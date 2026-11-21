태국 활동가 사이자이 리앙푼사쿨이 유엔여성기구와의 인터뷰를 통해 디지털성범죄가 대기오염과 유사한 초국가적 문제라며 국제사회의 공동 대응과 법제정을 촉구했다. 피해자 지원 및 빅테크 책임 논의까지 담긴 핵심 발언을 정리했다.

태국의 시민사회 활동가 사이자이 리앙푼사쿨 (36)이 디지털성범죄 해결을 위해 국제사회의 적극적인 공조와 법적 기준 정립이 시급하다고 강조했습니다. 그는 최근 유엔여성기구 가 주관한 온라인 인터뷰에서 디지털성범죄 를 대기오염과 유사한 전 지구적 문제로 규정하며, 개별 국가의 노력만으로는 근본적인 해결이 불가능하다고 지적했습니다.

디지털성범죄, 초국가적 문제 해결을 위한 공조 필요

사이자이 리앙푼사쿨은 지난 20일 서울 종로구 유엔여성기구 지식·파트너십센터 사무실에서 연합뉴스와 화상 인터뷰를 가진 자리에서 이러한 견해를 밝혔습니다. 이번 인터뷰는 유엔여성기구가 1991년부터 '세계 여성폭력 추방의 날'(11월 25일)부터 '세계 인권의 날'(12월 10일)까지 16일 동안 진행해온 '식스틴 데이스' 여성폭력 반대 캠페인 준비 과정에서 이루어졌습니다. 올해 캠페인의 슬로건은 정의 실현, 피해 생존자 보호, 불처벌 종식 등을 포함하고 있습니다.

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그는 공기가 국경을 넘나들 듯 디지털성범죄도 국경을 초월한다고 설명했습니다. 한국 내 불법 유해사이트를 모두 차단하더라도 해외에 도메인을 둔 사이트가 존재하는 한 피해는 계속될 수 있다는 것입니다. 한국여성인권진흥원 중앙디지털성범죄피해자지원센터가 지난해 지원 과정에서 확인한 불법 유해사이트 2만6천658곳 중 무려 95.4%가 해외에 위치해 있어 이를 뒷받침합니다.

사이자이 리앙푼사쿨은 유럽연합(EU) 등에서 SNS상 딥페이크 영상물을 24시간 이내에 삭제해야 하는 법이 시행 중이지만, 다른 국가에서는 동일하게 적용되지 않아 피해자의 국적에 따라 보호 수준이 달라지는 불평등이 존재한다고 지적했습니다. 그는 정부 간 협력을 통해 관련 법을 만들고 피해자 보호 및 지원 정책을 정립할 것을 촉구했습니다.

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빅테크의 책임 소외와 미얀마 사례에서의教训

사이자이 리앙푼사쿨이 설립한 시민단체 '스톱 온라인 함'(Stop Online Harm)은 디지털 성폭력 대응을 위해 다양한 활동을 전개하고 있습니다. 그는 자동차 결함으로 탑승자가 다쳤을 때 제조사가 책임을 지는 것과 달리, 페이스북이나 틱톡 등에서digital성범죄를 당한 피해자는 글로벌 빅테크로부터 구제받지 못하는 현실을 비판했습니다.

동남아시아 지역에서의 경험을 바탕으로 그는 당시 미얀마에서 여성과 성소수자를 겨냥한 성적 이미지 합성 및 유포가 정치적 탄압 수단으로 활용되었음을 설명했습니다. 이러한 합성 사진과 영상은 대량으로 생산되어 배포되었으며, 피해자들은 신고조차 막막한 상황에 처해 있었습니다. 이들을 돕기 위해 그는 태국, 미얀마, 캄보디아 등 동남아를 중심으로 '온라인 앰뷸런스'를 운영하며 피해물 삭제, 심리치료, 법률구조 등을 제공하고 있습니다.

또한 그는 경찰의 대응 부족에도 문제를 제기했습니다. 경험상 경찰이 피해자에게 어떤 도움을 줘야 할지 모르는 경우가 많고, 폭력으로 인식하지 못하는 경우도 많다고 밝혔습니다. 한국에서 형사사법 체계 개편으로 경찰에 대한 견제가 약해지면서 피해자 보호 공백이 발생할 수 있다는 우려에 대해, 그는 피해자에게 법적 대응 절차를 결정할 수 있는 선택권을 부여하는 것이 중요하다고 강조했습니다.

디지털 리터러시 교육 '허밍버드 워크숍'의 성과

사이자이 리앙푼사쿨은 예방 교육의 중요성을 강조하며 '허밍버드 워크숍'을 소개했습니다. 벌새가 정지 비행과 후진 비행을 자유롭게 하는 데서 영감을 받은 이 프로그램은 10분 분량의 애니메이션과 숏드라마를 통해 학생들의 관심을 유도합니다. 팀 활동과 소규모 토론을 통해 디지털성범죄에 대한 잘못된 통념을 바로잡고 구체적인 대처 방법을 교육합니다.

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프로그램 참여자 비교 연구 결과, 참여 학생들이 외부 도움을 적극적으로 요청하고 피해자를 비난하지 않으며 심리적으로 덜 괴로운 것으로 나타났습니다. 이를 통해 디지털 문해력이 효과적인 해결책이 될 수 있음을 확인했다고 그는 덧붙였습니다. 유엔여성기구의 캠페인 슬로건인 정의 실현과 불처벌 종식을 위해 이러한 grassroots 수준의 노력과 국제적 차원의 정책 개선이 함께 필요하다는 지적입니다. 현재 사이자이 리앙푼사쿨은 아시아 지역의 디지털 성폭력 피해자를 위한 서비스 확장 및 국제 공조 네트워크 구축에 주력하고 있습니다. 그의 주장대로 디지털 성범죄가 대기오염과 같은 글로벌 이슈로 인식된다면, 향후 국제법 및 상호 지원 체계 마련에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.