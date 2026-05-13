5극 3특 전략과 광역 행정통합에 대한 국민적 요구와 지역별 인식 분석

유권자 65%가 광역 행정통합의 필요성에 찬성한 가운데, 호남권의 높은 지지율과 정당별 공약 차이 및 지방 소멸 방지를 위한 국가 균형 발전 전략을 상세히 분석합니다.

대한민국 정부가 추진하고 있는 5극 3특, 즉 5개 초광역권과 3개 특별자치도를 중심으로 하는 국가 균형 성장 전략이 본격적인 궤도에 오르면서 이에 대한 국민적 관심과 사회적 논의가 뜨겁게 달아오르고 있다.

최근 광주광역시 동구 국립아시아문화전당에서 개최된 전남광주통합특별시준비위원회 출범식은 이러한 국가적 전략이 단순한 계획을 넘어 구체적인 실행 단계로 진입했음을 상징적으로 보여주는 사례였다. 김민재 행정안전부 차관이 직접 참석하여 준비위원들에게 위촉장을 수여하며 정부의 강력한 추진 의지를 표명한 이번 행사는, 지역 간의 경계를 허물고 행정 효율성을 극대화하여 수도권 일극 체제를 극복하려는 거대한 실험의 서막이라고 할 수 있다.

현재 우리 사회는 인구 감소와 저출생으로 인한 지방 소멸이라는 심각한 위기에 직면해 있으며, 이를 해결하기 위해 기존의 소규모 기초 지자체 단위의 대응보다는 광역 단위의 통합을 통한 규모의 경제 실현이 절실한 시점이다. 최근 실시된 4차 유권자 패널 조사 결과는 이러한 행정통합의 필요성에 대해 국민들이 상당 부분 공감하고 있음을 수치로 증명했다. 조사에 따르면 유권자의 약 65.0%가 광역단체 행정통합과 5개 초광역권 출범 정책이 필요하다고 응답했으며, 이는 필요하지 않다는 응답인 22.6%보다 약 3배 가까이 높은 수치다.

특히 지역별로 살펴보면 호남권의 찬성 여론이 75.5%로 매우 높게 나타났는데, 이는 광주와 전남이 특별법 제정을 통해 행정통합의 첫발을 뗐다는 점과 더불어 지역 경쟁력 강화를 향한 주민들의 갈망이 반영된 결과로 풀이된다. 전남광주통합특별시는 오는 7월 출범을 앞두고 있으며, 다가오는 6.3 지방선거에서 첫 광역단체장을 선출하게 된다는 점에서 상징성이 크다. 반면 대구와 경북 지역에서는 60.6%가 찬성하며 비교적 높은 지지를 보였으나, 추진 과정에서 일부 무산된 경험이 있어 시기와 방법에 대한 논의가 여전히 치열하게 전개되고 있다.

가장 낮은 찬성률을 보인 대전, 충북, 충남, 세종 권역 역시 51.5%라는 절반 이상의 찬성을 기록하며 전반적으로 행정통합의 흐름에 동참하는 분위기다. 정치적 성향에 따른 인식 차이 또한 뚜렷하게 나타났다. 더불어민주당 지지층에서는 행정통합의 필요성에 대해 82.4%라는 압도적인 찬성 의견을 보인 반면, 국민의힘 지지층에서는 44.6%만이 필요하다고 응답하여 정당 간 시각차가 극명하게 드러났다. 그럼에도 불구하고 지역 균형발전과 지방 소멸 방지라는 대전제에 대해서는 응답자의 86.9%가 매우 중요하다는 공통된 의견을 내놓았다.

이는 정파를 초월하여 지방의 위기를 극복해야 한다는 국민적 합의가 이미 형성되어 있음을 의미한다. 이에 따라 각 정당은 지방선거를 앞두고 차별화된 균형발전 공약을 제시하며 유권자들의 마음을 얻기 위해 노력하고 있다. 민주당은 5극 3특 체제의 완성을 위해 규제를 과감하게 완화하고 재정과 세제, 인력 지원을 아끼지 않는 메가특구 지정 전략을 통해 지역 핵심 산업을 육성하겠다는 구상을 밝혔다. 반면 국민의힘은 기업 유치와 우수 인재 양성을 통해 지역 경제의 근본적인 자생력을 높이는 경제 부활 전략을 전면에 내세우고 있다.

행정통합은 단순히 행정 구역을 합치는 물리적 결합을 넘어, 지역의 경제 구조를 재편하고 새로운 성장 동력을 창출하는 고도의 전략적 선택이다. 수도권으로의 인구 및 자원 쏠림 현상을 막기 위해서는 각 권역이 수도권에 대응할 수 있는 충분한 규모와 경쟁력을 갖춰야 하며, 이를 위해서는 행정적 효율성 제고와 과감한 권한 이양이 필수적이다. 하지만 통합 과정에서 발생할 수 있는 지역 간 이해관계의 충돌, 행정 비용의 증가, 그리고 정치적 주도권 다툼 등은 반드시 해결해야 할 과제로 남아 있다.

성공적인 행정통합을 위해서는 정부의 일방적인 추진보다는 지역 주민들의 충분한 합의와 참여가 전제되어야 하며, 통합 이후의 구체적인 청사진과 실질적인 혜택이 주민들에게 전달되어야 한다. 결국 5극 3특 전략의 성패는 각 권역이 가진 고유한 특성을 어떻게 살리면서도 통합의 시너지를 극대화할 수 있느냐에 달려 있다. 지방 소멸의 공포를 희망의 기회로 바꾸기 위한 이 거대한 여정은 대한민국이 진정한 의미의 다극 체제로 나아가는 핵심 열쇠가 될 것이다





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행정통합 5극3특 국가균형발전 지방소멸 광역특별자치시

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