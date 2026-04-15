5세대 실손보험 출시 임박, 유인책 도입은 연말까지 지연… ‘역선택’ 심화 우려

다음 달 5세대 실손의료보험 출시를 앞두고 기존 가입자 전환을 위한 핵심 유인책인 계약 재매입 및 선택형 특약 도입이 연말로 미뤄지면서, 손해율 악화 및 역선택 심화에 대한 우려가 커지고 있습니다.

다음 달 4일 새로운 5세대 실손 의료보험 상품이 출시될 예정이지만, 손해율이 높은 기존 1, 2세대 실손보험 가입자들을 5세대로 전환하도록 유도하는 중요한 장치들이 연말까지 도입이 지연될 것으로 확인되었습니다. 이는 상품 출시와 실제 가입자 전환 유도 제도 도입 사이에 약 6개월의 시차가 발생하게 되는 상황입니다. 당초 5세대 실손 상품과 함께 출시될 것으로 예상되었던 ' 계약 재매입 '과 ' 선택형 특약 '의 도입이 11월로 미뤄지면서, 고위험 가입자들이 기존의 손해율이 높은 계약을 유지하는 ‘요지부동’ 상태가 지속될 것이라는 우려가 커지고 있습니다. 보험업계 관계자는 이러한 지연으로 인해 소비자들은 ‘일단 지켜보자’는 심리로 관망세를 유지할 가능성이 높으며, 이는 결국 우량 가입자의 이탈을 부추기고 손해율이 높은 가입자만 남게 되는 ‘역선택’ 현상을 더욱 심화시킬 수 있다고 지적했습니다.

실제로 실손보험은 지난 3년간 연평균 1조 7천억 원이라는 막대한 규모의 적자를 기록하고 있으며, 이러한 손해율 심화의 주요 원인으로는 의료 쇼핑과 과잉 진료로 인한 보험금 누수가 꼽히고 있습니다. 따라서 구세대 가입자들을 5세대 상품으로 전환시키는 유인책 마련이 시급한 상황입니다. 이러한 전환을 촉진하기 위해 추진되었던 제도가 바로 계약 재매입과 선택형 특약입니다. 계약 재매입은 보험사가 1, 2세대 가입자들의 기존 계약을 매입하여 5세대 상품으로 전환하도록 유도하는 방식입니다. 금융당국은 이 방식에 대해 일시금 지급보다는 보험료 할인 혜택을 제공하는 방향으로 가닥을 잡고 논의를 진행 중입니다. 보험사들은 계약 재매입에 따른 비용 지출이 재무 건전성에 미칠 영향, 특히 해약환급금 준비금과의 관계를 신중하게 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다. 선택형 특약은 일부 비급여 항목을 보장에서 제외하는 대신 보험료를 낮추는 방식으로, 이재명 대통령의 공약 사항이기도 했습니다. 보험업계는 선택형 특약의 실효성을 높이기 위해 도수치료, 비급여 주사제, MRI 등에 대한 면책 조항을 적용하고, 본인 부담률을 20%p 상향하는 세 가지 조건을 필수 선택 사항으로 지정해 줄 것을 금융당국에 건의한 상태입니다. 만약 이러한 조건이 받아들여진다면, 1세대 가입자는 최대 40%, 2세대 가입자는 30% 중반대의 보험료 할인이 가능할 것으로 예상됩니다. 금융당국 관계자는 계약 재매입 및 선택형 특약의 도입 시기와 구체적인 방안에 대해 현재 보험업계와 긴밀하게 소통하며 최종 조율 중이라고 밝혔습니다. 금융당국은 다음 달 5세대 실손 상품 출시와 더불어, 계약 재매입 및 선택형 특약 도입에 관한 세부적인 상황을 함께 안내할 예정입니다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

실손보험 5세대 실손 보험료 할인 계약 재매입 선택형 특약

United States Latest News, United States Headlines