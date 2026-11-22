태안해양경찰서 어선 해광호 수색 중 해저에서 선박 추정 물체를 발견했다. 사이드 스캔 소나와 무인잠수정을 활용해 정밀 확인에 나선다.

태안해양경찰서는 충남 태안군 서격렬비열도 인근 해상에서 연락이 두절된 어선 해광호 를 수색하던 중 해저에서 선박 추정 물체를 발견했다.

태안해경은 22일 전날인 21일 오후 7시 55분경, 서격렬비열도 북서쪽 약 22해리(40.74㎞) 지점인 수심 52미터 해저에서 해당 물체를 발견했다고 밝혔다.

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현재 이 물체가 실종된 해광호(7.93톤)와 일치하는지 여부만 확인 중이며, 정확한 신원 확인을 위한 추가 조사가 진행 중이다.

침몰 추정지서 440m 떨어진 해저 물체 확인

이번에 발견된 해저 물체의 위치는 태안해경이 앞서 파악한 해광호의 침몰 추정 지점보다 북동쪽으로 440미터 정도 떨어져 있다.

해경은 해양 상황 인식 및 정보통합 시스템(MDA 플랫폼)과 인근을 지나던 화물선의 레이더 영상 분석 등을 통해 침몰 추정지를 먼저 선정해 두었던 상황이다.

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발견 직후 태안해경은 고해상도 영상 촬영이 가능한 사이드 스캔 소나를 현장에 투입하여 물체의 형상과 크기 등을 정밀하게 분석하고 있다.

사이드 스캔 소나는 음파를 해저면으로 비스듬히 쏘아 보내고, 돌아오는 반사 음파를 분석해 수중 지형과物体的인 특징을 파악하는 탐사 장비이다.

수중 무인잠수정 투입해 신원 확인 나선다

태안해경은 사이드 스캔 소나 분석 결과에 따라 후속 수색 절차를 진행할 계획이며, 추가 장비 투입을 준비하고 있다.

해경은 곧 수중 무인잠수정(ROV)과 수중 다방향 폐쇄회로(CC) TV를 해저로 내려 보내 물체와 해광호 간의 직접적인 일치 여부를 확인하기로 했다.

이들 장비를 통해 해저 물체의 구체적인 형태를 고화질로 촬영하고, 선박 구조나 특징적인 부분들이 해광호와 매칭되는지 세부적으로 살펴볼 예정이다.

만약 해저 물체와 해광호가 일치함이 확인될 경우, 해경은 수심, 조류, 기상 조건 등 현장의 복잡한 여건을 종합적으로 고려할 것이다.

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이에 따라 전문 잠수사의 심해 진입 여부 및 후속 구조 또는 수습 조처를 결정하는 등 단계적인 대응을 취할 방침이다.

부이 발견 후 5일째 이어진 끈질긴 수색

해저 물체 발견으로 이어진 이번 수색 작전은 지난 18일 오전 1시께 해광호의 위치 확인이 어렵다는 신고가 접수되면서 본격적으로 시작되었다.

당시 인근에서 조업 중이던 선박이 어선안전조업국으로 이 같은 내용을 보고했으며, 해경은 즉각 수색 활동을 전개했다.

20일 저녁 태안해경은 해광호의 잔해로 추정되는 부이 한 개를 발견하는 성과를 거두었고, 이어 21일 오전에도 부이 하나를 추가로 발견했다.

이 같은 발견들은 해경이 수중 탐사 장비와 인력을 동원해 해저를 철저히 조사해 온 결과물이며, 이제는 더 깊은 수심에서의 결정적 단서를 확보하게 되었다.

태안해경은 해저 물체 확인 절차를 신속히 완료하고, 실종 선원들의 안전한 구조와 관련된 다음 단계를 조속히 발표할 예정이다.