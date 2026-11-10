5대 국가산단 기업대출 연체액 1082억 원 급증, 제조업 위기 심화

반월·시화 등 5대 국가산단 기업대출 연체 잔액이 1082억 원으로 두 배 이상 불어났다. 고금리와 원자재 비싼 물가, 내수 침체가 맞물리며 한계기업도 1693곳에 달해 금융권 부실 우려가 커지고 있다.

대한민국 제조업의 핵심 동력인 5대 국가산업단지 에서 기업들의 대출 연체 위험이 빠르게 확산되고 있다. 인천 남동, 경남 창원, 경북 구미, 경기 반월, 충남 시화 등 주요 산업 단지 입점 기업의 대출 부실 규모가 지난해 말 대비 급격히 증가하며 금융권의 건전성에 빨간불이 켜졌다.

10일 국회에 제출된 금융감독원 자료에 따르면, KB국민은행을 비롯한 신한은행, 하나은행, 우리은행, NH농협은행, IBK기업은행 등 6개 은행의 기업대출 연체 잔액은 지난 8월 말 기준 총 1082억 원으로 집계되었다. 이는 같은 해 말 528억 원에서 불과 1년도 채 지나지 않아 두 배 이상 뛰어오른 수치다. 해당 기간 동안 5개 국가산단의 기업대출 연체율 역시 0.12%에서 0.24%로 정확히 2배 상승했다.

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삼중고에 빠진 제조업체 재무 구조 악화

인천 남동 국가산단에 위치한 한 비철금속 제조업체는 원자재 가격 급등에 대응하기 위해 은행에서 구입자금을 마련했으나, 중국의 저가 공세로 매출이 급감하면서 재무 구조가 악화되었다. 이 업체 관계자는 최근 금리가 크게 오르면서 대출 이자 납부조차 버거운 상황이라고 전했으며, 이는 현장의 일반적인 현실과 다르지 않다.

제조업은 금리 상승, 인건비 부담, 원자재 가격 급등이라는 삼중고와 내수 부진, 수출 경쟁 심화가 겹치며 은행 대출을 제때 갚지 못하는 중소 제조업체가 늘고 있다. 특히 반도체를 제외한 대부분의 제조업이 내수 침체와 중국 업체의 약진으로 경영난을 겪고 있어, 금융권의 부실 채권 증가 가능성이 높아지고 있다.

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경남 창원 생산 가동률 하락과 고용 감소

산업 현장의 부진은 생산, 수출, 고용 지표에서도 명확하게 확인된다. 경남 창원 국가산단은 기계업종을 중심으로 생산량과 수출액, 고용이 일제히 감소하는 추세를 보이고 있다. 올해 상반기 가동률은 전년 동기보다 2%포인트 하락한 80%를 기록했으며, 이는 제조업 전반의 위축된 경기를 반영한다.

경북 구미 국가산단의 한 시중은행 영업점 관계자 역시 반도체를 제외한 제조업의 어려움이 지속되고 있다고 지적했다. 이러한 경영난은 기업의 대출 상환 능력 악화로 직결되며, 금융권이 보유한 자산의 질적 저하를 초래할 수 있는 심각한 요인으로 작용하고 있다.

한계기업 1693곳 늘어났던 금융권 취약성

5개 국가산단 내 한계기업 수는 지난해 말 기준 1693곳으로 집계되었다. 이는 2023년 1515곳, 2024년 1609곳에서 꾸준히 증가한 결과다. 한계기업은 3년 연속 이자보상배율이 1 미만인 기업을 의미하며, 영업이익만으로 이자 비용조차 감당하지 못하는 상태가 지속되는 곳을 뜻한다.

이들 기업이 늘어날수록 대출 상환 능력이 떨어지며 금융권의 부실 채권 증가 가능성도 커진다. 실제로 건설, 석유화학, 금속제품, 도소매, 부동산 등 취약 업종이 예금은행 기업대출에서 차지하는 비중은 46.8%에 달해, 산업 현장의 부진이 금융권 전반의 건전성 악화로 이어질 수 있다는 우려가 나온다.