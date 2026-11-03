태평양 5400km 표류 소년 5명 극적 구조, 나머지 4명은 행방불명

태평양에서 5개월간 5400km를 표류하다 구조된 미크로네시아 연방 출신 소년 5명. 심각한 영양실조 상태였으나 생명은 위길. 나머지 4명 행방은 여전히 미확인 상태.

태평양 한가운데서 5개월 동안 5400km를 표류 끝에 극적으로 구조된 미크로네시아 연방 출신의 성인 남성 3명과 남자 어린이 2명 등 모두 5명이 키리바시 패닝섬 에서 안전한 모습이다. 이들은 지난 7월 30일 폭풍을 만나 행방불명이 된 소형 보트에서 발견되었으며, 현재 심각한 탈수와 영양실조 상태에도 불구하고 회복세를 보이고 있어 국제적인 관심을 받고 있다.

5개월간 5400km 표류, 극적 구조 과정과 현황

지난 1일 남태평양 섬나라 키리바시 패닝섬 인근 해역에서 현지 주민들에 의해 발견된 소형 보트에는 성인 남성 3명과 남자 어린이 2명이 타고 있었다. 이들은 길이 약 6m에 불과한 작은 배를 타고 미크로네시아 연방에서 약 5400㎞나 떨어진 해역까지 바람과 해류를 따라 표류해 온 것으로 확인되었다. 구조 당시 생존자들은 모두 심각한 탈수 증상을 겪고 있었으며, 영양실조로 인한 극도의 허약 상태에 빠진 채였다.

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현장 도착 즉시 현지 의료진은 생존자들을 긴급 치료하기 위해 정맥 수액을 투여하는 등 집중적인 응급 처치를 실시했다. 구조 이후 생존자들의 상태는 점차 호전되는 양상을 보이고 있으며, 파우킨 토로로 현지 간호 담당자는 ABC 방송과의 인터뷰에서 생존자들이 고개를 움직이고 미소를 지으며 음식을 먹고 싶다는 의사를 나타내고 있다고 전했다. 이는 극한 상황에서 체력 회복이 빠르게 진행되고 있음을 시사한다.

이들 5명은 지난 7월 30일 미크로네시아 연방 추크주의 무릴로섬에서 루오섬으로 향하던 중이었다. 두 섬 사이의 정상적인 이동 시간은 약 1시간에 불과하지만, 항해 도중 예기치 못한 폭풍을 만나 항로를 이탈했다. 이후 보트는 제어 불가능한 상태로 바다를 표류하기 시작했으며, 탑승자 9명 중 현재 5명만이 구조된 상태이고 나머지 4명의 정확한 행방은 여전히 확인되지 않은 상황이다.

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수색 중단 후 재발견, 각국 기관의 대응과 협력

실종 신고가 접수된 직후 미국 해안경비대는 미 해군과 공군 항공기의 지원을 받아 대규모 수색 작전을 전개했다. 약 10일 동안 약 8만5700㎢에 달하는 광활한 해역을 철저히 검색했으나 보트와 탑승자를 발견하지 못해 지난 8월 9일 공식 수색을 중단한 바 있다. 그러나 약 5개월이 지난 이달 1일, 패닝섬 주민들이 바다에 떠 있는 낯선 보트를 발견하면서 극적인 반전이 일어났다.

미국 해안경비대는 AP통신과의 인터뷰를 통해 이 5명이 발견되어 치료를 받고 있다는 소식에 깊은 놀람과 기쁨을 표현했다. 또한 나머지 4명의 가족과 지인들에게 위로를 전하며, 아직 실종된 4명의 행방에 관한 추가 정보를 확인하고 있다고 밝혔다. 이는 구조된 5명의 생존과 별개로, 나머지 실종자에 대한 조사는 여전히 진행 중임을 의미한다.

미크로네시아 연방 추크주의 알렉산더 나룬 주지사는 생존자들의 무사한 발견을 축하하며 키리바시 정부와 협의를 통해 나머지 생존자나 유해의 회수를 추진하고 있다고 밝혔다. 나룬 주지사는 9명 중 5명이 살아 돌아올 수 있게 된 데 대해 깊은 감사의 뜻을 전했고, 나머지 4명의 무사 귀환을 진심으로 기원했다. 외교적, 인도적 차원의 협력 체계가 빠르게 가동되고 있다.

의료적 조치와 남은 과제, 향후 전망

키리바시의 카오티타케 라코로아 의원은 구조된 생존자들이 현지 의료진의 치료를 받은 뒤 섬의 교회 목회자로부터 보호받고 있다고 밝혔다. 패닝섬은 의료시설과 교통편이 제한적인 환경에 처해 있어, 라코로아 의원은 생존자들이 추가 치료를 받기 위해 키리티마티섬으로 이송될 것을 권고했다. 이는 생명을 유지하는 데 필수적인 상비 의료 시설이 부족한 외딴 섬에서의 처지를 고려한 현명한 판단으로 평가된다.

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구조된 생존자들은 현재까지 표류 당시의 구체적인 상황이나 사건 경위를 공개적으로 설명하지 않았다. 사생활을 존중해 달라는 그들의 요청에 따라 관련 기관들은 공식적인 진술보다 안정된 의료 관리와 심리적 지원에 집중하고 있다. 향후 생존자들의 완전한 건강 회복과 함께 미크로네시아 연방 측으로의 귀환 절차가 논의될 전망이다.

이와 관련 최근에도 태평양 지역에서 유사한 표류 사건이 발생해 주목을 받은 바 있다. 지난달 말 파푸아뉴기니 부건빌에서 낚시를 떠나던 18세 청년이 엔진 고장으로 41일 동안 표류 끝에 키리바시 해역에서 구조된 사례가 있다. 이 청년은 2000km 이상을 떠내려왔으나 함께 탔던 사촌은 숨진 것으로 전해져 해양 안전에 대한 경각심이 다시 한번 제기되고 있다.