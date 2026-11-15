탄성 유리섬유 무인기 '플렉시 쿼드', 충돌 후 복원 기술 개발

스위스 취리히연방공대 연구진이 개발한 플렉시 쿼드 무인기는 유리섬유 복합재와 링 구조로 설계해 충돌 시에도 형태를 복원하며 비행이 가능하다.

스위스 취리히연방공대( ETH 취리히) 연구진이 개발한 ' 플렉시 쿼드'는 충돌 시 동체가 부서지지 않고 즉시 원래 모양으로 복원되는 획기적인 무인기 이다. 이는 험지 탐사와 재난 현장 수색, 구조 활동 등 기존 무인기 가 활용하기 어려운 극한 환경에서 비행 안전성을 확보할 수 있는 기술적 돌파구를 제시한다.

플렉시 쿼드의 혁신적 구조와 소재 특징

플렉시 쿼드는 중앙이 텅 빈 반지 모양의 독특한 동체 형태를 지니고 있으며, 전체 지름은 25㎝로 설계되었다. 이 구조물에는 네 개의 프로펠러가 균일한 간격을 두고 부착되어 비행 제어의 안정성을 높이고 있다. 연구진은 이러한 형태가 비행 중 예상치 못한 장애물과의 충돌 시 충격을 효과적으로 흡수하고 분산시키는 핵심 요소라고 설명한다.

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무인기의 가장 큰 혁신은 단단한 나무 줄기나 벽에 강하게 부딪힌 후에도 고무공처럼 튕겨 나가며 즉시 비행을 재개한다는 점이다. 이는 기존 플라스틱 재질 드론이 충돌 시 파손되는 문제점을 근본적으로 해결한 것으로, 과학 기술계에서 주목받고 있다. 특히 동체를 구성하는 재료가 일반 드론과 달리 매우 특이한 탄성 특성을 지니고 있어 충돌 에너지가 구조 파괴로 이어지지 않는다.

이러한 뛰어난 내충격 성능의 배경에는 특수 개발된 유리섬유 복합재 소재가 자리 잡고 있다. 연구진은 이 소재를 활용해 동체 두께를 극도로 얇게 가공함으로써 소재 고유의 탄성을 극대화했다. 결과적으로 강력한 외부 충격이 가해져 몸통이 일시적으로 찌그러지더라도, 에너지가 방출된 후 본래의 형상으로 신속하게 복원되는 기계적 특성을 획득하게 되었다.

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또한 플렉시 쿼드는 무게가 무려 400ｇ에 불과할 정도로 경량화를 달성했다. 이는 유리섬유 복합재의 높은 비강도와 무게 감소 효과를 결합한 결과로, 동일한 출력으로도 더 효율적인 비행이 가능함을 의미한다. 연구진이 공개한 영상 자료에는 커다란 나무 줄기에 충돌한 무인기가 잠시 균형을 잃는 듯 휘청거리는 순간을 보인 뒤, 순식간에 복원되어 제자리를 찾아 비행을 이어가는 모습이 선명하게 포착되어 있다.

비행 성능과狭窄공간 통과 능력 분석

플렉시 쿼드는 시속 25㎞의 속도로 단단한 벽에 돌진해도 동체에 파손이 발생하지 않으며, 단순히 튕겨 나가는 데 그친다. 이는 일반 드론이 충돌 시 불가피하게 파손되는 것과 대조적인 성능으로, 위험한 환경에서의 지속적인 감시 및 데이터 수집 임무 수행에 이상적이다. 연구진은 이러한 성능이 실전 운용 시 승무원 또는 조종사의 안전을 위한 간접적 보호뿐만 아니라, 고가의 장비 손실을 방지하는 경제적 효과도 크게 줄 것으로 예상한다.

연구진은 논문에서 플렉시 쿼드가 자신의 동체 지름의 70%인 18㎝ 틈새를 안정적으로 통과할 수 있음을 밝혔다. 이는 좁은 공간이나 폐쇄된 구조물 내부에서 비집고 들어가는 것처럼 정밀하고 안전한 비행을 할 수 있음을 시사한다. 기존 무인기가 좁은 틈으로 진입 시 충돌 위험이 높아 진입을 포기하거나 고위험 임무를 수행해야 했던 점과 비교할 때, 이는 공간 활용 효율성 측면에서 혁신적인 진전이다.

이외에도 플렉시 쿼드는 최고 시속 80㎞까지 속도를 낼 수 있어 기동성 역시 뛰어나다는 점을 확인했다. 빠른 속도와 좁은 공간 통과 능력을 동시에 갖춘 이 무인기는 동굴 내부 탐사 시 발생할 수 있는 복잡한 장애물 회피는 물론, 건물 붕괴 현장에서 튀어나온 철근이나 콘크리트 파편과의 충돌 상황에서도 안정적으로 작동할 수 있다.

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실전 적용 분야와 향후 연구 방향

이러한 기술적 특성은 플렉시 쿼드를 다양한 실전 분야에 즉시 적용 가능하게 만든다. 우선 자연재해나 산업 사고 발생 시 구조대원이 접근하기 위험한 험지나 붕괴 현장의 초기 수색 및 구조 활동에 활용할 수 있다. 또한 동굴 지질학 연구, 노후 교량이나 터널 시설의 점검, 그리고 미탐험 지역에서의 과학적 탐사 임무 등 인간의 접근이 제한된 영역에서의 데이터 수집 역할을 수행할 것으로 기대된다.

ETH 취리히 연구진은 이번 개발을 시작으로 플렉시 쿼드의 자율비행 기술을 고도화하기 위한 추가 연구를 지속 진행할 예정이다. 현재 수동 조작 또는 반자동 모드에 가까운 운영 방식에서 벗어나, 장애물을 스스로 인식하고 회피하며 충돌을 방지하는 완전 자율 주행 시스템을 구현하는 것이 다음 단계의 주요 목표이다. 이를 통해 조종사의 개입을 최소화하고 더 넓은 영역에서의 실시간 감시 및 작전이 가능해질 전망이다.

이번 연구 성과는 단순한 하드웨어 개선을 넘어, 무인기 설계 개념 자체에 대한 새로운 패러다임을 제시한다. 과거에는 무인기의 내구성을 높이기 위해 소재를 두껍고 단단하게 만드는 것이 일반적이었으나, 이번 개발은 오히려 얇고 탄성 있는 소재와 유체 역학적인 형태 조합을 통해 '충돌 회피'가 아닌 '충돌 감내 및 복원'을 실현했다는 점에서 차별화된다. 이는 향후 드론 산업 전반에 걸쳐 내충격 설계 기준을 재정의할 수 있는 중요한 계기가 될 것이다.

한편 이 연구 결과는 논문 사전공개 사이트 '아카이브'를 통해 공개되었으며, 해당 자료는 기술적 세부 사항과 실험 데이터, 그리고 실제 충돌 테스트 영상을 포함하고 있어 관련 분야 전문가들과 일반 대중에게 정확한 정보 제공 역할을 하고 있다. 앞으로 플렉시 쿼드가 실제 현장에 도입되어 구체적인 성과 데이터를 쌓아갈 경우, 재난 대응 시스템과 과학 탐사 방법론에 상당한 변화를 몰고 올 가능성이 크다.