키카이 칼데라, 마그마 재충전 징후 포착... 초대형 분화 가능성 '주목'

지난 1만 년 동안 지구에서 가장 큰 규모의 분화를 일으킨 키카이 칼데라에서 마그마 재충전 징후가 포착되어 향후 초대형 분화 가능성이 제기되었습니다. 고베대학교 연구진의 연구 결과에 따르면, 칼데라 하부에 마그마가 지속적으로 축적되고 있으며, 이는 옐로스톤이나 토바 호수와 유사한 패턴을 보입니다. 연구진은 지진파 속도 변화 등 지구물리학적 신호를 지속적으로 관측하여 향후 분화 가능성을 판단할 예정입니다.

지난 1만 년 동안 지구상에서 가장 큰 규모의 분화를 일으킨 것으로 알려진 키카이 칼데라 가 다시 활동성을 보일 가능성이 제기되면서 과학계의 이목이 집중되고 있습니다. 고베대학교 연구진은 국제 학술지 '커뮤니케이션스 지구와 환경'에 발표한 논문을 통해 일본 가고시마현 류큐 열도 이오섬 인근 해저에 위치한 키카이 칼데라 하부에 마그마 가 서서히 재충전되고 있다는 사실을 밝혔습니다. 이번 연구는 대규모 칼데라 분화의 메커니즘을 이해하기 위해 마그마 가 어떻게 축적되는지를 규명하는 데 중점을 두었습니다. 키카이 칼데라 는 약 7300년 전 단 한 차례의 분화로 인해 약 160㎦에 달하는 화산 물질을 분출한 것으로 추정되는데, 이는 1㎦ 미만의 분출량을 기록한 세인트 헬렌스 화산(1980년)이나 약 10㎦ 규모였던 피나투보 화산(1991년)과 비교했을 때 압도적인 규모입니다. 당시 폭발로 인해 해저에는 중소 도시 하나를 삼킬 정도의 거대한 칼데라가 형성되었습니다.

또한, 지난 약 3900년 동안 마그마가 칼데라 바닥을 뚫고 상승하며 약 32㎦ 규모의 용암 돔을 형성했는데, 이는 현재까지 알려진 세계 최대 규모라는 점에서 주목받고 있습니다. 연구진은 일본 해양지구과학기술청과 협력하여 칼데라를 가로지르는 약 175㎞ 구간에 39개의 수중 센서를 설치하고, 선박에 탑재된 에어건을 통해 해저에 음파를 발사하여 지하 구조를 탐사했습니다. 1만 2,000건 이상의 지진파 데이터를 분석한 결과, 해저면 아래 구조를 입체적으로 재구성하는 데 성공했습니다. 이를 통해 과거 초대형 분화 당시 작동했던 마그마 저장소가 수천 년이 지난 현재까지도 활성 상태를 유지하고 있다는 사실을 밝혀냈습니다. 특히, 용암 돔을 구성하는 마그마의 화학 조성이 과거 분출물과 다르다는 점을 확인하면서, 기존 잔존 마그마가 아니라 새로운 마그마가 지속적으로 유입되고 있을 가능성을 제기했습니다.\연구진은 평균적으로 1000년마다 약 8.2㎦ 이상의 마그마가 새롭게 축적된 것으로 추정하며, 현재 마그마 저장소의 부피가 약 220㎦에 이를 수 있다는 분석 결과를 내놓았습니다. 이는 향후 분화를 유발할 수 있는 잠재적 에너지가 상당한 수준으로 축적되고 있음을 시사합니다. 논문에서는 칼데라 바로 아래 얕은 지점의 마그마 저장소에 용융물이 재주입되는 과정이 향후 거대한 칼데라 분화로 이어지는 전조일 수 있다고 지적했습니다. 이러한 마그마 재충전 양상은 옐로스톤이나 토바 호수에서 관측된 대규모 얕은 마그마 시스템과 유사한 패턴을 보인다는 점에서 더욱 주목받고 있습니다. 이러한 연구 결과는 키카이 칼데라의 향후 활동 가능성에 대한 경각심을 높이는 동시에, 대규모 화산 분화의 예측 및 대비를 위한 연구의 중요성을 강조하고 있습니다. 현재까지는 대규모 분화 발생의 임계점을 정확히 예측하기는 어렵지만, 연구진은 지진파 속도 변화와 같은 지구물리학적 신호를 지속적으로 관측하는 것이 향후 분화 가능성을 판단하는 핵심 지표가 될 수 있다고 강조했습니다.\키카이 칼데라 연구는 단순히 과거 화산 활동의 기록을 탐구하는 것을 넘어, 미래의 화산 분화 위험을 예측하고 대비하기 위한 중요한 단계로 평가받고 있습니다. 연구진은 지속적인 모니터링과 추가적인 연구를 통해 키카이 칼데라의 활동 변화를 면밀히 관찰하고, 대규모 분화 발생 가능성에 대한 예측 정확도를 높이기 위해 노력할 것입니다. 이는 일본 열도뿐만 아니라 전 세계적으로 화산 활동에 따른 위험을 관리하고, 인명 피해를 최소화하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한, 키카이 칼데라 연구는 대규모 칼데라 분화의 메커니즘을 밝히는 데 기여하며, 다른 칼데라 화산 연구에도 중요한 정보를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 옐로스톤 칼데라와 같은 다른 대규모 칼데라의 활동을 이해하고, 이들 지역의 화산 위험을 평가하는 데에도 활용될 수 있을 것입니다. 이번 연구는 화산학 연구의 발전과 더불어, 지진 및 화산 활동에 대한 사회적 관심과 대비를 강화하는 계기가 될 것으로 보입니다. 앞으로도 지속적인 연구와 정보 공유를 통해 키카이 칼데라의 활동 변화를 주시하고, 잠재적 위험에 대한 과학적 근거를 마련하는 것이 중요합니다





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