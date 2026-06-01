50대 이상 학자금대출 연체자 증가…전체 연체자 12.7% 차지

한국장학재단 통계에 따르면 일반상환 학자금대출을 받아 6개월 이상 연체 후 상환 중인 50대 이상 채무자가 전체의 12.7%에 달하며, 연도별로 비중이 꾸준히 증가하고 있다. 만학도 전형이나 대학원 진학 등 늦은 나이에 학자금을 빌렸으나 소득 불안정으로 상환에 어려움을 겪는 사례가 많다는 분석이다.

최근 통계를 보면 늦은 나이에 대학에 진학하기 위해 일반상환 학자금대출 을 받은 50대 이상 연체자 비중이 점차 높아지고 있으며, 전체 연체자 중 12.7%를 차지하는 것으로 나타났다. 한국장학재단 자료에 따르면 지난해 말 기준으로 6개월 이상 연체 후 현재 상환 중인 일반상환 학자금대출 채무자는 총 3만7943명이다.

연령대별로 30대가 51.1%(1만9401명)로 가장 많고 40대 21.3%(8078명), 20대 14.9%(5642명) 순이며, 50대 이상은 4821명으로 12.7%를 차지했다. 세부적으로 50대 3723명(9.8%), 60대 1081명(2.8%), 70대 17명이 포함되어 있다. 50대 이상 비중은 2023년 10.3%에서 2024년 11.5%, 2025년 12.7%로 매년 증가 추세다. 이 같은 현상은 연체 채무를 상환 중인 경우만 집계한 것이므로 실제 연체자 수는 더 많을 수 있다.50대 이상 연체자 상당수는 만학도 전형을 통해 입학하거나 직장생활 중 대학원에 진학한 경우로 추정된다.

학자금대출은 취업상환 대출과 일반상환 대출로 구분되는데, 취업상환 대출은 일정 소득이 발생할 때까지 원리금 상환이 유예되고 만 35살 이하만 신청 가능해 주로 20대 학부생이 이용한다. 반면 일반상환 대출은 만 55살 이하에 대학·대학원 입학 시 만 59살까지 받을 수 있으며, 대출 직후부터 상환 의무가 발생해 소득이 있는 만학도들이 주로 활용한다. 재교육·재취업 목적으로 늦은 나이에 진학했지만 안정적인 소득을 확보하지 못해 연체되는 사례가 늘어나는 것으로 분석된다.

임은희 대학교육연구소 연구원은 일반상환 학자금의 고령 연체자 대부분이 20∼30대에 장기 연체를 한 경우보다 만학도일 가능성이 크다고 설명했다. 한편 이 날 특검은 윤석열 전 대통령이 2023년 11월부터 계엄 준비를 시작했으며 합동참모의장에게 무조건적인 충성을 요구했다는 수사 내용을 발표했다





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