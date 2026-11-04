태안 마도 해역 고려난파선 2척 추가 확인, '바다속 경주' 연구 진전

국립해양유산연구소가 충남 태안 마도 해역에서 고려시대 난파선 마도 5호선과 6호선을 추가로 확인했다. 2026년 11월 4일 발표된 발굴 성과는 고려 조운제와 해상 무역 실체를 규명하는 결정적 단서가 될 전망이다.

국립해양유산연구소 가 충남 태안 마도 해역 에서 고려시대 난파선 두 척을 추가로 확인하며 고증 연구에 새로운 전기를 마련했다. 연구소는 2026년 11월 4일 기자회견을 통해 마도 5호선 과 마도 6호선 의 존재를 공식 발표했다. 이 발견은 역사학계에서 중요한 사료로 여겨지는 고려사의 기록 부재를 보완하는 핵심 단서가 될 것으로 기대된다.

마도 5호선 목간으로 1207년 항해 경로 추적

마도 5호선에서는 총 26점에 달하는 목간이 출수되어 배의 항해 세부 사항을 복원하는 데 결정적인 역할을 했다. 목간에는 화물 적재 시기, 항해 일정, 출발지 및 도착지 등 정확한 정보가 기록되어 있었다. 특히 '정묘년'과 '정묘 12월'이라는 문구와 함께 발견된 유기물 및 청자의 연대를 종합적으로 분석한 결과, 이 배가 1207년에 운항했음을 명확히 입증했다.

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목간의 내용 중에는 안로현에서 개경의 '송득덕'에게 물건을 보내는 기록이 포함되어 있어 배의 행선을 추적하는 데 기여했다. 연구소는 마도 5호선에서 발견된 목간의 필적과 내용이 이전에 발굴된 마도 1호선의 목간과 거의 동일하다고 설명했다. 이를 통해 마도 1호선과 5호선이 동일한 선단에 소속된 선박임을 확인했다.

마도 6호선 경상도 출항 선박으로 역사적 공백 메워

마도 6호선은 경상도 지역에서 출항한 선박으로 추정되어 역사적 공백을 메우는 중요한 사례로 주목받고 있다. 해저 지층을 중심으로 10곳을 시굴한 결과, 목간뿐만 아니라 청자, 청동 숟가락, 목이 긴 도기 물병, 볏섬, 화물 받침목 등 20여 점의 유물이 발견되었다. 이는 경상도 지역에서 출항한 선박으로는 최초의 사례라는 점에서 학계에서 큰 의미를 지닌다.

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국립해양유산연구소의 이은석 소장은 이번에 발견된 유물들이 고려시대 세곡을 보관하던 13개 조창 중 하나인 통양창이 있던 곳과 관련이 있음을 강조했다. 통양창은 경상도 지역의 곡물이 개경으로 운반되던 핵심 기지였으며, 마도 6호선의 발견은 당시 해상 물류 네트워크가 어떻게 기능했는지를 보여주는 구체적인 증거가 된다.

선단별 제작 기술 차이와 악천후 침몰 추론

마도 5호선의 배를 만든 기술과 형태는 마도 1호선과 뚜렷한 차이를 보인다. 진호신 국립해양유산연구소 학예연구관은 마도 1호선이 통나무를 거의 가공하지 않은 반면, 마도 5호선은 판재를 얇게 만들어 정밀하게 가공했다고 밝혔다. 이러한 차이는 두 배가 서로 다른 시기에 제작되었거나 서로 다른 목적과 기술을 반영한 결과임을 시사한다.

연구진은 마도 1호선과 5호선이 같은 선단에 속해 있었으며, 마도 해역에서 악천후를 만나 함께 침몰했을 가능성이 높다고 추정한다. 두 배는 약 250미터 떨어진 거리에 위치해 있으며, 이는 선단 전체가 한 번의 사건으로 피해를 입었을 수 있음을 의미한다. 마도 5호선에서 찾은 청자들은 고려시대인 1208년 항해를 하던 중 침몰했을 것으로 추정된다.

국내 최대 수중고고학 유적지로서의 위상 강화

지금까지 우리나라 해역에서 발견된 옛 선박은 총 21척이며, 이 가운데 마도 해역에서 나온 고선박을 포함해 총 16척이 발굴 조사되었다. 마도 해역은 '바닷속 경주'로 불릴 만큼 중요한 수중고고학 유적지로 자리매김했다. 연구소는 이번 성과는 단순한 유물 발견을 넘어, 고려시대의 해상 교통로와 조운제를 이해하는 데 필수적인 자료가 된다고 밝혔다.

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국립해양유산연구소 태안수중유산박물관은 마도 해역 수중 발굴 조사 성과 기자 간담회에서 마도 5호선에서 찾은 청자들과 목간을 공개했다. 연구는 계속 진행 중이며, 추가로 발견된 유물들의 정밀 분석을 통해 고려시대의 해양 문화와 경제적 활동에 대한 이해를 한층 깊이 있게拓展할 것으로 예상된다.