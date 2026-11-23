태안 서격렬비열도 인근 해저에서 침몰한 어선 해광호의 선체가 해군 무인잠수정(ROV)을 통해 최종 확인되었습니다.糟糕한 조류와 시정으로 인한 수색 중단 현황과 관련 자세한 내용을 확인하세요.

충남 태안 서 격렬비열도 인근 해상에서 행방불명이 된 7명 승선 어선 해광호 의 선체가 해저에서 확인되었습니다. 태안해경 과 해군은 해군 원격조종 수중 로봇( ROV)을 활용한 정밀 촬영을 통해 이 물체가 해광호 임을 명확히 규명했으며, 현재 수색 작업은 악천후와 해저 환경의 어려움으로 인해 큰 난항을 겪고 있습니다.

해군 ROV가 해광호 선체 최종 확인

태안해경은 23일 서격렬비열도 북서방 약 22해리(40.74㎞) 지점, 수심 52미터 해저에서 발견된 선박 추정 물체가 해광호임을 공식 발표했습니다. 21일 오후 7시 56분경 처음 추정 물체가 포착된 이후, 이튿날인 22일 오후 3시 26분에 해군 ROV 카메라를 통해 선체 사진이 촬영되었고, 사진 속 선미에 있는 '해광'이라는 글자를 식별하여 최종 확인 절차가 완료되었습니다.

Also read 깊은 바닷속 금성호 실종자수색에 해군 수중무인탐사기 활약

선체는 오른쪽으로 약 30도 기울어진 상태이며 구조 관계자는 선체 자체가 비교적 안정된 형태로 침몰해 있다고 설명했습니다. 다만, ROV 사진만으로는 선체에 충돌에 의한 파손 흔적이 있는지 명확히 확인할 수 없었으며, 주변 해역에 폐어망이 매우 광범위하게 퍼져 있어 ROV가 선체에 근접하는 데 기술적 제약이 따랐습니다.

악화된 기상 조건과 해역 특성으로 수색 중단

태안해경은 해군 장비 동원 문제에 대해 유보적인 입장을 취하며 자체 잠수수색의 한계를 드러냈습니다. 21일 오후 7시 36분부터 40분 동안 특수 장비를 갖춘 잠수구조대원 2명을 현장에 투입해 수색을 시도했으나, 해광호 선체를 찾아내지 못하고 작업을 중단했습니다.

Advertisement

조성원 태안해경 경비구조과장은 브리핑에서 수색 당시 유속이 매우 빠르고 시야가 단 1~2미터로 확보되지 않았다고 밝혔습니다. 대원들이 손으로 더듬어가며 물체를 찾으려 했으나 실패했으며, 구조대원의 안전을 최우선으로 고려해 수색을 즉시 중단했다고 설명했습니다.

현재 서해 중부 전 해역에는 풍랑주의보가 발효된 상태이며, 조석 간만의 차이가 커 대조기까지 겹치면서 조류 흐름이 더욱 빨라질 전망입니다. 이러한 환경적 요인은 당분간 원활한 잠수수색을 진행하기 어렵게 만드는 주요 원인으로 작용하고 있습니다.

제한된 잠수 시간과 광범위한 탐색 방식

태안해경의 잠수수색은 대원들이 40킬로그램의 무게추를 착용하고 해저 바닥으로 하강한 뒤, 반경 400미터의 원을 그리며 눈으로 주변을 탐색하는 방식으로 진행됩니다. 이 과정에서 대원 1회가 해저에 머무를 수 있는 총 잠수 가능 시간은 40분에 불과하며, 실제 탐색 활동이 가능한 시간은 약 10분에 불과합니다.

또한 대원과 함께 내려가는 무게추도 조류의 영향을 받아 수직으로 내려가지 못하고 사선으로 기울어지는 현상이 발생하여 탐색 정확도에 영향을 미칩니다. 이러한 물리적 한계는 단시간 내에 광범위한 해역을 정밀하게 수색해야 하는 상황에 있어 큰 장애물로 작용하고 있습니다.

Advertisement

침몰 원인 규명과 향후 수색 계획

선체가 확인되었으나 폐어망 등으로 인해 접근이 어려운 만큼, 해경은 향후 해군 ROV 등 전문가 장비의 추가 동원을 검토하고 있는 것으로 보입니다. 침몰 원인과 구조된 생존자 유무, 그리고 실종자 7명의 안부 확인을 위해 지속적인 모니터링과 전문가 팀의 투입이 필요할 것으로 예상됩니다.

기상 조건이 호전되고 조류가 완화된 시점을 기다리며 수색 준비를 이어가고 있는 태안해경은, 안전한 작업 환경을 확보하는 것을 최우선 과제로 삼고 있습니다. 이번 사고를 계기로 어선 안전 관리와 수색 시스템의 보완에 대한 사회적 관심이 더욱 커질 것으로 보입니다.