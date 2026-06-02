퀀트 전략으로 신흥시장 수익성 극대화

신흥시장에서 꾸준한 성과를 내기 위해서는 체계적인 접근이 필요하다. 퀀트 전략이 주목받는 이유다. 신흥시장은 선진국 시장과 구성이 근본적으로 다르다. 상장 종목 수는 비슷하지만 기업 규모 격차가 훨씬 크고 중소기업 비율도 압도적으로 높다. 이는 정보 불균형으로 이어진다. 선진국 기업의 약 70%가 증권사 애널리스트의 분석 대상인 반면, 신흥시장 기업은 30%에 그친다. 정보가 희소할수록 가격 왜곡은 오래 지속되고, 그만큼 초과 수익 기회는 커진다. 실제로 신흥시장은 다른 글로벌 주식시장보다 종목 간 수익률 격차가 크며, 장기적으로 적극 운용 전략의 10년 성공률도 글로벌 대형주 대비 두 배 이상에 달한다. 그러나 기회와 위험은 동전의 양면이다. 신흥시장은 특정 종목과 국가에 대한 쏠림이 심하다. 퀀트 전략의 강점은 복잡한 알고리즘보다 규율에 있다. 핵심은 더 많은 예측이 아니라, 더 일관된 규칙을 적용하는 데 있다. 퀀트 전략은 단일 대형 베팅보다 더 안정적인 성과 기반을 제공한다. 재무 건전성, 지배구조, 사업 모델의 편차가 큰 신흥시장일수록 일관된 정량평가의 가치는 더욱 높아진다. 개인 투자자도 퀀트 사고를 적용할 수 있다. 일정한 재무 기준을 세우고, 특정 국가나 테마에 대한 과도한 집중을 피하며, 감정보다 규칙에 따라 투자하는 것 역시 넓은 의미의 퀀트 접근이다. 핵심은 위험을 종목 선택에 집중시키고, 국가·업종·테마에 대한 노출을 철저히 중립화하는 것이다. 거시 요인의 간섭을 걷어낼수록 개별 종목의 펀더멐털 차이가 성과를 이끄는 주된 원천이 된다. 알렉스 라이 라자드자산운용 주식 어드밴티지 팀 매니징 디렉터

신흥시장 에서 꾸준한 성과를 내기 위해서는 체계적인 접근이 필요하다. 퀀트 전략 이 주목받는 이유다. 신흥시장 은 선진국 시장과 구성이 근본적으로 다르다. 상장 종목 수는 비슷하지만 기업 규모 격차가 훨씬 크고 중소기업 비율도 압도적으로 높다.

이는 정보 불균형으로 이어진다. 선진국 기업의 약 70%가 증권사 애널리스트의 분석 대상인 반면, 신흥시장 기업은 30%에 그친다. 정보가 희소할수록 가격 왜곡은 오래 지속되고, 그만큼 초과 수익 기회는 커진다. 실제로 신흥시장은 다른 글로벌 주식시장보다 종목 간 수익률 격차가 크며, 장기적으로 적극 운용 전략의 10년 성공률도 글로벌 대형주 대비 두 배 이상에 달한다.

그러나 기회와 위험은 동전의 양면이다. 신흥시장은 특정 종목과 국가에 대한 쏠림이 심하다. 퀀트 전략의 강점은 복잡한 알고리즘보다 규율에 있다. 핵심은 더 많은 예측이 아니라, 더 일관된 규칙을 적용하는 데 있다.

퀀트 전략은 단일 대형 베팅보다 더 안정적인 성과 기반을 제공한다. 재무 건전성, 지배구조, 사업 모델의 편차가 큰 신흥시장일수록 일관된 정량평가의 가치는 더욱 높아진다. 개인 투자자도 퀀트 사고를 적용할 수 있다. 일정한 재무 기준을 세우고, 특정 국가나 테마에 대한 과도한 집중을 피하며, 감정보다 규칙에 따라 투자하는 것 역시 넓은 의미의 퀀트 접근이다.

핵심은 위험을 종목 선택에 집중시키고, 국가·업종·테마에 대한 노출을 철저히 중립화하는 것이다. 거시 요인의 간섭을 걷어낼수록 개별 종목의 펀더멘털 차이가 성과를 이끄는 주된 원천이 된다. 알렉스 라이 라자드자산운용 주식 어드밴티지 팀 매니징 디렉





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퀀트 전략 신흥시장 정보 불균형 크게 차이는 있지만 퀀트 사고 규칙에 따라 투자 중립화 펀더멘털 차이 성과를 이끄는 주된 원천

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