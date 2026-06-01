탄소중립, 국가 경쟁력 전략으로 재설계해야

서울대 국가미래전략원이 탄소중립을 감축 목표 중심에서 전력·수소·AI 등 융합 산업 생태계로 전환해 국가 경쟁력 전략으로 재설계해야 한다는 제안을 내놓았다.

우리나라의 탄소중립 논의가 그동안 온실가스 감축 목표 설정이나 재생에너지 확대에 집중되어 왔으나, 이를 넘어서 전력, 수소, 철강, 인공지능 , 데이터, 지역균형발전을 하나의 산업 생태계 전략으로 통합해 국가 경쟁력 전략으로 재설계해야 한다는 제안이 제기됐다.

서울대 국가미래전략원이 1일 발표한 국가정책 제안 보고서 '탄소중립의 산업·안보 전략화와 한국형 녹색전환(K-GX)'은 국가온실가스 감축 목표(NDC) 이행 전략을 목표 중심에서 실행 중심의 산업전환으로 전환해야 한다고 강조한다. 보고서는 탄소중립이 단순한 환경정책을 넘어, 산업 경쟁력과 에너지 안보, 인공지능이 결합된 첨단 제조업 전환을 통합한 국가 전략으로 재설계되어야 한다고 주장한다. 윤제용 서울대 교수 등 학계 연구자들이 공동 연구한 이 보고서는 주요국들이 온실가스 감축 목표를 유지하면서도 자국 산업 보호, 전략적 화석연료 활용, 핵심 공급망 확보를 병행하고 있다는 점을 지적한다.

특히 기후정책이 산업 경쟁력, 에너지 안보, 기술 주도권과 결합된 국가 전략 수단으로 전환되고 있으며, 보조금 중심의 산업정책을 넘어 전력, 수소, 인공지능을 융합하는 통합적 산업 생태계 설계가 필요하다고 제안했다. 보고서는 2035년 국가 온실가스 감축 목표가 논의되는 상황에서 한국형 녹색전환은 이를 경제적 실리까지 고려하는 산업 성장전략으로 전환하는 프레임워크라고 설명한다. 기후위기 대응을 비용 부담이 아니라 저탄소 제조 경쟁력 확보와 신시장 창출의 기회로 접근해야 한다는 것이다. 이를 위해 한국형 녹색전환 구조를 세 가지 축으로 구성해야 한다고 주장한다.

첫째는 에너지 전환으로, 무탄소 전력 공급과 전력망의 선제적 구축을 포함한다. 둘째는 산업 전환으로, 감축이 어려운 산업의 공정 혁신과 신시장 창출을 목표로 한다. 셋째는 시스템 전환으로, 전력, 수소, 인공지능, 데이터 기반 인프라의 통합 설계를 의미한다. 이 세 가지 축을 실행하기 위한 구체적 의제로 '5+1 우선과제'를 제시했다.

다섯 가지 우선 과제는 경쟁력 있는 무탄소 전력 대전환, 철강 중심 주력 제조업의 탈탄소 전환 가속화, 단계별 수소 공급 포트폴리오 구축, 지역 균형 발전과 녹색전환 연계, 민간자본의 자발적 유입을 유도하는 시장 생태계 조성이다. 여기에 더해, 여섯 번째 과제로 인공지능과 데이터 기반 정책 전환이 다섯 가지 과제를 관통하는 실행 기반으로 결합되어야 한다고 제안한다. 국가미래전략원은 그간 우리나라의 온실가스 감축목표 이행 전략이 감축 목표를 먼저 설정하고 그 수단은 나중에 보완하는 방식으로 추진되어 실행력이 낮았다고 지적한다.

실행력을 높이려면 이산화탄소 감축 기술 도입 시기, 비용 구조, 산업 파급효과를 사전에 반영하는 설계 방식으로 전환해야 한다고 강조한다. 한국형 녹색전환은 우리나라 에너지와 산업 구조를 재편하는 국가 경쟁력 전략으로 재정의되어야 하며, 이를 통해 기후위기 대응과 경제 성장을 동시에 달성할 수 있을 것으로 기대된다. 보고서는 또한 지역 균형 발전을 고려하여 녹색전환이 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣을 수 있도록 해야 한다고 제안한다.

예를 들어, 폐광 지역이나 산업 위축 지역에 수소 생산 기지나 데이터 센터를 유치하여 일자리를 창출하고, 재생에너지 발전소와 연계한 스마트 그리드 구축을 통해 지역 에너지 자립도를 높이는 방안 등이 고려될 수 있다. 이번 제안은 단순한 환경 정책을 넘어 국가 전체의 경쟁력을 재편하는 전환점이 될 것으로 보인다





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