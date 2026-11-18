충남 태안 연안통발 어선 A호 승선원 7명 연락두절로 해경과 관공서, 행정안전부가 총력을 기울여 수색 활동을 전개하고 있으며 최종 위치는 서격렬비도 북서쪽 해상이다.

중부지방해양경찰청 은 18일 0시58분쯤 충남 태안 안흥외항에서 출항한 연안통발 어선 A호(7.93t)와 교신 불능 상태가 되었음을 신고받아 긴급 수색에 착수했다.

해당 어선에는 선장을 포함한 내국인 3명과 외국인 선원 4명 등 총 7명이 승선해 있었으며, 현재까지 이들의 안전한 확인은 이루어지지 않고 있다.

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최종 확인 위치 및 수색 현황

A호는 지난 16일 오전 7시16분 태안 안흥외항을 출발한 뒤 17일 오전 3시경 인근 조업선을 통해 안전조업국에 위치를 보고한 바 있다.

어선위치발신장치(V-PASS)에 기록된 마지막 확인 지점은 17일 태안 서격렬비도 북서쪽 24㎞(13해리) 해상이며, 이후 이 일대에서 부유물 발견은 없었으나 해경은 이 지역을 중심으로 집중 탐색을 진행 중이다.

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동원된 인력 및 유관기관 협력

현재까지 투입된 수색 자원은 해경 함정 23척과 관공선 3척 등 선박 26척과 해경 항공기 5대, 유관기관 항공기 3대 등 총 항공기 8대를 포함한다.

태안해경은 인근 해역을航行 중인 민간 선박과 해군에게도 수색 협조를 요청한 가운데, 중국 수색 당국에도 해당 선박의 행방을 찾기 위한 국제 공조를 요청했다.

행정안전부 및 충남도 대응 상황

행정안전부는 즉각 가용 장비와 인력을 투입하라고 지시하며 해양수산부와 해양경찰청, 충청남도는 태안군 등 관계 기관에 긴급 지원을 강화했다.

충남도는 홍종완 행정부지사가 주재한 상황판단회의를 열어 서격렬비도 인근 해역에 어업지도선과 소방정을 각각 1척씩 파견하여 해경의 수색 활동을 지원하고 태안군에 상황관리관을 파견했다.

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윤호중 행정안전부 장관은 사고 해역의 기상과 해상 상태를 면밀히 점검하여 2차 사고를 예방하고 구조 대원 안전에도 각별히 유의할 것을 당부했다.

실시간 탐문 및 향후 조치

해경은 A호의 최종 위치 소실 지점을 통과한 선박들을 대상으로 상세한 탐문을 실시하며 조사를 지속하고 있다.

태안해경 관계자는 기상 악화 등 어려운 여건 속에서도 가용 자원을 총동원해 연락두절 선박과 승선원 수색에 총력을 다하고 있다고 밝혔다.