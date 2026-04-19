5년 뒤 대만 1인당 GDP, 한국보다 1만 달러 이상 앞선다...반도체 슈퍼사이클 훈풍

국제통화기금(IMF) 전망에 따르면, 대만은 올해 1인당 GDP 4만 달러를 돌파하고 5년 뒤 한국과의 격차를 1만 달러 이상 벌릴 것으로 예상된다. 이는 글로벌 반도체 슈퍼사이클과 기술 기업 중심의 경제 구조가 대만의 성장을 견인하고 있기 때문으로 분석된다.

국제통화기금(IMF)의 최신 전망에 따르면, 5년 후 한국의 1인당 실질 국내총생산(GDP)이 대만에 1만 달러 이상 뒤처질 것으로 예상된다. 이는 지난해 이미 역전 현상이 발생한 이후 격차 확대가 고착화될 수 있음을 시사하는 분석이다. IMF는 올해 한국의 1인당 GDP 를 3만7412달러로 전망하며, 이는 작년 대비 3.3% 증가한 수치다. 한국은 2028년 4만695달러를 기록하며 1인당 GDP 4만 달러를 돌파할 것으로 보인다. 반면, 대만은 올해 4만2103달러로 한국보다 먼저 4만 달러의 벽을 넘어설 것으로 예상된다. 지난해 대만의 1인당 GDP 는 3만9489달러였다. IMF는 지난해 한국을 22년 만에 역전한 대만이 2029년에는 5만370달러로 5만 달러마저 돌파할 것으로 예측했으며, 양국 간 1인당 GDP 격차도 2026년 4691달러에서 시작해 매년 확대되어 2030년에는 9073달러에 이를 것으로 전망했다.

2031년에는 한국이 4만6019달러, 대만이 5만6101달러로, 그 격차가 1만 달러를 넘어설 것으로 보인다. 국제 순위에서도 변화가 예상된다. 한국은 올해 40위에서 2031년 41위로 한 계단 하락하는 반면, 대만은 32위에서 30위로 상승해 양국 간 순위 격차가 10위 이상 벌어질 전망이다. 한편, IMF는 올해 일본의 1인당 GDP를 3만5703달러로 예상하며, 이는 작년보다 약 300달러 감소한 수치다. 일본은 2029년에 4만398달러로 한국보다 1년 늦게 4만 달러를 돌파하고, 2031년에도 한국보다 약 3000달러 낮은 4만3038달러를 기록할 것으로 분석된다. 국제 순위는 올해와 5년 뒤 모두 43위를 유지할 것으로 보인다. 대만의 이러한 빠른 성장은 글로벌 반도체 슈퍼사이클과 밀접한 관련이 있다. 주요 해외 투자은행(IB)들은 대만의 올해 경제 성장률을 평균 7%대로 예상하고 있으며, 이는 중동발 지정학적 리스크 속에서도 기존 전망치를 1%포인트 가까이 상향 조정한 수치다. 노무라증권의 박정우 이코노미스트는 대만의 빠른 성장에 대해 기술 기업의 높은 비중과 최근 인공지능(AI) 사이클에 따른 레버리지 효과를 주요 원인으로 꼽았다. 그는 활발한 국내 투자 또한 수출과 투자가 동시에 성장을 견인하는 요인으로 작용하고 있다고 설명했다





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