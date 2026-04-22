5월 가정의 달 유통가, 어린이날 완구부터 캠핑 먹거리까지 할인 경쟁 가속화

5월 가정의 달을 맞아 롯데마트, 이마트, 홈플러스 등 유통업계가 완구 할인, 캠핑용품 및 나들이 먹거리 프로모션을 강화하며 대규모 특수 잡기에 나섰습니다.

5월 가정의 달과 어린이날 을 앞두고 국내 주요 유통업계 가 대대적인 할인 경쟁에 돌입했습니다. 롯데마트, 이마트, 홈플러스 등 대형 유통 3사는 소비자의 지갑을 열기 위해 완구류, 캠핑용품 , 나들이 먹거리 등 전방위적인 프로모션을 강화하며 고객 선점 경쟁을 펼치고 있습니다. 특히 단순한 가격 할인뿐만 아니라 체험형 마케팅과 PB 상품 확대를 통해 소비자들의 발길을 매장으로 이끌고 있는 점이 이번 프로모션의 핵심 전략입니다. 롯데마트의 토이저러스는 어린이날 특수를 겨냥해 전국 42개 점포에서 대규모 완구 할인 행사를 단행합니다. 다음 달 6일까지 진행되는 이번 행사에서는 레고를 비롯해 헬로카봇, 캐치 티니핑 등 아이들에게 인기가 높은 완구와 닌텐도 게임기를 최대 40% 저렴하게 선보입니다. 또한 롯데마트는 PB 브랜드인 오늘좋은 통큰블럭을 새롭게 출시하고 레고 신제품을 런칭하는 등 상품 라인업을 보강했습니다.

여기에 엘포인트 회원을 대상으로 한 상품권 증정 이벤트와 매장 내 레고 및 잔망루피 팝업스토어를 운영하여 방문객들에게 쇼핑 이상의 즐거움을 제공하는 체험형 마케팅을 전개하고 있습니다. 이마트는 따뜻해진 날씨와 함께 폭발적으로 증가하는 나들이 및 캠핑 수요를 공략하기 위해 바비큐 파티 할인 행사를 기획했습니다. 통계적으로도 4~5월 축산 매출이 급증하는 트렌드를 반영하여 한우 특수부위와 미국산 생갈비 등을 신세계포인트 적립 시 30% 할인된 가격에 제공합니다. 또한 돼지고기 특수부위 모둠과 곁들임 채소, 해산물 등을 함께 할인하여 나들이 상차림 비용 부담을 크게 낮췄습니다. 이와 더불어 80여 개 생산자의 와인을 선보이는 부르고뉴 와인 대전을 개최하고 캠핑용 의자 및 그늘막 등을 50%까지 할인 판매하며 캠핑족의 수요를 적극 흡수하고 있습니다. 홈플러스 역시 23일부터 일주일간 나들이 먹거리와 캠핑용품을 최대 반값에 판매하는 공격적인 행보를 보이고 있습니다. 전복을 비롯한 신선식품과 델리 상품, 제과류, 면류 등 다양한 카테고리를 할인 대상에 포함하여 고객들의 장바구니 부담을 줄이는 데 주력했습니다. 특히 심플러스 PB 캠핑용품에 대한 다품목 구매 할인 혜택을 제공하고, 어린이날을 대비해 완구 품목을 최대 70%까지 할인하는 등 가격 경쟁력을 최우선으로 내세웠습니다. 업계 관계자는 5월은 가족 단위 소비가 가장 많은 시기인 만큼 유통사들이 오프라인 매장의 강점을 살려 체험과 할인을 결합한 마케팅으로 고객 잡기에 총력을 기울이고 있다고 설명했습니다





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