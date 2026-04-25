태안해경, 조직적 항공 담배 밀수 일당 검거…2만 9천 보루 압수

태안해양경찰서가 항공편을 이용한 대규모 담배 밀수 조직을 적발하고, 조직 총책 부부를 검찰에 송치했습니다. 베트남산 담배와 위조 국산 담배를 밀수입한 혐의입니다.

태안해양경찰서 는 최근 항공편을 이용한 대규모 담배 밀수 조직을 적발하며, 지능화된 밀수 범죄에 대한 강력한 경고를 발령했습니다. 김진영 태안해양경찰서 장은 베트남산 담배와 위조 국산 담배를 국내로 밀반입한 베트남인 부부 A씨(40대)와 B씨(30대)를 관세법, 상표법, 담배사업법 위반 혐의로 검거하여 24일 검찰에 송치했다고 밝혔습니다.

이번 사건은 단순한 밀수 행위를 넘어 조직적인 범죄 구조를 갖추고 있다는 점에서 그 심각성을 더하고 있습니다. 태안해경은 지난 3월, 담배 밀수 조직의 총책이 입국한다는 첩보를 입수하고 장기간에 걸쳐 추적 및 분석을 진행하며 조직의 실체를 파악했습니다. 그 결과, 지난 4월 15일 인천국제공항에서 주범 A씨를 긴급 체포하고, 함께 입국한 공범이자 배우자인 B씨 또한 동시에 검거하는 데 성공했습니다. 수사 결과, A씨는 항공편을 이용하여 담배를 운반하는 인력을 모집하고, 국내 유통망과 배송 인력까지 조직적으로 구축하여 밀수 조직의 총책 역할을 수행한 것으로 드러났습니다.

특히, 아내 B씨를 조직에 끌어들여 구매자 관리와 배송지 통제까지 맡기는 등 역할을 분담하여 범행을 치밀하게 계획하고 실행한 것으로 조사되었습니다. 이들은 소위 '보따리상'을 활용한 다중 분산 밀수 방식을 사용했습니다. 대형 화물이 아닌 소량의 담배를 여러 차례 나누어 반입함으로써 단속을 회피해 왔습니다. 이러한 방식으로 지난 1년 2개월 동안 밀수입된 담배는 총 2만 9344보루에 달하는 것으로 확인되었습니다.

이 중에는 베트남산 담배 2만 6649보루와 함께 국내에서 인기 있는 담배 브랜드인 '에쎄'의 위조 담배 2695보루가 포함되어 있었습니다. 태안해경은 A씨에 대한 구속영장을 발부받아 수사를 진행하며, 추가 공범과 유통망에 대한 수사 또한 확대하고 있습니다. 이번 검거는 사전에 확보한 첩보를 바탕으로 조직의 이동 경로와 역할 분담을 정밀하게 분석하고, 입국 시점에 맞춰 '표적 검거'를 실시했다는 점에서 태안해경의 뛰어난 수사 역량을 보여주는 사례로 평가받고 있습니다.

태안해경 관계자는 “조직적인 밀수 범죄는 반드시 적발된다는 점을 분명히 보여준 사건”이라며, “지능화되고 다양해지는 밀수 수법에 대응하기 위해 관계 기관과의 협력을 강화하고 지속적인 단속을 펼칠 것”이라고 강조했습니다. 또한, 이번 사건은 항공편과 소형 운반을 결합한 새로운 형태의 밀수 방식이 국내 유통망과 연결되어 있다는 점을 확인시켜 주면서, 불법 담배 유통에 대한 더욱 강력한 단속과 제도적 보완의 필요성을 제기하고 있습니다. 특히, 위조 담배의 유통은 국민 건강에 심각한 위협을 초래할 수 있다는 점에서 더욱 주의가 요구됩니다.

태안해경은 앞으로도 밀수 범죄에 대한 감시를 강화하고, 불법 담배 유통 근절을 위해 최선을 다할 계획입니다. 또한, 관계 기관과의 협력을 통해 밀수 조직의 자금 흐름을 추적하고, 범죄 수익을 환수하는 데에도 주력할 것입니다. 이번 사건을 계기로 밀수 범죄에 대한 경각심을 높이고, 안전한 사회를 만들어 나가는 데 기여할 수 있도록 노력할 것입니다





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