충남 태안 해역에서 침몰한 해광호 선원 7명의 행방이 일주일째 오리무중입니다. 저수온과 거친 해상 환경으로 인해 수중 수색이 지연되며 가족들의 간절한 기원을 이루지 못하고 있습니다.

충남 태안군 신진도 인근 바다에서 실종된 소형 어선 해광호의 선체 발견 이후 일주일째가 지나도록 선원 7명의 생존 소식은 들려오지 않고 있다. 23일 기준, 가족과 지역 주민들은 기적을 갈망하고 있지만 여전히 소재 불명 상태가 계속되고 있어 우려의 시선이 높아가고 있다.

해광호 침몰 사고 개요와 발견 과정

해광호는 지난 16일 오전 충남 태안군 신진도 안흥외항에서 장아무개 선장을 비롯한 선원 7명을 태우고 출항했으나, 이튿날 새벽인 17일 새벽을 전후해 행방이 끊겼다. 당시 바람이 매우 강하게 불었던 날씨 속에서 다른 어선들이 피항하러 들어왔음에도 불구하고 해광호만 입항하지 않은 것으로 확인되었다.

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해군과 해양경찰은 21일, 충남 최서단 섬인 서격렬비도로부터 약 40㎞ 떨어진 서해상에서 침몰한 해광호 선체를 발견했다. 발견 지점은 수심 53m 깊은 바다였다. 이 사건으로 인해 태안 지역 사회와 가족들은 깊은 슬픔에 잠겨 있으며, 선장을 친동생처럼 여겼다는 한 어민은 지난 23일 안타까운 심경을 드러냈다.

실종자 구성과 조업 배경 및 원인 분석

해당 어선에는 장아무개 선장을 비롯해 50대에서 60대 한국인 선원 3명과 20대에서 30대 인도네시아 출신 선원 4명 등 총 7명이 타고 있었다. 한국인 선원 중 2명은 타지 출신으로 태안에서 민박집에서 생활하며 근무했고, 인도네시아인 선원들은 고용허가제 비자(E-9)를 보유하고 있었다.

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태안해양경찰서에 따르면, 해광호는 주로 통발 어구를 이용해 꽃게를 조업해 왔다. 그러나 올해 충남 연근해의 꽃게 어획량은 전년 대비 30% 감소할 것으로 예상되면서, 생계 유지의難航을 겪은 것으로 보인다. 이에 따라 해광호는 홍어잡이 용도로 자망 어구를 사용하기 시작했으며, 최근 한 달 간 자망을 이용한 홍어 조업 동향이 확인되었다.

일부 어민들은 해광호가 지난 16일 홍어 조업을 처음 시도하다 사고를 당한 것으로 보고 있지만, 정확한 사고 경위는 아직 명확하지 않다. 지역 주민 중 한 명은 선장이 더 큰 배로 어선을 변경하려 했고, 조업 부진으로 직원 월급 지급에도 어려움을 겪었던 것으로 전해졌다.

수중 수색의 기술적 한계와 기상 조건

해경은 선체 발견 후 즉각 수중 수색에 나섰으나, 여러 가지 물리적 한계에 부딪혀 진전에 어려움을 겪고 있다. 22일 저녁 투입된 중앙해양특수구조단 잠수구조대원은 강한 유속과 낮은 수온, 그리고 시야 확보의 어려움으로 인해 해저 53m 지점에 있는 선체에 접근하지 못했다.

해군이 투입한 수중무인탐사기(ROV) 역시 가로세로 3m의 크기로, 침몰한 해광호의 좁은 출입구를 통과해 선내를 탐색하는 데에는 한계가 있었다. 이로 인해 선장 장아무개씨를 포함한 승조원 7명의 소재는 여전히 확인되지 않은 상태다. 태안해양경찰서 경비구조과장인 조성원 과장은 브리핑을 통해 승선원 소재 확인이 어렵다고 밝혔다.

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게다가 서해상에는 궂은 날씨가 장기화될 것으로 예보되어, 수중 수색 재개 시기가 지연되고 있다. 해경은 최소 오는 25일이 되어야 기상 상태가 호전되어 수색을 재개할 수 있을 것으로 보고 있다. 다만, 25일은 유속이 빠른 사리 때라 수색 활동이 제한적으로 진행될 전망이다.

열악한 수온 환경과 향후_search_ 계획

실종자들의 생존 가능성은 저수온 환경으로 인해 심각하게 낮아진 것으로 평가된다. 침몰 해역의 수온은 22일 기준 섭씨 11도, 23일에는 섭씨 14.8도를 기록했다. 해양경찰은 수온이 섭씨 15도일 때 6시간 내 생존 확률이 50%라고 분석하고 있으며, 동절기 조난자의 최장 생존 기록은 약 23시간에 불과하다는 점을 우려하고 있다.

이에 해경은 해상 수색과 함께 함정 27척과 항공기 8대를 동원해 실종자들의 표류 가능성에 대비한 탐색을 병행하고 있다. 향후 선내 수색이 가능해질 경우, 실종자들이 배 안에 있을 경우를 대비해 그물로 출입구를 막아 유실 방지 조치를 취할 계획이다. 현재까지 가족들과 이웃들은 선원들의 무사 귀환을 간절히 기다리고 있다.