탱크 데이 논란으로 본 공적 발화의 책임과 혐오의 사회적 확산

스타벅스코리아의 탱크 데이 사건을 통해 기업과 공인의 발언이 사회적 혐오를 정당화하는 메커니즘을 분석하고, 진정한 사회적 안전과 민주주의 실현을 위한 포괄적 차별금지법 제정과 인권 교육의 필요성을 역설한다.

최근 스타벅스코리아에서 발생한 탱크 데이 사건은 단순히 한 기업의 마케팅 실수나 부주의로 치부할 수 없는 심각한 사회적 함의를 담고 있다. 5월 18일이라는 날짜가 한국 현대사에서 갖는 상징성과 국가폭력의 비극적 기억을 떠올릴 때, 텀블러 판촉 행사에 탱크라는 단어를 사용한 것은 명백한 역사적 감수성의 결여를 보여준다.

특히 고 박종철 열사의 고문치사 사건을 연상시키는 책상에 탁! 이라는 문구가 더해지면서, 이는 단순한 홍보를 넘어 국가폭력의 기억을 상업적인 농담으로 소비하려는 위험한 시도로 비춰졌다. 이러한 발언이 기업 내부에서 어떻게 필터링 없이 통과될 수 있었는지를 묻는 것은 매우 중요하다. 특히 정용진 신세계그룹 회장과 같이 사회적 영향력이 막강한 인물이 과거에 보였던 정치적 발언들과 이번 사건을 연결해 보면, 이는 우연한 실수가 아니라 특정 가치관이 기업 문화 전반에 투영된 결과일 가능성이 크다.

영향력 있는 인물이나 거대 기업이 내뱉는 말은 단순한 개인의 의견을 넘어 사회적 허가증으로 작동한다. 익명의 커뮤니티에서나 오가던 혐오와 조롱의 언어가 공적 장소에서 기업의 이름으로 출력될 때, 대중은 그것을 해도 되는 말로 인식하게 되며, 이는 결국 혐오의 문턱을 낮추는 결과로 이어진다. 공인의 말은 사회의 도덕적 기준과 경계를 설정하는 힘을 가진다. 정치인이나 고위 공직자, 재벌 총수들의 발언은 우리 사회가 어디까지를 용인할 것인가에 대한 보이지 않는 가이드라인이 된다.

예를 들어 이준석 전 국민의힘 대표의 과거 발언들이 교육 현장에서 학생들에 의해 그대로 재현되며 타인을 조롱하는 도구로 쓰였다는 일화는 공적 발화의 파급력을 극명하게 보여준다. 대통령 후보가 TV 토론에서 한 말이 학교 교실에서는 누군가를 괴롭혀도 된다는 정당성으로 둔갑하는 과정은 혐오가 위에서 아래로 어떻게 흐르는지를 증명한다. 또한 장애인 이동권 투쟁을 시민을 볼모로 잡는 행위라고 규정하는 언어들은 장애인을 시민의 범주에서 밀어내고 그들을 테러리스트나 위협적인 존재로 프레임화한다.

이는 단순한 비판이 아니라 특정 집단을 사회적 타자로 낙인찍어 그들의 정당한 권리 요구를 무력화하는 폭력적 언어이다. 서울시 교육감 후보의 성소수자 혐오 현수막 역시 마찬가지다. 교육의 이름으로 특정 집단을 추방하겠다는 선언은 학교 내 성소수자 학생들에게 너는 이곳에 존재해서는 안 된다는 절망적인 신호를 보내며, 주변 학생들에게는 차별을 정당화하는 환경을 제공한다. 우리는 혐오 표현을 단순한 말의 상처로 이해하는 단계에서 벗어나, 그것이 개인과 공동체의 안전을 어떻게 파괴하는지 직시해야 한다.

진정한 안전이란 체제의 안정이 아니라 모든 사람의 생명과 존엄이 온전히 지켜지는 상태를 의미한다. 5·18 민주화운동 당시 국가가 주장했던 안전은 권력의 안정을 위한 통제였지만, 시민들이 갈구했던 안전은 서로의 삶과 공동체의 존엄을 지키는 것이었다. 이러한 정신은 오늘날 세월호 참사, 이태원 참사, 그리고 기후 위기와 노동 재해 등 사회적 약자들이 더 먼저, 더 깊게 다치는 모든 재난의 상황과 연결된다. 혐오 표현은 결코 모두에게 평등한 농담이 될 수 없다. 누군가에게는 가벼운 웃음일지 모르나, 소수자들에게는 내일의 출근길과 등굣길이 안전할지를 결정짓는 실존적인 위협이 된다.

따라서 안전의 문제는 더 이상 공권력의 투입이나 감시의 강화가 아니라, 사회적 약자를 중심에 두고 공동체의 설계도를 다시 그리는 문제로 접근해야 한다. 이재명 대통령이 5·18 왜곡과 이주민에 대한 혐오 표현에 강력히 대응하겠다고 밝힌 것은 고무적이지만, 우리는 여기서 더 나아가 일관된 기준을 요구해야 한다. 왜 국가폭력의 역사 왜곡에는 민감하게 반응하면서, 성소수자나 다른 소수자에 대한 차별과 폭력에는 동일한 무게의 정의감을 보이지 않는가 하는 의문이다.

특정 혐오는 국가적 문제로 다루고, 다른 혐오는 논쟁적 사안으로 남겨두는 이분법적 접근으로는 진정한 통합을 이룰 수 없다. 5·18을 조롱하는 문화와 장애인 권리 투쟁을 폄훼하는 언어, 성소수자를 배제하는 정치는 결국 누구를 우리 공동체 밖으로 밀어낼 것인가를 결정하는 동일한 구조의 혐오 메커니즘을 공유하고 있다. 이를 해결하기 위해서는 파편적인 처벌법이 아니라, 모든 형태의 차별을 금지하는 포괄적 차별금지법 제정이 필수적이다. 차별금지법은 우리 사회가 어떤 가치를 최우선으로 할 것인지에 대한 기본법이자, 혐오의 연쇄 고리를 끊어내는 제도적 장치가 될 것이다.

물론 법적 규제만으로는 혐오의 뿌리를 완전히 뽑아낼 수 없다. 혐오는 법망을 피해 밈(meme)이나 유머, 암시적인 표현으로 변모하여 우리 일상에 침투하기 때문이다. 그렇기에 법적 책임과 더불어 교육과 문화적 전환이 병행되어야 한다. 학교 현장에서의 인권 교육, 다양성 훈련, 성평등 교육, 그리고 노동과 정치에 대한 올바른 교육이 이루어져야 한다.

무엇이 폭력인지, 무엇이 타인의 삶을 위축시키는 억압인지를 스스로 분별할 수 있는 비판적 시민을 길러내는 것이야말로 가장 강력한 혐오 방지책이다. 결국 우리가 던져야 할 핵심 질문은 우리가 어떤 말을 해도 되는 말로 허용할 것인가 하는 점이다. 공인의 혐오 발언과 기업의 조롱을 묵인하는 사회는 차별을 하나의 문화로 고착화하지만, 이를 단호히 멈춰 세우고 피해자의 존엄을 회복시키는 사회는 새로운 안전의 기준을 세울 수 있다. 오월 정신을 계승한다는 것은 과거의 사건을 기억하는 것에 그치지 않고, 현재의 우리 곁에 있는 타인을 버리지 않는 공동체를 만드는 실천이다.

경쟁보다는 돌봄을, 배제보다는 포함을, 체제보다는 생명을 선택하는 민주주의의 과제를 우리는 지금 여기서 수행해야 한다





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탱크데이 혐오표현 5·18민주화운동 차별금지법 공적책임

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