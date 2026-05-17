태안의 청년들이 그리는 내일과 마주한 현실: 지역 소멸을 넘어서는 정착의 조건

충남 태안군에서 스스로 일자리를 만들어가는 청년들의 생생한 목소리를 통해, 형식적인 지원책을 넘어 실질적인 지역 정착을 가능케 하는 세밀한 정책의 필요성을 분석합니다.

지방선거철이 다가오면 정치권에서는 지역 살리기라는 달콤한 공약들이 쏟아져 나오곤 합니다. 하지만 이러한 관심은 대개 일시적인 현상에 그치는 경우가 많으며, 변방에 대한 반짝 관심 수준에 머무는 것이 현실입니다.

흔히 쓰이는 지방소멸이라는 표현은 사실 어느 정도 왜곡된 측면이 있습니다. 지역이 스스로 잘못해서 사라지는 것이 아니라, 오랜 시간 정치와 행정이 방치해 온 지역 불균형과 구조적 소외가 낳은 결과이기 때문입니다. 이러한 위기 속에서 2026년이라는 거대한 전환점을 맞이한 곳이 바로 충청남도 태안군입니다. 태안은 그동안 지역 경제를 든든하게 떠받쳐 온 화력발전소의 폐쇄라는 커다란 변화를 앞두고 있으며, 이는 곧 산업 구조의 재편과 급격한 인구 감소라는 이중고로 이어질 위기에 처해 있습니다.

이에 기자들은 태안 곳곳을 누비며 201명의 주민과 청년들을 인터뷰했고, 그들의 삶을 통해 소외된 모든 지역이 겪고 있는 공통의 아픔과 희망을 발견했습니다. 태안의 원북면 이곡2리 이장의 딸인 김은지 대표는 일자리가 부족한 고향 태안에서 스스로의 길을 개척한 인물입니다. 그녀는 2023년 읍내에 태안의 유일한 독립서점이자 카페인 이곡서점을 열었습니다. 이 서점은 단순한 책 판매 공간을 넘어 지역의 정체성을 담아내는 문화 거점의 역할을 하고 있습니다.

벽면에는 태안 씨름대회 포스터와 작가 초청 강연 안내문이 붙어 있고, 특히 소원초등학교 어린이들이 쓴 동시집이나 천리포수목원 교육생들이 기록한 나무이야기 같은 지역 특화 도서들이 전시되어 있습니다. 김은지 대표는 고향의 기록을 남기는 것을 자신의 꿈으로 삼고 있으며, 나아가 화력발전소 인근에 거주하는 할머니들이 겪은 질병의 기록인 암 지도를 너무 무겁지 않은 방식으로 책으로 펴내고 싶다는 포부를 가지고 있습니다. 그녀는 대학 졸업 후 환경활동가로 일하며 에너지 전환과 지역 소멸 문제에 깊이 고민했고, 그 고민의 답을 고향 태안에서 찾고자 했습니다.

처음에는 폐교된 초등학교를 활용해 서점과 운동시설, 농산물 판매 전시장을 결합한 복합 공간을 꿈꿨으나, 학교 소유권을 가진 마을의 반대로 인해 결국 읍내에 서점을 열게 되었습니다. 방치된 폐교를 바라보며 느끼는 씁쓸함은 지역 사회의 폐쇄성과 행정적 한계를 단적으로 보여주는 사례입니다. 태안에는 김은지 대표처럼 스스로 일자리를 일구는 청년들이 생각보다 많습니다. 통계에 따르면 만 18세에서 45세 사이의 청년 8명 중 1명꼴로 창업에 도전했으며, 그 수는 1871명에 달합니다.

이들은 태안군이 운영하는 청년창업비즈니스센터를 통해 초기 자금 지원이나 사무 공간 제공과 같은 도움을 받습니다. 하지만 현실적인 지원책과 청년들이 실제로 필요로 하는 도움 사이에는 큰 간극이 존재합니다. 예를 들어, 스마트팜 기술을 도입해 꽃을 재배하는 청년 농업인 이승묵 씨는 정밀한 환경 조절을 위한 사물인터넷 장비가 절실했지만, 지원 사업의 항목이 임차비에만 한정되어 있어 장비 구매비를 지원받지 못하는 상황에 처했습니다. 또한, 마음심리상담발달센터를 운영하는 유정민 씨는 4년이라는 정해진 지원 기간이 끝나자 센터 사무실에서 짐을 빼야 했습니다.

취약계층 아동과 성폭력 피해자를 돕는 공익적 성격의 사업임에도 불구하고, 행정적인 기간 만료라는 벽에 부딪혀 독립된 상담 공간을 확보하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이는 지자체의 지원이 청년들의 지속 가능한 정착보다는 단기적인 실적 쌓기에 치중되어 있음을 시사합니다. 1차 산업 분야에서의 진입 장벽은 더욱 높습니다. 수도권에서 내려와 새우 양식업에 인생을 건 윤주한 씨는 베트남까지 가서 기술을 배워왔음에도 불구하고 청년 어촌 정착 지원사업에서 탈락하는 좌절을 맛보았습니다.

어촌계라는 강력한 기득권 구조와 폐쇄적인 진입 문턱은 외지 청년들이 지역에 뿌리내리는 것을 가로막는 거대한 벽입니다. 안면도의 편도관 씨는 양식장 같은 알짜 사업들이 주로 가족 승계로 이루어지는 현실을 지적하며, 청년을 적극적으로 수용하는 어촌계에 인센티브를 주는 식의 과감한 정책 변화가 필요하다고 조언합니다. 실제로 산업연구원의 보고서에 따르면 비수도권으로 이동한 청년 3명 중 1명이 평균 1.6년이라는 짧은 기간 머물다 다시 수도권으로 돌아간다고 합니다. 이는 정착을 위한 세밀한 환경 조성이 부족하기 때문입니다.

문화공간을 운영하는 홍세환 씨는 워케이션처럼 일시적으로 젊은이들을 유입시키는 이벤트성 정책보다는, 실제로 그 지역에서 삶을 영위하고 가정을 꾸릴 수 있는 구체적이고 세밀한 정착 지원책이 마련되어야 한다고 강조합니다. 결국 지역 살리기의 핵심은 화려한 공약이 아니라, 청년들이 마주하는 현실적인 장벽을 하나씩 제거해 주는 세심한 행정과 지역 사회의 개방성에 달려 있습니다





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