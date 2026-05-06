5세대 실손의료보험 출시…기존 가입자 90% 보험료 할인 혜택

16개 보험사가 5세대 실손의료보험을 출시하며 기존 가입자들에게 최대 90% 보험료 할인 혜택을 제공한다. 중증질환 보장은 유지되지만 비중증 비급여 보장 범위가 축소되며, 개인의 의료 이용 패턴에 따라 선택형 할인 특약을 적용할 수 있다. 금융당국은 이번 개혁이 소비자 부담 경감과 의료 정상화를 목적으로 추진됐다고 설명했다.

오늘부터 16개 보험사가 일괄적으로 5세대 실손의료보험 상품판매를 시작한다. 특히, 옛 실손보험(1·2세대)을 5세대 로 갈아탈 경우 보험료를 90%정도 깎아주는 서비스를 시행한다. 기존 1·2세대 가입자들의 선택 폭이 넓어질 전망이다. 6일 금융당국에 따르면 치료비 부담이 큰 중증질환 의 보장을 강화하고, 도수치료 등 비중증 비급여 보장을 줄인 5세대 실손보험이 오늘 출시된다.

실손보험은 약 4000만명이 가입한 대표적인 민간 의료안전망으로 꼽힌다. 하지만 과잉진료와 보험료 인상 등의 논란이 지속되면서 보장체계 개편 필요성이 제기돼 왔다. 이에 새로 나온 5세대 실손보험은 암, 뇌혈관·심장질환, 희귀난치성질환 등 중증질환 보장은 기존 수준으로 유지한다. 상급종합병원과 종합병원 입원치료에는 연간 자기부담 상한 500만원을 신설했다.

임신·출산과 발달장애 관련 급여 의료비도 새로 보장한다. 이에 반해 비중증 비급여 보장 한도는 연 5000만원에서 1000만원으로 확 낮아지고, 자기부담률은 30%에서 50%로 껑충 뛴다. 월 보험료 17만8489원의 60대 여성 1세대 실손 가입자가 선택형 할인 특약을 통해 △근골격계 물리치료·체외충격파치료 및 비급여 주사제 제외 △비급여 MRI·MRA 제외 △자기부담률 20% 적용을 모두 선택 시 보험료는 약 10만7000원으로 낮아진다. 약 40%의 할인효과가 생긴다.

같은 조건에서 5세대 실손보험으로 전환하면 보험료는 더 크게 떨어진다. 선택형 할인 없이도 약 4만2000원 수준으로 감소하며, 기존 대비 약 76% 낮은 수준이다. 여기에 계약전환 할인까지 적용 시 초기 3년간 약 2만1000원 수준까지 하락해 최대 88% 가까운 절감효과도 가능하다. 2세대 가입자도 유사하다. 월 12만6773원의 60대 여성 2세대 가입자의 보험료는 선택형 할인 특약을 적용하면 약 8만88741원으로 30%정도 떨어진다. 5세대 전환 때에는 약 4만2539원, 계약전환 할인 적용 시 3년간 약 2만1270원 수준으로 낮아진다.

다만, 이 같은 선택은 개인의 의료 이용 패턴에 따라 유불리가 갈린다. 가령 도수치료 이용이 연간 10회 미만으로 적은 가입자라면 해당 항목을 제외하는 선택형 할인 특약이 유리할 수 있다. 반면 이용 횟수가 많다면 기존 실손을 유지하는 편이 더 유리하다. 치료 시점을 감안한 전략도 꾀할 수 있다.

만약 중증질환 치료가 예정돼 있다면 기존 실손을 유지해 보장 받은 뒤, 치료 이후 선택형 할인 특약을 통해 보험료를 낮출 수 있다. 다만, 선택적 특약은 1회만 가입할 수 있다. 현재 보험료 부담이 크다면 5세대 전환이 대안이 될 수 있다. 특히, 비중증 비급여 이용이 많지 않은 가입자라면 낮아진 보험료 구조와 추가할인 혜택도 누릴 수 있다.

아울러 현행 비급여 보험료에 적용하는 ‘무사고 할인’과 ‘비급여 보험료차등제’를 5세대에서도 적용해 보험료 부담을 추가로 낮출 수 있다. 금융당국 관계자는 “5세대 실손보험의 보장범위 축소 등이 보험사 이익을 위한 것이 아닌지 의문을 제기하는 시각도 존재하는데 이번 실손보험 개혁은 소비자의 경제적 부담 경감과 의료 정상화 등을 위해 추진, 보험사의 이익 개선 등과 무관하다”면서 “보험은 수지상등 원칙에 따라 ‘보험금 지급이 줄어들면 보험료도 인하’되므로 보장 합리화로 인해 보험사 이익이 늘어나지 않는다”고 설명했다.

이어 “계약전환 후 보험금을 받지 않았다면 6개월 안에 철회하고 이전 상품으로 돌아갈 수 있고, 3개월 이내인 경우엔 보험금 지급사유가 발생했더라도 전환 전 계약으로 복귀 가능하다”고 덧붙였다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

실손의료보험 5세대 보험료 할인 중증질환 비급여

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

초등교사 90% “현장체험학습 추진 매우 부정적”최근 이재명 대통령이 학교 현장체험학습이 위축되는 문제를 해결하라고 주문한 가운데, 초등학교 교사 대부분이 현장체험학습을 가는 것에 부정적이라는 교원단체의 설문조사 결과가 나왔다. 4일 초등교사노조가 교사 2만1918명을 대상으로 시행한 설문조사 결과를 보면, 현장체험

Read more »

“이란 에너지 90% 구매, 사실상 테러 지원”…미국, 정상회담 앞두고 중국 압박“국제적인 작전 지원 동참” 촉구 이란 사태에 중국 역할론 부각 중국과 긴장고조 불씨 될 수도

Read more »

“술에 ‘이것’ 한 방울 넣어라”…90세 애주가 뇌 쌩쌩한 비결서울 평창동의 고급 실버타운에 사는 90세 할아버지가 하루에 마시는 주량이다. '경쟁 사회에서 건강 못 지키는 사람이 진짜 낙오자'라는 처절한 깨달음을 얻은 이후, 국내외 건강 관련 서적 600권을 독파하며 ‘건강 전도사’로 변신했다. 건강 관련 책을 집필할 정도로 건강 비결을 섭렵했다. - 한강포럼,김용원,건강비결,술꾼,실버타운,혼술,홍초,J커브,숙취,아침단식,헬스+100세의행복,더중플붐업,전문공개

Read more »

미 재무 “중국이 이란 에너지 90% 구매”, 중국은 “제재따르지 말 것” 금지령···정상회담 쟁점될 듯미국이 이란산 원유를 계속 수입하는 중국에 경고하고 나섰다. 중국은 이란 원유를 수입해 미국의 제재 명단에 이름을 올린 자국 기업을 두고 ...

Read more »

‘헬리콥터 굉음’에 귀청 떨어지는 광화문…서울 도심, 집회·소음에 꽉 막혔다집회·시위가 서울 도심에 집중되면서 시민 불편을 비롯해 사회적 비용 부담도 커지는 것으로 나타났다. 변지혜 서울시립대 교통공학과 교수팀의 연구에 따르면 동화면세점 앞부터 대한문까지 약 1㎞ 구간의 세종대로를 전면 통제할 경우 최대 83억원의 교통혼잡비용이 발생하는 것으로 추산됐다. 현행 집회 및 시위에 관한 법률은 주간 집회의 경우 주거지역과 그 외 지역을 나눠 10분간 평균 소음이 60~70㏈을 넘거나, 1시간 동안 최고 소음이 90㏈을 2~3회 초과할 경우 제재한다.

Read more »