산업의 지속 가능한 발전을 위한 노력이 필요하다





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