테네시 주 휴스턴에서 열린 2026년 FIFA 북중미 지역 조별리그 E조 경기에서 인구 15만 명의 작은 섬나라 퀴라소가 독일에 1-7 완패하면서도 역사의 첫 골을 기록한의 의혹을 전한다. 독일은 전반 6분에 선제골을 터뜨려 통합 전력을 선보였으며, 퀴라소는 남은 절연 시간 동안 최선을 다해 반격을 시도했다.

2026년 FIFA 북중미 지역 조별리그 E조 경기에서 독일은 휴스턴 스타디움에서 퀴라소 를 상대로 1-7 완전승을 거두었으나, 퀴라소 는 화려한 대서증을 새로 썼다. 작은 섬나라 퀴라소 는 인구 15만 명에 불과한 점에서도 발놀림이 불가능한 상태였는데, 한마디로 말해 독일의 막강한 공격력에 맞섰다.

그럼에도 불구하고 퀴라소는 경기 첫 19분 안에 역습을 시도했고, 21분에 리바노 코메넨시아가 1-0을 낸 순간 은메차의 선제골에 단순히 신기함을 느끼는 팬들이 반응했다. 독일이 대단히 효율적인 전력을 선보이며 경기 초반부터 0-6까지 골을 뱉었으면서 퀴라소는 승산이 없었음을 증명했다. 이 경기에서 독일은 전반 6분, 38분, 23분, 33분, 43분과 같은 시점에 다섯 골을 기록하며 6-0을 바꾸어 놓았다. 퀴라소 선수들은 몸을 날려 방어하며 추가 골을 막았으나, 기분 좋은 승리를 이룬 팀과 반대로 팀은 최종적으로 6골 차 승리했다.

퀴라소는 매 순간 장력을 느끼며 경기를 버티다가, 전후 반기를 이룬 모티버가 없고 결국 무력해졌다. 난청과 재난과 같은 실무가 경기를 지배했고, 퀴라소의 선수들은 탁한 경기장 안에서 불가능성에 박자를 맞추지 못했다. 독일은 자신들의 전형적인 전술로 프리킥을 통해 리시어, 클래스, 포기에 확연한 하이라이트를 선보이며 경기를 흘렸다. 퀴라소는 많은 시기를 통한 꾸준한 준비가 이 경기에서 불가능했음을 알렸다.

독일은 감독의 승리도 끝에 나타났으며, 퀴라소의 좌절감과 동시에 협력자들을 향해 따뜻한 인사를 보냈다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

피파 월드컵 직면 독일 퀴라소

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

이강인의 결승골에 눈물 흘린 중국, 벼랑끝에서 살아남다[2026 FIFA 월드컵 아시아지역 2차 예선 C조] 한국 1-0 중국

Read more »

'잔디 고민' 축구협회, 10월 이라크전 용인미르스타디움서 개최(서울=연합뉴스) 이영호 기자=대한축구협회가 10월 15일 예정된 이라크와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 아시아지역 3차 ...

Read more »

손흥민 김민재 이재성 등 황금 조합…더욱 힘들어진 원정 8강 이룰까2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵은 한국 축구 대표팀의 ‘황금 세대’가 사실상 마지막으로 함께 호흡을 맞추는 무대가 되리라 전...

Read more »

볼리비아·가나전은 ‘월드컵 시뮬레이션’…‘승점 6’ 따고 가자지난 9월 미국 원정 2연전에서 한국은 2026 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 개최국과 맞붙었다. FIFA 랭킹 15위 미국을 2-0으로 ...

Read more »

한국-멕시코전, 월드컵 전체 티켓 수요 2위…홍명보호, 역대급 조건서 증명할 차례2026 북중미 월드컵에서 한국과 멕시코의 조별리그 맞대결이 전 세계 축구 팬들의 관심을 끌고 있다. 국제축구연맹(FIFA)이 15일 발표...

Read more »

‘총예산 2억원에 당구큐 16자루가 부상으로’ 15일 개막 안동시장배전국당구대회 “풍성하네”2026 안동시장배전국당구대회 15~19일 안동체육관서, 부상으로 몬스터큐 16자루, 男女 1위에 ‘우승재킷’ 선사

Read more »