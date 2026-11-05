키샤 랜스 보텀스, 미국 건국 250년 만에 첫 흑인 여성 주지사 당선

민주당 키샤 랜스 보텀스 당선자가 조지아주 주지사 선거에서 54.34%를 득표해 승리했다. 메디케이드 확대와 최저임금 시간당 15달러 인상 등 공약의 실행 여부가 주목된다.

미국 조지아주에서 민주당 소속 키샤 랜스 보텀스 당선자가 3일 중간선거에서 승리하면서, 미국이 건국된 지 250년 만에 처음으로 흑인 여성이 주 정부를 이끌게 됐다. 보텀스 당선자는 2018년부터 2022년까지 애틀랜타 시장 을 지낸 인물이다.

외신들은 이번 승리를 미국 정치사에서 소외돼 온 흑인 여성의 정치적 위상을 크게 끌어올린 기념비적 사건으로 보도했다. 미국 역사상 선출된 흑인 주지사는 단 셋이었으며, 이들은 모두 민주당 소속 남성이었다.

Also read KT&G, 3분기 매출 1조9천억원·영업이익 5,301억원... 역대 최대 실적

보텀스 당선자, 54.34% 득표로 릭 잭슨 후보 제쳐

보텀스 당선자는 3일 중간선거에서 54.34%를 득표해 공화당 소속 릭 잭슨 후보를 누르고 승리했다. 이 결과는 AP 통신이 3일 보도한 내용을 기반으로 한다.

보텀스 당선자는 4일 승리 연설에서 자신의 가계사를 먼저 꺼냈다. 그는 고조모 벳시 픽이 노예해방 20여년 전인 1845년에 태어났다고 밝히며, 지금 자신은 선조들이 만든 강철의 어깨 위에 서 있다고 말했다.

이어 그는 출신이 어떻든 조지아주는 당신의 과거에 집착하지 않는다고 강조했다. 농장 노예 후손인 보텀스 당선자는 노동자 가정에서 자란 이들에게 더 나은 기회를 제공하기 위해 정치를 시작했다고 밝혔다.

Advertisement

조지아 주립대 로스쿨 출신, 판사에서 시장까지

보텀스 당선자는 조지아 주립대 로스쿨을 졸업한 뒤 판사, 애틀랜타 시의원, 애틀랜타 시장(2018~2022년)을 차례로 지냈다. 공직 경력 전반에 걸쳐 도시 행정의 실무를 두루 경험한 셈이다.

시장 재직 시절에는 코로나19 방역에 적절히 대응했다는 평가를 받았다. 이후 바이든 행정부에서 백악관의 대중 참여국장으로 발탁돼 연방 정부의 핵심 거버넌스를 직접 경험했다. 그는 네 자녀의 어머니이기도 하다.

보텀스 당선자의 대중 인지도는 2020년 애틀랜타 시장 시절 전국적인 인종차별 항의 시위에서 진정성 있는 연설을 하면서 크게 높아졌다. 당시 상황은 미국 사회의 인종 갈등이 극도로 격화된 시기였다.

당시 미네소타주에서 백인 경찰의 과잉 진압으로 흑인 남성 조지 플로이드가 숨졌고, 이후 미국 전역에서 인종차별 반대 시위가 격해지며 방화와 약탈로 번졌다. 이때 보텀스 시장은 긴급 기자회견을 열었다.

보텀스 시장은 기자회견에서 자신이 네 명의 흑인 자녀를 둔 어머니이며, 조지 플로이드의 죽음을 보았을 때 어머니로서 똑같이 고통스러웠다고 밝혔다. 동시에 지금 애틀랜타 거리에서 벌어지는 일은 시위가 아니라 혼란이라며 시위대에게 집으로 돌아가 달라고 요청했다.

그는 이 과정에서 시민들과 함께 거리를 걷기도 했다. 그의 진정성 있고 강력한 연설은 방화와 약탈을 가라앉히는 데 크게 기여했다는 평가를 받았다.

Advertisement

가족사 연설이 담은 메시지와 고조부 기록

보텀스 당선자는 연설에서 종종 가족의 이야기를 꺼낸다. 자신의 할아버지가 조지아 시골에서 애틀랜타로 이주했을 때 시내 건물들의 뒷문으로 들어갈 수밖에 없었던 사연이 대표적이다.

그는 자신이 나중에 시장이 되어 정문으로 들어갈 수 있었다고 언급했다. 개인의 가족사가 공직자로서의 삶과 맞닿아 있음을 보여주는 대목이다.

한편 애틀랜타 저널 컨스티튜션(AJC)은 4일 보도에서 당선자의 고조부 셰퍼드 픽이 1860년 문서에서 조지아주 크로포드빌의 백인 노예주 소유로 기록돼 있다고 전했다. 해당 문서에는 몸값이 1400달러로 적혀 있다.

메디케이드 확대와 최저임금 인상 등 핵심 공약

보텀스 당선자는 선거 과정에서 저소득층 공공 의료보험인 메디케이드 수혜자를 수십만 명 늘리겠다고 밝혔다. 의료 접근성을 넓히겠다는 구상이다.

또 조지아주 최저임금을 시간당 15달러로 인상하겠다고 공약했다. 노동자 가정의 생활 여건과 직결되는 정책이라는 점에서 주목된다.

전기요금 부담을 늘리는 것으로 알려진 데이터센터 건설을 일시 중단시키겠다는 계획도 내놓았다. 임신 6주 이후 임신중지를 금지하는 조지아주 법을 폐지하겠다는 공약도 포함됐다.

이들 공약이 실제로 시행되려면 주 정부의 정책 결정과 입법 절차를 거쳐야 한다. 보텀스 당선자가 시장 시절 쌓은 행정 경험과 연방 정부 근무 경력을 바탕으로 어떤 속도로 공약을 추진할지가 다음 관심사가 될 전망이다.