큐피스트, 3분기 매출 130억·영업이익 42억 기록…AI 챗봇 '닷닷닷' 성장 견인

큐피스트가 3분기 매출 130억5300만 원, 영업이익 41억9700만 원을 달성하며 1년 새 매출 2배, 이익 4배 성장했다. AI 챗봇 '닷닷닷'의 폭발적 성장이 주요 동력으로 작용했다.

소개팅 앱 '글램'을 운영하는 큐피스트 (대표 안재원)가 올해 3분기(7~9월) 매출과 이익을 함께 크게 불렸다. 회사는 28일 3분기 매출 130억5300만원, 영업이익 41억9700만원을 기록했다고 밝혔다. 지난해 3분기 매출 58억원, 영업이익 10억원과 비교하면 매출은 125%, 영업이익은 320% 늘었다.

영업이익률 32%로 수익성 강화

1년 만에 매출은 두 배 넘게, 영업이익은 4배 넘게 불어났다. 눈여겨볼 대목은 영업이익률이다. 지난해 3분기 큐피스트는 100원어치를 팔아 17원을 남겼는데, 올해는 32원을 남겼다. 같은 물건을 팔아도 손에 쥐는 몫이 두 배 가까이 커졌다.

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동네 식당에 빗대면, 손님은 두 배로 늘었는데 가게 월세와 주방 인력은 그만큼 늘지 않아 사장님 손에 남는 돈이 네 배 넘게 불어난 것과 비슷하다. 한동안 월 10억원 안팎에서 맴돌던 매출이 3분기 들어 월평균 43억원 수준으로 올라섰다.

투자 없이 자생력 갖춘 AI 사업 성장

큐피스트가 지난해 1년 동안 올린 매출은 250억원이다. 올해는 3분기 석 달 동안에만 그 절반이 넘는 매출을 냈다. 회사가 잡은 올해 매출 목표는 400억원이다. 성장 과정에서 외부 자금에 기대지 않았다는 점도 눈길을 끈다.

큐피스트는 2021년 시리즈A 투자를 유치한 뒤 추가로 투자를 받지 않았다. 많은 플랫폼 스타트업이 투자금을 마케팅에 쏟아부으며 이용자를 늘리고 손실을 감수하는 것과 달리, 큐피스트는 벌어들인 돈을 다시 사업에 넣는 방식으로 몸집을 키웠다.

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AI 챗봇 '닷닷닷', 북미서 10개월 만에 매출 100억

회사는 성장 요인으로 두 갈래 사업을 꼽았다. 사람과 사람을 이어 주는 데이팅 앱, 사람과 AI를 이어 주는 AI 서비스다. 두 사업이 한 분기에 나란히 성과를 내면서 실적이 크게 뛰었다는 설명이다. 성장 속도로는 AI 사업이 앞섰다.

큐피스트는 여성 이용자를 위한 감성 AI 챗봇 '닷닷닷(Dot Dot Dot)'을 북미에서 먼저 선보였다. 일을 도와주는 AI 비서와 달리, 닷닷닷의 AI 캐릭터는 이용자의 하루 이야기에 공감하고 이용자 편에 서서 말을 건넨다. 연인처럼 설레는 대화를 나누는 상대인 셈이다.

큐피스트는 현재 20개국이 넘는 나라에서 닷닷닷을 서비스하고 있다. 닷닷닷은 출시 10개월 만에 전 세계 누적 매출 100억원을 넘었다. 재결제율도 80%를 넘는다. 처음 결제한 이용자 10명 중 8명 이상이 다시 돈을 냈다는 뜻이다.

매칭 기능 도입으로 '글램' 이용 활성화

매달 꼬박꼬박 돈이 들어오는 구독 상품처럼 매출 흐름이 안정적이라는 얘기다. 북미에서는 AI 캐릭터와 나눈 대화를 갈무리해 SNS에 공유하고, 캐릭터와 결혼했다며 인증 글을 올리는 이용자까지 나왔다. AI 챗봇은 데이팅 앱과 수익 구조가 다르다.

데이팅 앱은 남녀 이용자가 고루 모여야 매칭이 성사되고 결제로 이어진다. AI 챗봇은 이용자 한 명만 있어도 대화가 시작되고 매출이 생긴다. 큐피스트가 해외 시장을 빠르게 넓히고 이익률까지 끌어올릴 수 있었던 배경이다. 데이팅 사업은 실적의 버팀목 노릇을 했다.

큐피스트는 2016년 글램을 내놓은 뒤 국내 최대 규모 데이팅 앱으로 키웠다. 글램 가입자는 600만명에 가깝고, 지금까지 성사된 매칭은 2300만건을 넘는다. 큐피스트는 올해 글램에 프로필 인증 기능을 도입했다.

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데이팅 앱 이용자들이 가장 꺼리는 가짜 프로필을 줄이려는 조치다. 상대를 믿을 수 있게 되자 이용자들도 적극적으로 움직였다. 이용자끼리 주고받은 '좋아요'가 인증 도입 이후 3.49배로 늘었고, 매칭 수도 덩달아 늘었다.

한일 매칭 추가하며 글로벌 러브테크 선도

MBTI 궁합을 토대로 상대를 연결하는 '케밋'도 성과를 냈다. 케밋에서 매칭된 이용자 4명 가운데 1명은 실제 연인 관계로 발전했다. 큐피스트는 지난 8월 케밋에 한국과 일본 이용자를 연결하는 '한일 매칭'을 추가해 해외 이용자를 받기 시작했다.

안재원 큐피스트 대표는 '사랑은 감성과 기술이 결합돼야 하는 어려운 분야이자 기술적으로 더 진보해야 하는 중요한 분야'라며 '감성만으로는 생산성이 없고 기술만으로는 공감이 없다'고 말했다.

안 대표는 '큐피스트는 이 둘을 결합해 글로벌 러브테크 선두주자로서 사람들의 더 나은 삶에 기여하겠다'고 밝혔다. 안재원 대표는 젊은 시절 연애에 서툴렀던 자신의 경험에서 출발한 회사다.

사람 사이 관계를 기술로 더 쉽게 만들겠다는 생각이 창업으로 이어졌다. 현재 큐피스트는 70명 남짓한 인력으로 데이팅, 커뮤니티, AI 챗봇, 국제결혼 매칭 등 여러 사업을 동시에 운영한다.

큐피스트는 '러브테크' 기업이라고 소개한다. 러브테크는 사랑(Love)과 기술(Technology)을 합친 말로, 사람을 만나고 마음을 나누고 관계를 이어 가는 과정에 IT를 접목한 산업을 말한다.

안 대표는 '외로움이 멸종된 세상을 비전으로 내걸고, 데이팅과 AI 두 사업을 함께 키워 글로벌 러브테크 기업으로 발돋움할 계획'이라고 밝혔다.