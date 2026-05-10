탕수육에 바친 인생의 기록 신인철 저자가 찾아낸 맛의 본질

전 세계 노포와 화교사를 추적하며 탕수육의 원형을 찾으려 했던 신인철 저자의 여정을 통해, 음식의 진정한 가치가 미각을 넘어 추억과 사람에 있음을 조명한다.

단순히 맛있는 집을 찾아다니는 식도락가의 가벼운 탐방기라고 생각했다면 큰 오산이다. 전국의 탕수육 맛집을 소개하고 주방의 숨은 고수들과 나눈 인연, 그리고 그 과정에서 겪은 소소한 에피소드들을 곁들인 에세이처럼 보일 수 있지만, 실제로 책장을 넘겨보면 이는 탕수육 에 관한 한 편의 논문이라고 해도 과언이 아닐 만큼 치열한 기록이 담겨 있다.

어린 시절 기억 속에 남아 있는 그 시절의 탕수육 맛을 찾기 위해 시작된 노포 중식당 기행은 단순히 국내에 머물지 않았다. 저자인 신인철씨의 발걸음은 중국 본토를 넘어 동남아시아, 그리고 멀리 영국까지 이어졌으며, 이는 결과적으로 한국 중화요리의 변천사와 화교들의 이민사가 복잡하게 얽힌 거대한 탐구 사업으로 확장되었다. 대기업의 인사담당자로 성실하게 직장 생활을 이어가고 있는 신인철씨는 스스로를 탕수육 덕후라고 부르는 이 분야의 진정한 전문가다. 최근 출간한 저서에는 40년이라는 긴 시간 동안 그가 탕수육이라는 음식에 쏟아부은 열정과 집요함이 고스란히 녹아 있다.

그가 관리하는 전국의 중식당 리스트는 무려 400곳이 넘는다. 하지만 그는 여전히 만족하지 않고 주 3회 이상 탕수육을 섭취하며 끊임없이 새로운 맛의 지평을 넓히는 일을 즐긴다. 최근에 알게 된 식당을 단 2주 만에 세 번이나 방문했을 정도로 그의 탐구심은 끝이 없다. 신인철씨에게는 자신만의 확고한 식당 판별법이 있다.

새로운 중국집을 발견하면 반드시 탕수육과 함께 볶음밥을 주문하는 것이다. 볶음밥은 중국 요리의 핵심 도구인 웍을 다루는 솜씨가 가장 명확하게 드러나는 메뉴이기 때문이다. 여기에 짬뽕이나 짜장면 같은 면 요리까지 맛보고 나면 비로소 그 식당의 정체성과 수준을 정확히 파악할 수 있다는 것이 그의 지론이다. 그는 탕수육뿐만 아니라 향라오징어처럼 바삭하게 튀겨낸 요리와 이과두주 같은 전통주를 곁들이며 중식의 깊은 풍미를 만끽한다.

그가 이토록 탕수육에 집착하는 이유는 단순한 미각적 쾌락 때문이 아니라 1970년대에 태어난 세대가 공유하는 정서적 기억 때문이다. 그 시절의 짜장면이 특별한 날에 먹는 기분 좋은 음식이었다면, 탕수육은 그보다 한 단계 더 높은 최상의 대접을 받는 느낌을 주는 상징적인 음식이었다. 졸업식 날이나 큰 집으로 이사했을 때, 혹은 집안에 경사가 있을 때 어른들이 큰마음을 먹고 시켜주던 탕수육은 단순한 요리가 아니라 축제와 잔치의 맛이었으며, 어린 마음을 설레게 하던 행복의 기억 그 자체였다.

대학 시절 그가 다른 친구들보다 과외 활동에 더 매진했던 이유 역시 탕수육 비용을 충당하기 위해서였다는 일화는 그의 열정이 얼마나 깊었는지를 잘 보여준다. 단골 중국집 사장이 그의 졸업을 앞두고 이제는 누구에게 탕수육을 팔아야 하느냐며 농담 섞인 걱정을 했을 정도였다. 사회생활을 시작하며 본격적으로 전국 각지의 탕수육을 찾아 나섰지만, 시간이 흐를수록 그는 묘한 상실감을 느꼈다. 언제 어디서든 탕수육을 먹을 수 있는 시대가 되었지만, 정작 어린 시절 느꼈던 그 진짜 탕수육의 맛은 점차 사라지고 있었기 때문이다.

소스의 색과 맛의 균형은 무너졌고 재료에 대한 원칙보다는 효율성이 앞서는 모습에 그는 안타까움을 느꼈다. 특히 현대에 들어 벌어지는 부먹과 찍먹이라는 소모적인 논쟁에 대해 그는 단호한 입장을 보인다. 본래 탕수육은 튀긴 고기에 소스를 부어 불 위에서 빠르게 한 번 더 굴려 내거나, 고기 튀김 위에 소스를 자작하게 얹어 내는 음식이지, 소스를 따로 찍어 먹는 식의 논쟁이 일어날 수 없는 구조라는 설명이다. 그는 30대 초반부터 현존하는 노포들을 찾아다니며 탕수육의 원형을 추적하기 시작했다.

호기심은 꼬리에 꼬리를 물었고, 결국 탕수육이 어떻게 생겨나 현재의 모습으로 진화했는지를 밝혀내기 위해 해외로 눈을 돌렸다. 화교들의 이동 경로를 따라 중국 본토와 동남아시아를 누비며 현지인들의 입맛에 맞춰 중국 요리가 어떻게 변형되었는지 살폈다. 특히 영국까지 찾아간 이유는 광둥과 홍콩을 거쳐 영국으로 건너간 중국 음식이 현지화되는 과정이 한국식 탕수육의 원형을 찾는 결정적인 실마리가 될 것이라고 믿었기 때문이다. 가족 여행조차 이러한 연구의 일환으로 계획되었으며, 아내와 딸은 그의 끈질긴 설득과 고집에 결국 동행하게 되었다.

처가가 있는 창원에 내려갈 때조차 고속도로 휴게소 대신 내륙 지역의 숨은 중국집을 기착지로 삼는 그의 모습은 가족들에게 이미 해탈의 경지를 선사했다. 심지어 건강상의 이유로 의사의 경고를 받고 4개월 동안 10kg 이상을 감량하는 혹독한 식단 관리와 운동을 병행하면서도 탕수육만큼은 결코 포기하지 않았다. 그는 꿔바로우, 고로육, 그리고 한국식 탕수육의 미세한 차이를 설명하며 한국 화교사의 애환과 후계자를 찾지 못해 사라져가는 노포들에 대한 깊은 슬픔을 토로한다. 하지만 그토록 갈구하던 옛 맛을 마침내 찾았느냐는 질문에 그는 역설적으로 모든 것이 헛된 일이었다며 웃어 보였다.

결국 탕수육의 진정한 맛은 혀끝에서 느껴지는 미각이 아니라, 어린 시절의 행복한 기억과 지금 내 곁에 있는 소중한 사람들과 함께 나누는 기분 속에 있다는 깨달음을 얻었기 때문이다. 소스가 달든 시든, 튀김옷이 바삭하든 눅눅하든, 결국 한 접시의 완성은 그날의 분위기와 함께 하는 이들의 온기에 달려 있다는 그의 결론은 우리에게 음식의 본질이 무엇인지를 다시금 생각하게 한다. 맛있는 음식은 결국 그것을 먹었던 날의 아름다운 기억이다





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