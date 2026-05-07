태양광과 원전의 위험한 공존, 감발운전의 숨겨진 진실과 안전성 논란

재생에너지 발전량 증가로 인한 전력 공급 과잉 문제를 해결하기 위해 도입된 원전 감발운전의 기술적 한계와 안전성 위험을 분석하고, 정부의 불투명한 에너지 정책에 대한 비판적 고찰을 담았습니다.

지난 5월 1일, 대한민국 전력 역사에 기록될 만한 사건이 발생했습니다. 낮 12시 25분을 기점으로 국내 태양광 발전 량이 28.9GW를 기록하며, 당시 전체 전력 수요인 57.7GW의 50.1%를 넘어선 것입니다.

사상 처음으로 태양광 에너지가 우리 나라 전체 전력 수요의 절반 이상을 책임진 순간이었습니다. 특히 봄철 연휴 기간인 5월 1일부터 5일까지 맑은 날씨가 지속되면서 태양광 발전 비중은 지속적으로 45%에서 50% 사이를 유지했습니다. 하지만 이러한 성과는 역설적으로 우리가 그동안 외면해 왔던 전력 계통의 구조적 모순을 극명하게 드러내는 계기가 되었습니다. 재생에너지의 비중이 급격히 늘어남에 따라 전력 당국은 세 차례에 걸쳐 태양광 출력 제어를 실시해야 했으며, 이는 생산된 전기를 전력망에 보내지 못하고 강제로 발전을 중단시킨 조치였습니다.

동시에 원자력 발전소 역시 출력을 낮추는 감발운전을 병행하며 전력 공급 과잉 상태를 해결하려 했습니다. 이는 재생에너지와 원자력 발전이 구조적으로 공존하기 매우 어렵다는 현실을 보여주는 단면입니다. 현재 정부는 신규 원전 건설과 재생에너지 확대를 동시에 추진하겠다는 야심 찬 계획을 세우고 있습니다. 소위 두 마리 토끼를 모두 잡겠다는 구상이지만, 이를 기술적으로 구현하는 것이 가능한지 그리고 안전성이 확보되었는지에 대한 정밀한 검토는 부족한 실정입니다.

결론적으로 재생에너지와 원전의 공존은 물리적, 구조적 한계가 명확하며, 이를 억지로 맞추기 위해 도입된 감발운전은 경제성뿐만 아니라 원전의 안전성까지 심각하게 훼손할 위험이 있습니다. 전력 시스템의 핵심은 공급과 수요의 정밀한 균형에 있습니다. 과거에는 수요 급증에 대비한 예비력 확보가 관건이었으나, 이제는 냉난방 수요가 낮은 봄과 가을철 낮 시간대에 재생에너지 발전량이 폭증하며 발생하는 공급 과잉과 그로 인한 계통 불안정이 상시적인 위협이 되고 있습니다. 이를 해결하기 위해서는 발전량을 신속하게 조절할 수 있는 유연성 전원이 필수적입니다.

하지만 태양광과 풍력은 날씨에 의존하며, 원전은 기술적으로 출력 조정이 제한적인 경직성 전원입니다. 이러한 경직성 전원 두 가지를 동시에 대규모로 확대하는 것은 전력망에 엄청난 부담을 주며, 공급 과잉의 위험을 배가시키는 결과를 초래합니다. 더욱 심각한 문제는 정부가 내부적으로는 감발운전의 한계를 인지하고 있음에도 이를 국민에게 투명하게 공개하지 않고 있다는 점입니다. 한국수력원자력은 국회 토론회에서 2032년까지 원전 출력을 최대 50%까지 낮추는 기술을 개발하겠다고 밝혔습니다.

그러나 최근 드러난 기후에너지환경부의 내부 문건에 따르면, 재생에너지 비중이 계속 높아지는 상황에서 원전 출력을 최대 80%까지 낮추는, 즉 20% 수준으로만 유지하는 운전이 가능해야 한다는 분석이 제기되었습니다. 원전은 본래 24시간 최대 출력으로 가동되는 기저전원으로 설계되었습니다. 그런데 연간 수백 회에 걸쳐 출력의 80%를 줄여야 한다면, 이는 더 이상 기저전원으로서의 의미가 없음을 뜻합니다. 결과적으로 원전이 비효율적인 부분 출력 상태로 운전되어야 한다면, 신규 원전 건설의 경제적 타당성은 완전히 상실된 것이나 다름없습니다.

감발운전이 초래하는 안전성 문제 또한 간과할 수 없습니다. 첫째로 제논 축적 문제가 있습니다. 원전 출력을 줄이기 위해 제어봉을 조작하거나 붕산을 주입하면 핵분열 생성물인 제논-135가 빠르게 쌓이게 됩니다. 제논은 중성자를 강력하게 흡수하는 물질로, 이것이 과도하게 축적되면 노심의 반응도가 급감하여 중성자 제어가 어려워집니다.

이후 다시 출력을 올리려 할 때 예측 불가능한 출력 급변이나 폭주가 일어날 수 있으며, 이는 과거 체르노빌 사고나 국내 한빛 1호기의 출력 급증 사고의 핵심 원인이 되었습니다. 둘째로 핵연료의 물리적 손상 위험입니다. 빈번한 출력 변동은 핵연료 피복관에 반복적인 열팽창과 수축을 일으켜 피로 하중을 누적시킵니다. 이로 인해 미세 균열이 발생하면 방사성 물질이 냉각재 계통으로 누출될 위험이 커집니다.

셋째로 대용량 원전의 계통 이탈 위험입니다. 1400MW급 대형 원전 한 기가 갑작스럽게 멈추면 전력망에 가해지는 충격은 막대하며, 특히 전력 수요가 낮은 시간대일수록 이러한 충격은 계통 전체의 붕괴로 이어질 가능성이 큽니다. 이러한 우려는 프랑스의 사례를 통해 이미 증명되었습니다. 재생에너지 비중이 높은 유럽 계통 내에서 프랑스는 수십 년간 감발운전을 수행해 왔으나, 2022년에는 잦은 출력 조절로 인한 응력부식균열 문제로 원전의 상당수가 동시에 정지하는 초유의 사태를 겪었습니다.

이로 인해 유럽 전역의 전기요금이 폭등했으며, 프랑스전력공사는 터빈 마모 보수를 위해 수조 원의 비용을 지출해야 했습니다. 한국은 프랑스와 달리 주변국과 전력을 주고받을 수 없는 고립된 전력망 구조를 가지고 있어, 이러한 문제가 발생했을 때의 충격이 훨씬 더 치명적일 수밖에 없습니다. 그럼에도 정부는 신규 원전 건설 계획을 발표하면서 이러한 기술적 충돌과 안전성 위험에 대해 침묵하고 있습니다. 감발운전 기술 개발에 이미 막대한 예산이 투입되었지만, 저출력 영역에서의 안전성 평가는 여전히 미흡한 상태입니다.

결론적으로 재생에너지와 원전은 서로 보완하는 관계가 아니라, 물리적으로 공존하기 매우 어려운 시스템입니다. 하나는 변동성을, 하나는 경직성을 본질로 하기 때문에 두 전원을 동시에 확대하는 것은 달리는 자동차에서 브레이크와 액셀을 동시에 밟는 것과 같습니다. 이제는 위험한 공존의 환상에서 벗어나 명확한 에너지 전환 경로를 설정해야 합니다. 유연한 전원을 대규모로 확보하고 수요 반응 체계를 강화하는 노력과 더불어, 신규 원전 건설 계획을 원점에서 재검토해야 합니다.

원전의 역할은 기존 설비의 안전한 관리와 단계적 폐쇄로 전환되어야 하며, 정부는 내부적으로 인지하고 있는 감발운전의 한계와 위험성을 국민 앞에 투명하게 공개하고 공론화해야 합니다. 책임 있는 에너지 정책은 기술적 낙관론이 아니라 냉철한 현실 인식과 안전에 대한 타협 없는 원칙에서 시작됩니다





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