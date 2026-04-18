태국 송크란 축제, 역대 최대 흥행…1조 4천억 관광 수익 돌파

태국의 전통 새해 축제 송크란이 올해 약 1조 4천억 원의 관광 수익을 기록하며 역대급 흥행을 달성했습니다. 특히 외국인 관광객 유입이 크게 늘었으며, 한국 전라남도 역시 축제에 참여해 국제 교류를 확대했습니다. 하지만 축제 기간 중 안전사고 발생률이 높아 주의가 요구됩니다.

태국의 대표적인 연례 축제인 송크란 이 올해 역대급 흥행 기록을 세우며 약 1조 4천억 원에 달하는 막대한 관광 수익 을 창출했습니다. 태국관광청의 발표에 따르면, 지난 4월 11일부터 15일까지 진행된 송크란 축제 기간 동안 총 303억 5천만 바트(약 1조 4천억 원)의 관광 매출을 달성하며, 이는 지난해 대비 6% 증가한 수치입니다. 단일 축제를 통해 1조 원 이상의 수익을 기록한 것은 매우 이례적인 성과로 평가됩니다.

송크란은 매년 4월 13일을 기점으로 태국 전역에서 펼쳐지는 전통 새해 축제로, 초기에는 불상에 물을 부어 정화하고 복을 기원하는 종교 의식에서 시작되었습니다. 시간이 흐르면서 서로에게 물을 뿌리며 축복을 나누는 형태로 발전했으며, 현재는 물총과 물대포가 등장하는 대규모 거리 축제로 그 규모와 즐길 거리가 확장되었습니다. 이러한 세계적인 매력 덕분에 송크란은 2023년에 유네스코 인류무형문화유산으로도 등재되는 영예를 안았습니다.

세계적인 명성을 자랑하는 송크란 축제에는 매년 수많은 외국인 관광객들이 방문하며, 올해도 이러한 추세는 뚜렷하게 나타났습니다. 축제 기간 동안 태국을 방문한 해외 방문객 수는 약 50만 명으로, 이는 지난해 대비 4% 증가한 수치입니다. 이들 외국인 관광객이 창출한 경제적 효과는 약 81억 바트(약 3,747억 원)에 달하며, 축제의 경제적 파급력을 실감하게 합니다. 더불어 국내 관광객들의 이동 역시 596만 건을 기록하며 7% 증가하는 등, 송크란은 태국 관광 산업 전반에 활력을 불어넣었습니다.

올해 축제는 방콕과 치앙마이를 포함한 주요 도시에서 4월 13일부터 15일까지 이어졌으며, 총 55만 명의 인파가 몰렸습니다. 특히 방콕의 번화가인 실롬 로드, 시암 스퀘어, 카오산 로드 등 주요 거점에는 하루에도 수십만 명의 인파가 운집하여 축제의 열기를 더했습니다. 또한, 벤자끼띠 공원에서 개최된 ‘마하 송크란 월드 워터 페스티벌’ 역시 큰 성공을 거두었습니다. 4월 11일부터 13일까지 사흘간 10만 8,640명이 방문하여 약 2억 8,368만 바트(130억 9,183만 원)의 경제적 효과를 창출했으며, 룸피니 공원에서 열린 행사 역시 9만 4,546명 이상의 방문객을 끌어모으며 젊은 층의 뜨거운 참여를 이끌어냈습니다.

이러한 송크란 축제의 세계적인 흐름에 발맞춰 한국 또한 적극적인 참여를 통해 양국 간의 교류를 확대하고 있습니다. 전라남도는 지난 4월 15일까지 방콕 벤차키티 공원에서 열린 송크란 축제에 참가하여 홍보관을 운영하는 등, 현지 관광객 유치와 축제 교류 확대를 위한 다각적인 협력 활동을 펼쳤습니다. 이번 전라남도의 참여는 '지역축제 글로벌화 사업' 공모에 장흥군이 선정되어 추진된 것으로, 전남도는 장흥군과 함께 태국 정부 및 태국정부관광청과 2024년 축제 업무 협약을 체결하고 '물'이라는 공통의 주제를 바탕으로 지속적인 국제 교류를 이어오고 있습니다. 현장에서는 ‘정남진 장흥 물축제 in 송크란’이라는 이름으로 홍보 부스를 운영하며, 물놀이 체험과 다채로운 공연 프로그램을 선보여 현지 관광객들의 큰 관심을 받았습니다.

한편, 세계적으로 수많은 인파가 몰리는 송크란 축제에서는 매년 안전 문제가 주요 이슈로 떠오르고 있습니다. 올해에도 4월 10일부터 14일까지 전국적으로 951건의 교통사고가 발생하여 191명이 사망하고 911명이 부상당하는 안타까운 사고가 있었습니다. 사고의 주요 원인으로는 과속(38.5%)과 음주 운전(28.1%)이 지목되었으며, 특히 사고의 70% 이상이 오토바이와 관련되어 심각성을 더했습니다. 태국에서는 이러한 사고 위험이 높은 시기를 ‘위험한 7일’로 지정하고 집중적인 단속을 벌이고 있으며, 실제로 음주 운전 단속 건수만 수천 건에 달하는 등 강력한 조치를 시행하고 있습니다.





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

송크란 태국 축제 관광 수익 안전 사고

United States Latest News, United States Headlines