클래시스, 브라질 대표 선임 및 현지 유통사 인수…중남미 시장 공략 가속화

피부 리프팅 기기 '슈링크'로 유명한 클래시스가 브라질 의료기기 유통사 JL헬스를 인수하며 중남미 시장 공략을 본격화한다. 현지 대표 선임과 공격적인 마케팅 전략을 통해 5년간 연평균 30% 성장을 목표로 하며, 신제품 출시와 홈 디바이스 도입도 계획하고 있다. 브라질을 교두보 삼아 중남미 시장 전체를 장악하겠다는 포부도 밝혔다.

피부 리프팅 기기 슈링크로 유명한 미용의료기기 기업 클래시스 가 지난달 160억여 원을 투자해 브라질 의료기기 유통그룹 JL헬스 인수를 마무리했다. 클래시스 브라질 신임 대표로 안드레아 리마 전 앨러간 에스테틱스 브라질 사업총괄 책임자를 선임했다. 최근 한국을 찾은 리마 대표는 매일경제와 인터뷰하면서 브라질 에서 K드라마가 인기를 끌면서 한국인처럼 어려 보이고 빛나는 피부를 갖고 싶어 하는 사람이 많다며 20·30대인 두 며느리도 한국식 피부시술을 받고 싶어 한다고 말했다. 클래시스 는 최근 JL헬스 인수를 통해 현지 시장 공략을 가속화한다는 전략이다. 리마 대표는 클래시스 브라질 은 세계 최대 북미 시장과 세계 4위 중남미 시장 을 공략하기 위한 전략적 요충지라며 향후 5년간 연평균 30%씩 성장시키겠다고 말했다. 이어 그는 기기 판매와 시술 마케팅을 결합해 설치 대수 확장과 소모품 매출 증대를 함께 노릴 것이라고 덧붙였다.

\2017년 브라질에 진출한 클래시스는 그간 현지 유통사를 통해 미용의료기기를 공급했다. 특히 JL헬스 자회사 메드시스템즈는 1만5000개 이상 피부 클리닉 네트워크를 보유한 현지 1위 기업으로, 2018년부터 클래시스 장비를 독점 유통했다. 지금까지 판매한 고강도 집속 초음파 기기인 울트라포머만 3900대가 넘는다. 클래시스는 이번 인수를 통해 제품 공급부터 현지 판매까지 공급 전 과정을 직접 관리하는 체계를 구축하며 공격적인 마케팅 전략을 펼칠 수 있게 됐다. 신제품 출시도 빨라진다. 한국에서 판매되고 있는 마이크로니들 고주파 장비 쿼드세이 등을 연내 선보이고, 홈 디바이스도 들여온다는 계획이다. 리마 대표는 중남미 미용의료기기 시장에서 A부터 Z까지의 라인업을 모두 갖춘 기업이 되겠다고 말했다. 클래시스 브라질을 통해 메드시스템즈를 인수한 것과 별개로 클래시스는 본사가 직접 콜롬비아와 아르헨티나 메드시스템즈 법인도 인수했다. 브라질을 교두보 삼아 중남미 시장 전체를 장악하겠다는 구상이다.\리마 대표는 현지 에너지 기반 미용의료기기 시장이 2024년 8억달러에서 연평균 11% 성장해 2030년 14억달러 규모가 될 것으로 전망한다며 현재 클래시스 전체 매출의 20%를 차지하며 한국에 이어 두 번째로 큰 시장인 중남미 매출을 더욱 끌어올릴 수 있을 것이라고 했다. 현재 클래시스는 브라질 미용의료기기 시장 수위를 다투고 있지만 성장 여력은 아직도 크다고 보고 있다. 리마 대표는 브라질 미용의료기기 시장에서 현실적으로 도달 가능한 최대 규모는 장비 수 기준으로 5만대이고, 클래시스 침투율은 현재 15% 정도로 추정된다며 중남미 대형 클리닉 체인 입점까지 고려하면 잠재력은 더욱 크다고 했다. 클래시스는 브라질 JL헬스 인수를 통해 중남미 시장 공략을 가속화하고 있으며, 현지 유통망을 강화하여 제품 판매와 시술 마케팅을 결합한 공격적인 전략을 펼칠 예정이다. 또한, 신제품 출시와 홈 디바이스 도입을 통해 시장 경쟁력을 높이고, 중남미 시장 전체를 장악하기 위한 적극적인 투자를 지속할 계획이다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

클래시스 브라질 JL헬스 미용의료기기 중남미 시장

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

‘차 빼달라’ 요구에 여성 무차별 폭행한 전직 운동선수 입건인천의 한 아파트 상가에서 주차문제로 시비를 벌이다 30대 전직 운동선수가 30대 여성을 무차별 폭행했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사를 벌이고 있다.

Read more »

81세 미 공화당 상원 원내대표, 또 30초간 ‘얼음’미치 매코널 공화당 상원 원내대표가 30일(현지시간) 기자회견 도중 갑자기 30초 간 말을 잇지 ...

Read more »

�̼Ҷ�, ���� 30�ֳ� �ܼ�Ʈ���߰� ���� �����̼Ҷ�, ���� 30�ֳ� �ܼ�Ʈ���߰� ���� ���� - ��Ÿ������, �ۼ���-������, ����-hot-issues, ���-���� 30�ֳ� �ܼ�Ʈ�� ���� �̼Ҷ� �ҵ��� �߰ſ� ������ �߰� ������ �����ߴ�.

Read more »

해외주식·연금자산 동반 30조 미래에셋證 '30·30 클럽' 입성국내 증권사중 최초 성과올 해외주식 평가익 5.5조 쑥

Read more »

“올림픽은 못갔지만 신기록 세웠어요”...7월의 마지막날 한국 야구에 무슨 일이두산, KIA에 30대 6 대승 KBO 최초 30점 경기 탄생

Read more »

실손 전산화 참여 의무기록업체...청구건수 기준 80% 육박보험업계 예산 30% 증액에 EMR社 50곳 중 30곳 참여 초기 소비자 혼란 염려도

Read more »