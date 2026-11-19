퀴인시연구소는 북미 관계 정상화와 한미 동맹 역할 분담을 담은 전문가 보고서를 펴냈다. 북한 비핵화를 장기 목표로 설정하고 한국의 재래식 방위 주도 방안을 제시하여 동북아 안보 틀을 재설계해야 한다고 주장한다.

미국 워싱턴의 전략 싱크탱크 퀸시연구소 는 북미 관계와 한미 동맹의 구조적 재조정을 위한 전문가 분석 보고서를 18일(현지 시각) 발표했다. 이 보고서의 핵심 주장은 북한과의 공존을 인정하고 비핵화를 장기 목표로 설정한 채, 현재 시급한 평화 안정화를 위해 북미 대화의 전제 조건을 완화해야 한다는 것이다.

퀴인시연구소가 편집한 이 보고서는 '낡은 가정, 새로운 현실: 한미 정책 다시 생각하기'라는 제목으로, 미국과 한국, 중국, 뉴질랜드의 전문가 8명이 집필에 참여했다. 연구진은 장기적으로 고정관념화된 안보 전제를 재검토하여 변화한 전략 환경에 맞는 대안을 모색해야 한다고 강조하며, 동북아 안보 협력의 새로운 틀을 제안했다.

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북핵 위협 현실화 및 대화 전제 변화 필요성

안킷 판다 카네기국제평화재단 선임연구원은 북한이 현재 미국 본토를 핵무기로 직접 위협할 수 있는 세 번째 적대국으로 부상했다고 진단했다. 그는 북한이 약 50기의 핵탄두를 조립 완료한 상태로 추정된다고 전하며, 미국이 2022년 핵태세검토보고서와 2023년 한미 워싱턴 선언을 통해 북한을 사실상 핵 억지의 대상으로 삼았다고 밝혔다.

판다 연구원은 미국의 공식 입장이 여전히 완전한 비핵화를 내세우고 있어 북미 대화의 여지가 좁혀지고 있다고 지적한다. 이를 해결하기 위해 도널드 트럼프 미국 대통령이 공식 연설을 통해 북한과의 안정적 공존을 당면 목표로 제시하고, 정상 간 대화와 함께 북미 군 당국 간 상설 소통 채널을 마련할 것을 제안했다.

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핵무기와 재래식 무력을 모두 유지하면서 정례적인 접촉을 유지함으로써 우발적 충돌의 위험을 낮추자는 것이 핵심이다. 이는 북핵의 실체적 위협을 인정하고, 이를 바탕으로 한 미묘한 균형을 유지하려는 현실주의적 접근이라고 평가된다.

한국 핵무장 우려와 확장억제 신뢰도 문제

제니 타운 스팀슨센터 선임연구원은 만약 미국이 비핵화를 북미 대화의 전제 조건에서 제거할 경우, 한국이 독자적 핵무장을 시도할 것이라는 관측에 대해 의문을 제기했다. 그는 한국이 핵확산금지조약(NPT) 탈퇴를 통해 독자 핵무장을 추진할 경우, 원전 연료의 안정적인 조달과 원전 수출에 심각한 차질이 빚어질 수 있다고 우려했다.

타운 연구원은 국제 제재와 기술 및 방산 협력 제한이 수출 의존도가 높은 한국 경제에 막대한 부담을 줄 수 있다고 지적했다. 특히 한국의 핵무장 선택에 더 큰 영향을 미치는 변수는 미국의 확장억제 공약에 대한 한국의 신뢰 수준이라고 강조하며, 신뢰 회복이 선행되어야 한다는 점을 분명히 했다.

동북아 다자간 대화 및 한중 실무 협력 방안

존 델러리 미국 존스홉킨스대 국제관계대학원 교수는 북핵 6자회담이 북한의 핵 프로그램 폐기에서 진전을 보지 못하며 동북아 평화·안보 논의가 중단된 점을 지적했다. 그는 남북한, 중국, 일본, 몽골이 장관급 회의를 돌아가며 열고 미국과 러시아를 초청하는 '동북아 평화·안보 대화' 체계를 제안했다.

이 구상은 비핵화 합의를 회전의 전제로 삼지 않고, 평소 외교 당국 간 접촉을 이어가 위기가 발생했을 때 즉시 가동할 수 있는 소통 통로를 확보하는 데 초점을 맞췄다. 박규리 뉴질랜드 빅토리아대 웰링턴 국제관계학 조교수는 지난 5월 서해에서 실시한 한중 합동 수색·구조 훈련을 성공 사례로 제시했다.

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박 교수는 이 훈련이 해군 대신 해상 법 집행 및 구조 기관이 주도하여 정치적 부담을 낮췄다고 평가했다. 인명 구조 등 양국의 이해가 일치하는 분야에서 실무 협력을 쌓아 두면, 안보 현안으로 긴장이 고조되었을 때도 소통을 이어갈 기반이 마련된다는 설명이다.

전시작전통제권 전환과 한미 군사 역할 분담

전재우 한국국방연구원 연구위원은 주한미군의 한반도 밖 운용을 둘러싼 한미 간 갈등을 줄이기 위한 구체적인 군사 지휘 구조 변경안을 제시했다. 그는 전시작전통제권을 한국에 이양하고, 한미연합사의 통합 지휘체계를 양국의 병렬 지휘체계로 전환해야 한다고 주장했다.

중국 견제를 우선시하는 미국이 주한미군의 역내 역할을 확대하려는 가운데, 기존 지휘 구조를 유지할 경우 북한 억제에 집중하는 한국이 원치 않는 미중 충돌에 휘말릴 위험이 커진다는 판단이다. 전 연구위원은 미군 주둔은 유지하되 주한미군사령부는 핵 확장억제에, 한국군은 독자 지휘체계로 한반도의 재래식 방위를 주도하는 역할 분담을 제안했다.

전 연구위원은 2년 이내에 한국군의 독자 지휘통제와 정보·감시·정찰 역량을 검증할 지표와 목표 시점을 설정해야 한다고 밝혔다. 이어 4년 차에는 한국군이 독자적으로 작전을 지휘하도록 완전히 전환하는 로드맵을 제시하며, 이를 통해 한미 동맹의 안정적이고 지속 가능한 미래를 모색해야 한다고 강조했다.