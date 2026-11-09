태광그룹 이호진 전 회장, 횡령 혐의 재차 부인…김기유 전 의장 증언 논란

태광그룹 이호진 전 회장은 서울중앙지법 첫 공판에서 회삿돈 횡령 혐의를 전면 부인했다. 기소된 김기유 전 의장은 핵심 혐의에 대해 일부 자백하며 이 전 회장의 경영 개입과 비자금 조성 사실을 증언해 양측의 공방이 치열해지고 있다.

이호진 전 태광그룹 회장은 9일 열린 첫 정식 공판에서 자신을 기소한 모든 혐의를 강하게 부인했다. 서울중앙지법 형사합의24부(이영선 부장판사) 심리로 진행된 특정경제범죄법상 횡령 및 배임 혐의 사건에서 이 전 회장은 공소사실을 전부 부정하며 무죄 주장을 굽히지 않았다.

전면 부인하는 이호진 전 회장

이호진 전 회장은 검찰이 제기한 핵심 의혹에 대해 일관되게 부인 입장을 유지하고 있다. 그는 그룹 경영에서 완전히 손을 떼고 이후의 사안에는 관여하지 않았다는 점을 강조하며 검찰의 주장을 반박했다. 변호인단은 이번 공판에서 이 전 회장의 법적 책임을 무효화하기 위한 방어 전략을 본격적으로 가동했다.

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특히 이호진 전 회장은 2008년부터 2023년까지 그룹 임원들이 실제 근무하지 않는 것처럼 허위 장부를 작성하고 급여를 지급한 후 이를 되돌려 받는 방식으로 비자금 31억원을 조성했다는 혐의를 부인했다. 검찰은 이호진 전 회장이 이 같은 방식으로 불법 자금을 모은 혐의로 올해 5월 불구속 기소했다. 이호진 전 회장은 개인 소유 골프연습장 공사 비용을 태광측에 대납받았다는 혐의 역시 부정했다.

김기유 전 의장의 증언과 핵심 발언

함께 기소된 김기유 전 의장은 일부 혐의에 대해서는 공소 기각을 요청했으나 나머지 혐의에 대해서는 자백했다. 김 전 의장은 이호진 전 회장이 조세 포탈 등 혐의로 2011년 구속기소 되어 회장직에서 물러난 후에도 친척 등을 통해 실질적으로 그룹 경영에 개입했다고 주장했다. 그는 이 전 회장이 업무 관련 사안을 친필 메모로 작성해 변호인을 통해 전달하기도 했다고 증언했다.

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김기유 전 의장은 이호진 전 회장이 인사 및 실적 등 운영 상황을 보고받고 관리해왔다고 답변하며 경영 개입 사실을 인정했다. 검찰이 중요 사항에 대해 그렇게 했는지 묻자 김 전 의장은 그렇게 했다고 생각하는 입장을 피력했다. 이는 이 전 회장이 대표직 퇴임 후에도 그룹의 실질을 통제했음을 시사하는 중요한 정황이다.

비자금 조성 및 임원 급여 부정 지급 의혹

김기유 전 의장은 이호진 전 회장이 친인척을 법인 임직원으로 등록하고 실제론 일하지 않았음에도 급여를 지급한 정황도 증언했다. 친인척 급여 제공과 관련해 김 전 의장은 세무조사에서 문제가 될 수 있다고 이 전 회장에게 건의했으나 대주주 관련자라면 그냥 받도록 해달라는 요청을 거역할 수 없었다고 밝혔다. 이 같은 진술은 혐의사실과 부합하는 증언으로 평가된다.

김 전 의장은 본인과 믿을 수 있는 직원들의 월급을 사측에 반환하고 이를 이호진 전 회장에게 지급하는 방식으로 매달 비자금 3천만원을 갖다줬다고 주장한다. 이는 태광그룹 내부에서 조직적인 비자금 조성이 이루어졌음을 보여주는 핵심 증거로 작용할 전망이다. 김 전 의장은 자신의 범법 행위를 이 전 회장에게 떠넘기기 위해 경찰에 허위 제보한 게 이 사건 발단이었다는 태광 측 입장을 반박하는 근거로 활용된다.

변호단 신빙성 공격과 향후 proceedings

이호진 전 회장 측 변호인단은 김기유 전 의장의 진술 신빙성을 집중적으로 공격했다. 변호인단은 증인이 올해 4월 검찰 조사에서 보고 시점은 모두 추정이고 장소는 기억나지 않는다고 진술했다고 지적했다. 이에 대해 김 전 의장은 착오로 잘못 진술했다고 주장하며 자신의 진술 일관성을 유지하려 했다.

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이번 공판을 시작으로 태광그룹 내권투옥 사건에 대한 법적 공방이 본격화될 전망이다. 이호진 전 회장과 김기유 전 의장의 주장이 서로 엇갈리며 사실 관계 규명이 관건이다. 법원은 증언의 일관성과 객관적 증거를 종합하여 혐의 유무를 판단할 계획이다. 양측의 방어 및 기소 전략에 따라 사건 진행 속도와 결과가 달라질 수 있어 향후 심리 과정이 주목된다.