5년의 외침, 서면시장 투쟁문화제… 빗속 연대 '멈추지 않는 함성'

부산 서면시장에서 1818일째 이어지는 부당해고 철회 투쟁을 지지하는 문화제가 열려 연대 의지를 다졌다. 장기 투쟁의 무게를 함께 나누고 사회적 책임을 환기하는 자리였다.

어제(22일), 빗줄기가 끊이지 않는 날씨에도 불구하고 부산 서면시장 입구는 뜨거운 연대의 함성으로 가득 찼다. 서면시장 투쟁 문화제 는 5년 가까이 이어져 온 노동자 들의 끈질긴 투쟁을 다시 한번 상기시키며, 연대의 중요성을 되새기는 의미 있는 자리였다.

이날은 서면시장 투쟁이 시작된 지 정확히 1818일째 되는 날이었다. 전국민주일반노조 부산본부 서면시장번영회지회 김태경 지회장은 2021년 5월 1일, 시장 운영의 문제점을 내부적으로 제기하고 노동조합을 결성한 것을 이유로 부당하게 해고되었다. 이후 김 지회장은 부당해고의 철회를 요구하며 쉼 없이 거리에서 투쟁을 이어왔다. 뿐만 아니라, 현재 (사)서면시장번영회에서 경리로 근무하고 있는 허진희 씨 역시 유일한 조합원으로서, 체불된 임금의 지급과 노동조합과의 단체협약 체결을 요구하며 김 지회장과 함께 투쟁에 동참하고 있다.

두 노동자의 파업은 이날로 무려 1312일째 지속되고 있다. 악천후 속에서도 문화제는 예정대로 진행되었으며, 우산과 비옷으로 무장한 연대 참가자들은 해고된 노동자들의 힘겨운 이야기를 나누며, 그들의 장기 투쟁에 대한 깊은 공감과 연대 의지를 표명했다. 문화제의 첫 무대는 서울의 펑크 밴드 '소수윗'이 장식했다. 이들은 빠르고 활기찬 리듬에 맞춰 사회적 기본권에 대한 강력한 요구와 그 권리를 침해하는 행위에 대한 중단을 촉구하는 메시지를 담은 공연을 선보였다.

단순한 음악 공연을 넘어, 음악이라는 매체를 통해 사회적 메시지를 전달하는 발언의 형태로 현장의 분위기를 고조시켰다. 이어 부산반빈곤센터 김원석 씨는 연대 발언을 통해 최근 '420 장애인차별철폐의 날'의 의미를 되새기며, 장애인 권리와 노동자의 권리는 결코 분리될 수 없음을 강조했다. 그는 '권리는 나누어 가질 수 있는 것이 아니라, 모든 사람이 함께 보장받아야 하는 것'이라며, '서면시장 노동자들의 싸움은 우리 모두의 문제'라고 목소리를 높였다.

또한, 울산 현대자동차 하청업체 이수기업에서 해고된 안미숙 씨는 같은 해고 노동자로서의 경험을 공유하며, '해고는 개인의 문제가 아니라 사회 구조적인 문제'라고 지적하고, '각자의 위치에서 싸우고 있지만, 결국 우리는 서로 연결되어 있다'고 강조하며 연대의 중요성을 역설했다. 안미숙 씨는 마지막으로 '함께 싸우고 함께 승리하자'라는 구호로 연대 참가자들에게 뜨거운 격려를 보냈다. 문화제의 마지막 무대는 서면시장 투쟁문화제의 상징적인 존재인 '박경화밴드'가 맡았다.

이들은 오랜 투쟁 과정에서 김태경 지회장과 허진희 씨가 겪어온 심정과, 어떤 어려움에도 굴하지 않고 끝까지 투쟁하겠다는 굳은 의지를 노래에 담아 감동을 선사했다. 공연이 진행되는 동안, 참가자들은 궂은 날씨에도 불구하고 자리를 지키며 뜨거운 박수와 함성으로 공연에 화답했다. 서면시장 입구에서 5년 가까이 이어지고 있는 투쟁은 단순한 시간의 흐름을 넘어, 한 노동자의 삶과 또 다른 노동자의 일상이 거리 위에서 끊임없이 이어지고 있음을 보여준다. 이날 문화제는 단순한 공연이나 집회를 넘어, 장기화된 노동 문제에 대한 사회적 책임을 다시 한번 환기하는 중요한 계기가 되었다.

비가 내리는 날씨 속에서도 현장을 지킨 모든 사람들은 각자의 방식으로 중요한 질문을 던지고 있었다. 이 투쟁은 언제, 어떻게 종결될 것인가. 그리고 우리는 그 과정에서 어떤 선택을 해야 하는가





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