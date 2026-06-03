퀸엘리자베스 콩쿠르에서 시상식에 선 첼리스트 김태연

벨기에 워털루에서 열린 퀸엘리자베스 콩쿠르 공식 시상식에서 첼리스트 김태연(20)이 마틸드 벨기에 왕비의 박수 속에 수상대에 올랐다. 퀸엘리자베스 콩쿠르에서 가장 인기를 끈 수상자는 스무살의 한국 첼리스트 김태연이었다.

벨기에 워털루에서 열린 퀸엘리자베스 콩쿠르 공식 시상식에서 첼리스트 김태연 (20)이 마틸드 벨기에 왕비 의 박수 속에 수상대에 올랐다. 퀸엘리자베스 콩쿠르 에서 가장 인기를 끈 수상자는 스무살의 한국 첼리스트 김태연 이었다.

지난 달 31일 폐막한 퀸엘리자베스 콩쿠르에서 거침없는 연주로 무대를 압도하며 2위와 관객상을 거머쥔 김태연은 마틸드 벨기에 왕비가 참석한 이날 시상식에서 참석자들의 환호와 박수 속에 2차례 수상대에 등장해 새로운 첼로 스타 탄생을 알렸다. 벨기에 네덜란드어권 공영 방송국 VRT의 클래식 채널 클라라(Klara) 청취자들이 선정하는 '클라라 관객상' 시상자로 나선 VRT 방송국 관계자는 "나처럼 평범한 사람도 그가 연주한 루토스와프스키 협주곡을 들며 음악이 담고 있는 캐릭터와 감정에 빠져드는 신기한 경험을 했다. 김태연이 이 상을 받는 것은 당연하다"며 극찬을 보냈다.

시상식 후 김태연 주변에는 축하 인사를 건네고, 함께 사진을 찍으려는 사람들이 몰려 북새통을 이뤘다. 나이가 지긋한 한 여성 참석자는 김태연에게 "당신이 연주하는 음악과 사랑에 빠졌다"며 어린 나이에 어떻게 그렇게 담대하고, 열정적인 연주를 할 수 있는지 물으며 사인을 요청했다.

이번 콩쿠르의 후원사인 벨기에 국립복권의 임원인 올리비에 알스틴스 씨는 "한국 젊은 음악가들 중에 뛰어난 사람이 많은 건 익히 알고 있었지만, 김태연의 연주는 특히 듣는 사람들의 감정을 움직이는 힘을 갖고 있다고 느꼈다"며 동갑내기인 자신의 딸에게 보여주겠다며 함께 사진을 찍었다. 2022년 같은 콩쿠르에서 우승한 첼리스트 최하영의 결선 무대도 직접 봤다는 그는 "당시 우승을 차지했던 최하영의 결선곡 루토스와프스키 협주곡도 물론 훌륭했지만, 김태연의 루토스와프스키 협주곡은 최하영의 5년 전 연주를 잊게 할 만큼 좋았다"고 평가하기도 했다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

퀸엘리자베스 콩쿠르 첼리스트 김태연 마틸드 벨기에 왕비 클라라 관객상 루토스와프스키 협주곡

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

11시 투표율 15.3%···사전투표율 합치면 60%대 초중반 예상21대 총선 투표 시작 5시간만인 오전 11시 투표율이 15.3%를 기록했다. 4년 전 20대 총선 같은 시간대 투표율 16.1%보다 0.8%포인트 낮은 수치입니다.

Read more »

[갤럽] 문 대통령 지지율 30% 무너졌다…20대 민심 이탈이 결정적20%대까지 떨어진 문 대통령 지지율 하락세 배경에는 20대의 지지 철회가 주요한 요인으로 분석됐다. 2주 전 27%였던 20대의 직무수행 긍정률은 지난주 25%에 이어 이번주는 21%까지 떨어졌다.

Read more »

�ùκ��� �����ȴٸ� ������� �̵��ǡ����� ���� ������ - ��ߴ��������������������ö�󿬴� ȸ������ 12�� 20��, 15��° ���ڸ������� ������� ���޷� ���� ���� �����ϸ� ������öŸ�� ���������� �������ϴ�. 20...

Read more »

442만명 몰린 LG엔솔, 청약자 절반은 ‘2030’LG에너지솔루션 공모에 MZ세대의 청약 비중이 48.6%에 달한 것으로 조사됐다. 나머지 연령대는 50대 16.4%, 60대 6.9%, 70대 이상 1.6%, 20대 미만 3.7% 순이다. 성별로는 남성(49.5%)과 여성(50.5%) 비중이 거의 같은 수준이었다.

Read more »

안철수 지지층 38.1%는 이재명, 37.7%는 윤석열 찍었다다만 단일화 발표 이전에 사실상 윤 당선인으로 이동이 있었습니다.\r안철수 지지자 윤석열 이재명

Read more »

[포토] 노동자 죽음으로 맞선 손배 가압류 20년‘손해배상 20년, 하청 20년, 죽음 내몰린 20년 특별사진전’

Read more »