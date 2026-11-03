5대 시중은행 기업대출 900조원 돌파, 대기업-중소법인 중심 급증

KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 시중은행의 기업대출 잔액이 900조원을 넘어섰다. 반면 개인사업자 대출은 정체된 가운데 가계대출과 정기예금은 증가세로 전환됐다.

KB국민은행 을 비롯한 신한은행, 하나은행, 우리은행, NH농협은행 등 국내 5대 시중은행의 기업대출 잔액이 사상 처음으로 900조원을 돌파했다. 10월 3일 금융권에 따르면 지난달 말 기준 5대 은행의 기업대출 잔액은 900조4025억원을 기록하며 전월 대비 8조8659억원 증가했다.

10개월 연속 증가세, 2년 반 만에 최대폭

이번 증가폭은 2024년 4월 10조8940억원 증가한 이후 가장 큰 규모로, 기업들의 자금 수요와 은행의 영업 전략이 맞물린 결과다. 10월 부가가치세 납부 기한을 앞두고 기업들이 운전자금 확보에 나섰기 때문이다.

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가계대출 총량 관리로 여력이 제한된 은행들이 상대적으로 공백이 큰 기업대출 영역에서 영업 경쟁력을 강화한 점도 영향을 미쳤다. 또한 시장 금리 상승으로 회사채 발행 부담이 커진 우량 기업들이 은행 대출로 자금을 대체하는 흐름이 가속화된 것으로 분석된다.

금융감독원에 따르면 9월 일반회사채는 발행액보다 상환액이 3조1940억원 더 많아 순환수지를 기록했다. 이 같은 채권 시장의 어려움이 은행권으로의 자금 유입을 촉진한 주요 요인으로 작용했다.

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대기업과 중소기업 법인 대출 폭증

대출 부문을 세부적으로 살펴보면, 대기업 대출은 3조8438억원 증가하며 올해 들어 10개월 연속 증가세를 이어갔다. 이는 기업들의 투자 및運転 자금 수요가 여전히旺盛함을 시사하는 대목이다.

중소기업 대출 역시 5조222억원 불어나 2024년 3월 5조1655억원 증가한 이후 가장 큰 상승세를 기록했다. 금융당국이 생산적 금융 확대를 주문하고 있음에도, 은행들은 연체율 등 건전성 관리에 치중하며 대출 지원을 집중하고 있다.

특히 중소기업 대출 증가분 중 90% 이상이 중소법인에 쏠린 것으로 나타났다. 이는 대규모 자금 수요가 가능한 법인 중심으로 자금이 이동하고 있음을 보여주는 뚜렷한 지표다.

개인사업자 대출 정체와 정책 괴리

반면, 개인사업자(소호) 대출은 4215억원 증가하는 데 그치며 제자리걸음에 머물렀다. 이는 중소기업 대출 증가액 대비 극히 작은 수준으로, 은행들의 개인사업자 대출 심사가 여전히 엄격함을 의미한다.

5대 은행 중 한 곳의 경우 소호대출 잔액이 오히려 1004억원 감소하기도 했다. 올해 들어 지난달까지 5대 은행의 대기업 대출은 35조원이 늘어난 반면, 소호 대출은 1조9000억원 증가에 그쳐 양극화 현상이 뚜렷하다.

금융 당국이 소상공인과 개인사업자의 자금 지원을 강조해왔으나, 은행측은 위험 관리 차원에서 이들을 상대적으로 외면해온 셈이다. 이에 따라 정책 목표와 현장의 실행 간 괴리가 존재한다는 지적이 나온다.

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가계대출 반등과 정기예금 대세

가계대출 시장도 변화의 기미를 보이고 있다. 5대 은행의 가계대출은 한 달 만에 2조7717억원 증가했다. 두 달 연속 감소세를 보이던 신용대출이 6687억원 반등했고, 주택담보대출도 1조7005억원 늘며 7개월째 상승세를 유지했다.

가을 이사철의 수요 몰림과 함께 은행들이 주택담보대출 문턱을 낮춘 점이 작용했다. 또한 주가 하락 장에서 저가 매수 기회를 노리는 '빚투' 수요가 주담대 증가를 견인한 것으로 풀이된다.

규제에서 상대적으로 자유로운 집단대출은 3876억원 증가하며 7개월 연속 늘었다. 반면 전세대출은 5715억원 감소하며 올해 들어 10개월 연속 하락세를 기록했다.

수신 시장에서는 대기자금이 정기예금과 적금으로 빠르게 이동하는 양상이다. 요구불예금은 12조1725억원 줄어든 반면, 정기예금은 24조4009억원, 적금은 8642억원 각각 증가했다.

정기예금은 6개월 연속 증가세로, 7월 35조5401억원 증가한 이후 가장 큰 폭으로 불었다. 은행권의 금리 인상과 증시 조정장에 따른 안전자산 선호가 맞물리며, 시민들의 자금 운영 전략이 공격적인 투자에서 안정적 예금으로 전환되고 있다.