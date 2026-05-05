크루즈선 한타바이러스 집단 감염, 3명 사망…WHO, 사람 간 전파 가능성 조사

대서양을 항해 중인 크루즈선에서 발생한 한타바이러스 집단 감염으로 3명이 사망하는 안타까운 사건이 발생했습니다. WHO는 사람 간 전파 가능성을 조사하고 있으며, 감염 확산 방지를 위해 긴급 대응하고 있습니다.

대서양을 항해 중인 크루즈선 에서 한타바이러스 감염 사례가 발생하여 3명이 사망하는 안타까운 사건이 발생하면서 전 세계 보건 당국이 긴급 대응 태세를 갖추고 있습니다. 세계보건기구( WHO )는 이번 사례가 사람 간 전파 가능성을 시사하는 중요한 단서가 될 수 있다고 보고 면밀히 조사하고 있습니다.

마리아 반 케르크호베 WHO 전염병 대응 국장은 기자회견을 통해 크루즈선 내에서 매우 밀접한 접촉자들 사이에서 사람 간 전파가 있었을 가능성을 언급하며, 최초 환자가 크루즈선에 탑승하기 전에 이미 한타바이러스에 감염되었을 가능성을 제기했습니다. 특히, 크루즈선 내에서 바이러스의 주요 매개체로 알려진 쥐가 발견되지 않았다는 점은 감염 경로를 파악하는 데 어려움을 더하고 있습니다. 한타바이러스는 일반적으로 쥐와 같은 설치류의 배설물이나 타액에 노출되어 전염되는 질병이지만, 드물게 사람 간 전파도 발생할 수 있습니다.

바이러스는 주로 쥐의 배설물이 건조되면서 공기 중으로 퍼져 사람이 호흡기를 통해 흡입할 때 감염되는 경우가 많습니다. 현재 네덜란드 선적의 크루즈선 ‘MV 혼디우스’에서 한타바이러스 확진 사례 2건과 감염 의심 사례 5건이 보고되었으며, 이 중 3명이 사망했습니다. 사망자 중 2명은 70세와 69세의 네덜란드 부부이며, 나머지 1명은 독일 국적자입니다. 네덜란드 부부는 크루즈선 탑승 전 아르헨티나를 포함한 남미 지역을 여행한 것으로 알려졌습니다.

WHO는 스페인 당국과 협력하여 해당 선박을 수용하고 전면적인 역학조사와 방역 조치를 진행할 예정입니다. 한타바이러스는 한국의 고 이호왕 박사가 한탄강 유역의 쥐에서 처음 발견하여 명명한 바이러스로, 잠복기가 수주에 이를 수 있습니다. 초기 증상은 피로, 발열, 오한, 근육통 등 독감과 유사하지만, 시간이 지남에 따라 심장, 폐, 신장 등 주요 장기를 손상시켜 심각한 호흡기 질환과 장기 부전을 유발할 수 있습니다. 현재 특별한 치료제나 완치법은 없지만, 조기에 의료 조치를 받으면 생존율을 높일 수 있습니다.

WHO는 한타바이러스가 일반 대중에게 미치는 위험도는 아직 낮은 수준이라고 판단하며, 불필요한 공포감을 조성하는 것을 경계하고 있습니다. 하지만 이번 크루즈선 내 발생 사례는 한타바이러스의 전파 경로와 감염 예방에 대한 경각심을 높이는 계기가 될 것으로 보입니다. 보건 당국은 국제적인 협력을 통해 감염 확산을 방지하고, 추가적인 피해를 최소화하기 위해 최선을 다할 것입니다. 또한, 한타바이러스에 대한 연구를 강화하고, 효과적인 예방 및 치료 방법을 개발하기 위한 노력을 지속할 계획입니다.

크루즈선 여행객들은 개인 위생 수칙을 철저히 준수하고, 의심 증상이 나타날 경우 즉시 의료기관을 방문하여 진료를 받아야 합니다. 특히, 설치류와 접촉을 피하고, 쥐의 배설물이나 타액에 노출되지 않도록 주의해야 합니다. 이번 사건을 통해 한타바이러스의 위험성에 대한 인식을 높이고, 감염 예방을 위한 노력을 강화하는 것이 중요합니다





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