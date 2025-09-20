탄핵 표결 불참 국회의원에게 포스트잇, 신고... 고3 학생, 민주주의를 외치다

국회의원의 탄핵 표결 불참에 항의하는 포스트잇을 붙인 고등학교 3학년 학생을 신고한 사건을 통해, 민주주의의 가치와 정치인의 책임을 되짚어보고, 12.3 계엄 이후 이만희 의원의 행보를 분석합니다.

세 번이나 지역구에서 당선된 국회의원이 지역구 주민을 신고하는 비극적인 사건이 발생했습니다. 이는 이동민 변호사가 작년 12월 29일 민주사회를위한변호사모임(민변) 홈페이지에 올린 글의 첫 문장입니다. 이 사건은 단순히 불미스러운 사건을 넘어, 민주주의 의 근본적인 가치를 되묻게 만드는 중요한 사례로 다가옵니다. 특히 신고를 당한 대상이 이제 막 수능을 치른 고등학교 3학년 학생이라는 점에서 더욱 비극적으로 다가옵니다. 이 학생은 계엄 해제, 탄핵 표결에 불참한 국회의원에게 '탄핵 표결에 참석하라'는 내용의 포스트잇을 붙였다는 이유로 신고를 당했습니다. 이 사건은 2024년 12월 7일에 발생했습니다. 이날은 국민의힘 소속 국회의원 105명이 윤석열 대통령 탄핵안 표결에 불참한 날이었고, 이에 분노한 학생은 영천시청 앞에서 열린 탄핵 집회에 참석한 후 이만희 국민의힘 의원(경북 영천시청도군)의 지역 사무실로 이동했습니다.

학생은 사무실 현판에 '내란 수괴범에 동조한 당신, 국민의 편은 누가 들어줍니까?'라는 내용의 포스트잇을 붙였습니다. 이 사건은 단순한 항의 표시를 넘어, 민주주의의 핵심 가치인 국민의 목소리에 대한 정치권의 무관심과 외면을 드러내는 상징적인 사건으로 해석됩니다. \포스트잇을 붙인 학생 외에도 여러 시민들이 이 의원 지역 사무실에 항의의 표시를 남겼고, 이에 이만희 의원 측은 경찰에 신고하는 조치를 취했습니다. 사흘 후 경찰은 포스트잇에 남겨진 지문을 토대로 학생을 조사했습니다. 이 과정에서 이동민 변호사가 경찰 조사에 입회하여 이 사건의 부당함을 지적했습니다. 이동민 변호사는 민변 홈페이지에 올린 글을 통해 이 사건의 문제점을 상세히 밝혔습니다. 그는 경찰 조사가 경찰서가 아닌 카페에서 이루어진 점, 피의자 신문이나 참고인 조사가 아닌 단순 면담 형태로 진행된 점 등을 지적하며, 경찰 스스로도 이 사건의 부당함을 알고 있었음을 시사했습니다. 이 변호사는 민주주의의 핵심 가치인 '국민주권'을 강조하며, 정치가 국민의 목소리에 귀 기울여야 함을 역설했습니다. 그는 조사를 마치고 나오는 학생의 씩씩한 모습을 언급하며, 진정한 민주주의는 시민들이 자유롭게 의견을 표현하고, 누구와도 대화할 수 있는 사회라고 강조했습니다. 그는 고등학교 3학년 학생과 이만희 의원을 보면서 '우리의 현재는 암울하지만 미래는 밝을 것'이라는 희망적인 메시지를 전달했습니다. 이만희 의원 측은 지역 사무실의 안전과 질서를 위해 사실 확인을 요청했을 뿐, 게시물 부착자에 대한 처벌을 요구하지 않았다고 해명했습니다. 경찰 측 역시 범죄 혐의가 성립되지 않는다고 판단하여 사건을 종결할 계획이라고 밝혔습니다. 이동민 변호사는 인터뷰를 통해 학생의 당당한 모습에 깊은 인상을 받았다고 밝혔습니다. 학생은 겁먹거나 위축되지 않고, 수사관에게 자기의 입장을 명확히 밝히는 씩씩한 모습을 보였다고 합니다. 이는 주권자인 국민이 자신의 권리를 옹호하는 모습을 보여주는 사례라고 할 수 있습니다. \이만희 의원의 12·3 계엄 이후 주요 정치적 선택을 살펴보면, 그는 12·3 비상계엄해제 요구 결의안 표결, 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결, 12·3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결, 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결 등 중요한 사안들에 잇따라 불참했습니다. 또한 윤석열 대통령 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결, 헌법재판소 항의 방문, 극우세력의 3·1절 탄핵 반대 집회 등에도 참여하는 등, 그의 정치적 행보는 논란의 여지가 많습니다. 이만희 의원은 경찰 출신으로, 3선 국회의원을 역임했습니다. 그는 1963년 경북 영천에서 태어나 영천초등학교, 영동중학교, 대구고등학교를 졸업하고 경찰대학을 졸업했습니다. 경찰 생활을 거쳐 이명박 정부에서 대통령실 치안비서관을 지냈으며, 경북지방경찰청장, 경찰청 기획조정관, 경기지방경찰청장 등을 역임했습니다. 2015년 새누리당 정책위원회 자문위원으로 정치에 입문하여 2016년 20대 국회의원 선거에서 당선되었습니다. 이 의원은 2019년 국회 패스트트랙 충돌 사건에 연루되어 기소되었으며, 2020년 재선에 성공했습니다. 2021년 윤석열 대선캠프에서 경북선대위원장 겸 농어촌정책본부장을 맡았고, 2022년 이태원 참사 국회 행정안전위원회 전체회의에서 음모론을 언급하며 논란을 빚었습니다. 2023년 국민의힘 사무총장으로 임명되었으며, 2024년 22대 국회의원 선거에서 3선에 성공했습니다. 최근 검찰은 '국회 패스트트랙 충돌 사건'과 관련하여 이만희 의원에게 징역 10개월과 벌금 300만 원을 구형했으며, 선고는 11월 20일에 예정되어 있습니다. 12.7 탄핵 보이콧 105인 명단이 공개되었으며, 일부 국민의힘 의원들은 12.3 계엄 이후 정치적 선택에 대해 대국민 사과를 발표했습니다. 이러한 일련의 사건들은 정치권의 책임감, 국민의 목소리에 대한 경청, 그리고 민주주의의 가치에 대한 깊이 있는 성찰을 요구하고 있습니다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

이만희 탄핵 고등학생 민주주의 국민의힘

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인

Similar News:다른 뉴스 소스에서 수집한 이와 유사한 뉴스 기사를 읽을 수도 있습니다.

“비상계엄은 대통령 고유 권한”이라던 김용원, “권력 남용이다” 입장 선회국가인권위원회(인권위) 김용원 상임위원이 윤석열 전 대통령의 12.3 불법계엄에 대해 “대통령의 지나친 권력 남용에 속한다”고 밝혔다. 앞...

더 많은 것을 읽으십시오 »

�ŵ� ����� ���� �������� ����...�ڼ��� ��2�� ��� ��� ���ɼ��������� �� ������� 12.3 ������ ���� �ڴʰ� �ۼ��ƴ� �̸��� ������ ��� ���������� ���� ������ ������ �巯����. �� �Ѵ��� �� �����Ѹ���...

더 많은 것을 읽으십시오 »

박정훈 대령은 왜 '수거 대상'이 되었나... 미심쩍은 지점들[김형남의 갑을,병정] 12.3. 내란 모의의 실마리, 채 상병 특검도 함께 들여다봐야

더 많은 것을 읽으십시오 »

민생쿠폰 두 달 전... '공짜돈? 이재명 무식해서 용감해'[12.7 탄핵박제 105인 - 60회 신성범] '12.3, 의원 있어야 할 국회'라며 담 넘은 기개... 거창고 후배의 '일침'

더 많은 것을 읽으십시오 »

오세훈 측 “서울시 청사 폐쇄한 적 없어···민주당, 지방선거 의식 ‘내란 프레임’ 안간힘”12.3불법계엄 당시 오세훈 서울시장이 서울청사를 폐쇄하고 비상간부회의를 소집했다는 여당의 주장에 대해 서울시가 즉각 반발하고 나섰다. 당...

더 많은 것을 읽으십시오 »

‘내란의 밤’ 서울시·부산시는 뭘 했을까···행안부, 부화수행 정황 의혹 진상조사더불어민주당 내란특검대응특별위원회가 제기한 12.3 비상계엄 당일 일부 지방자치단체의 계엄 동조 의혹과 관련해 행정안전부가 진상조사에 나선...

더 많은 것을 읽으십시오 »