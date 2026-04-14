50조원 투입, 첨단산업 생태계에 날개… 국민성장펀드 2차 메가프로젝트 가동

정부가 150조원 규모의 국민성장펀드를 통해 차세대 바이오, OLED, 미래 모빌리티 등 6개 첨단 분야에 50조원 이상을 투자하는 2차 메가프로젝트를 발표했다. 민관합동펀드 조성 및 직접 투자를 통해 첨단산업 생태계를 지원하고, 글로벌 경쟁력 강화에 나선다.

150조원 규모의 국민성장펀드 가 차세대 바이오 , OLED 디스플레이, 미래 모빌리티, 소버린 AI, 재생에너지 인프라, 새만금 첨단벨트 등 6개 분야를 대상으로 하는 ‘2차 메가프로젝트 ’를 발표했다. 정부는 첨단산업 생태계 지원을 위해 향후 5년간 50조원 이상의 자금을 공급할 계획이며, 35조원은 민관합동펀드로, 15조원은 직접 투자를 통해 집행될 예정이다. 금융위원회는 14일, 국민성장펀드 제2차 전략위원회를 열고 이 같은 내용을 발표했다. 2차 메가프로젝트 는 지난해 12월 발표된 1차 메가프로젝트 이후 약 4개월 만에 발표되었으며, 1차 프로젝트의 올해 1분기(1~3월) 지원 실적은 약 6조6000억원으로 집계되었다. 2차 프로젝트에는 총 10조원 안팎의 자금이 투입될 전망이다.

분야별 지원 계획을 살펴보면, 바이오 부문은 글로벌 임상 3상 단계 기업 투자를 통해 신약 상용화를 지원하고, OLED 분야는 프리미엄 시장 경쟁력 유지를 위한 대규모 설비 투자를 뒷받침한다. 미래 모빌리티·방산 분야는 무인기 등 차세대 기술의 연구개발과 양산 지원에 초점을 맞추며, 소버린 AI는 반도체, 데이터센터, AI 모델을 포괄하는 자립형 생태계 구축을 목표로 한다. 재생에너지 인프라는 태양광·풍력 기반 전력 공급망 확충에, 새만금 첨단벨트는 로봇, 수소, 데이터센터 집적을 통한 지역 거점 조성을 추진한다.

정부는 2차 프로젝트 발표와 함께 50조원 규모의 첨단산업 생태계 지원 방안을 공개했다. 이 자금은 민관합동펀드와 직접투자로 나뉘어 집행되며, 민관합동펀드는 20여 개의 자펀드로 세분화되어 운영될 예정이다. 공공자금 기준으로 첨단 일반펀드, 특정 기능 펀드, 초장기 기술 펀드, 프로젝트 펀드, 국민참여형 펀드 등이 구성되며, 특정 기능 펀드는 스케일업, AI·반도체 생태계, 인수합병(M&A), 코스닥, 지역전용 펀드 등으로 세분화된다. 첨단 일반펀드는 기업 성장 단계별 투자를 담당하며, 민간 자금의 사각지대를 보완하는 역할을 수행할 것으로 기대된다. 또한, 정책자금 운용 경험이 없는 신규 운용사의 참여를 확대하고, 첨단산업 관련 창업 경험을 평가 요소에 반영하여 투자 생태계의 다양성과 혁신성을 높일 계획이다.

대규모 장기 투자가 필요한 분야에는 직접투자 방식이 적용되며, ‘성장기업발굴 협의체’(가칭)를 국민성장펀드추진단 내에 설치하여 민간 운용사와 사업 부처가 발굴한 기업에 후속 투자 기회를 제공할 예정이다. 정부는 2분기 중 민관합동펀드 운용사를 선정하고, 연말부터 본격적인 자금 집행에 나설 계획이다.

이번 발표는 에너지 대전환 시대에 발맞춰 첨단산업의 글로벌 경쟁력을 강화하고, 긴급한 자금 수요에 신속하게 대응하기 위한 정부의 적극적인 노력을 보여준다. 금융위원회는 적시에 대규모 자금 지원을 통해 첨단산업의 혁신을 가속화하고, 경제 성장에 기여할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 방침이다. 특히, 정부는 2차 메가프로젝트를 통해 바이오, OLED, 미래 모빌리티 등 유망 분야의 기술 경쟁력을 강화하고, 새로운 성장 동력을 창출할 계획이다. 새만금 첨단벨트 조성은 지역 경제 활성화와 일자리 창출에도 기여할 것으로 예상되며, 재생에너지 인프라 확충을 통해 탄소 중립 사회로의 전환을 가속화할 수 있을 것으로 기대된다. 정부는 앞으로도 첨단산업 생태계 조성을 위한 정책 지원을 강화하고, 민간 투자를 활성화하여 지속 가능한 경제 성장을 이끌어갈 것이다. 이번 발표를 통해, 정부는 첨단산업의 미래를 밝히고, 경제 회복에 대한 기대감을 높였다





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국민성장펀드 첨단산업 메가프로젝트 투자 바이오

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