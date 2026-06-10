태양 폭풍으로부터 지구를 보호하는 '우주 에어백' 기술, 실현 가능성 높아

태양에서 발생하는 강력한 에너지는 지구 자기장과 먼저 만나는 현상인 우주 날씨는 우리 생활에 큰 영향을 미친다. 최근 우주물리학자들은 태양 폭풍이 지구에 도달하기 직전, 우주 공간에 인공 장벽을 세우는 능동적 방어 대책을 제안했다. 미국 보스턴대와 미시간대 연구진은 스톰월 프로젝트를 발표했는데, 이 프로젝트는 고도 3만6000km의 정지궤도에 수백톤의 가스를 탑재한 위성들을 배치하고, 위험한 수준의 태양 폭발을 감지하면 알칼리성 물질을 살포해 지자기 폭풍을 차단하는 기술이다. 이 기술은 지자기 폭풍 위력을 60% 이상 감소시킬 수 있는 것으로 나타났다. 그러나 국제적인 합의와 비용 문제도 고려해야 한다.

태양에서 발생하는 강력한 에너지는 지구 자기장 과 먼저 만나는 현상을 우주 날씨 라고 부른다. 이 현상은 태양 표면에서 거대한 폭발로 발생한 고에너지 입자가 지구 자기권과 충돌하는 지자기 폭풍 기간 동안 가장 심해진다.

우주 시대를 맞이하면서 우주 날씨는 우리 생활에도 큰 영향을 미치는데, 자기장이 교란되면 위성은 물론 지上的 전력, 통신, 전자장비도 영향을 받는다. 2003년 할로윈 폭풍은 스웨덴 말뫼 같은 고위도 지역에서 정전을 일으킨 것은 물론 위성 통신 두절, 위성 장비 손상 등의 피해를 입혔다. 역사상 가장 강력한 지자기 폭풍은 1859년에 일어난 캐링턴 사건으로, 전력망이나 인공위성이 없어 일부 전신 시스템 마비 외엔 큰 피해가 없었다. 그러나 만약 지금 시점에 다시 발생한다면 전 세계 전력망과 위성 통신이 마비되어 천문학적 규모의 피해가 일어날 수 있다.

최근 우주물리학자들이 태양 폭풍이 지구에 도달하기 직전, 우주 공간에 인공 장벽을 세우는 능동적 방어 대책을 제안해 눈길을 끈다. 미국 보스턴대와 미시간대 공동 연구진은 스톰월이라는 이름의 우주 날씨 프로젝트를 국제 학술지 스페이스 웨더에 발표했다. 스톰월 계획의 핵심은 고도 3만6000km의 정지궤도에 수백톤의 가스를 탑재한 위성들을 배치하는 것이다. 태양 관측 위성이 위험한 수준의 태양 폭발을 감지하면, 이 위성들이 일제히 리튬, 바륨, 나트륨 같은 알칼리성 물질을 태양쪽 우주 공간에 살포한다.

알칼리성 원소는 햇빛을 받으면 쉽게 전자를 잃고 이온화한다. 방출된 가스는 강력한 태양빛을 받아 순식간에 이온화하면서 플라스마 구름을 형성하고, 이 구름이 지자기 폭풍을 차단한다. 연구진이 계산한 결과, 400톤을 방출하면 지자기 폭풍 위력을 60% 이상 감소시킬 수 있는 것으로 나타났다. 그러나 우주 환경을 인위적으로 변경하는 만큼, 이 기술을 사용하려면 국제적인 합의가 필수적이다.

또 한 번 쓴 자동차 에어백은 새로 교체해야 하듯, 스톰월 위성 역시 가스를 분출하고 나면 폐기해야 하는 비용 문제도 있다





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