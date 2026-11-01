쿼드 외교장관, 중국 공급망 교란 우려 발표

쿼드 4개국 외교장관이 애틀랜타에서 회의해 중국의 핵심 광물 및 인공지능 공급망 교란에 대한 우려를 표명하고 도시광산 사업 추진을 확인했다.

마코 루비오 미국 국무장관을 비롯해 모테기 도시미쓰 일본 외무상, 페니 웡 오스트레일리아 외교장관, 수브라마냠 자이샨카르 인도 외교장관이 31일 미국 애틀랜타에서 만나 공동성명을 발표했다. 이들은 중국이 주도하는 핵심 광물 및 기술 공급망의 비시장적 관행에 대한 심각한 우려를 표명하며 공동 대응 의지를 다졌다.

중국 중심 공급망 교란 경고

쿼드 4개국 외교 수장들은 자의적 수출 규제와 과잉생산으로 인한 글로벌 공급망 교란에 주목했다. 루비오 국무장관은 기자회견을 통해 쿼드가 반중국 연합은 아니라고 명시하면서도, 이러한 비정상적 행위가 특정 국가에서 반복되고 있음을 모두가 알고 있다고 말했다. 이는 중국이 희토류를 포함한 핵심 광물의 전 세계 공급망을 경제·외교적 무기로 활용하는 점을 겨냥한 것으로 해석된다.

Also read 틈새 운동으로 비만 및 심장병 위험 낮추는 NEAT 활용법

중국이 정부 보조금 등을 바탕으로 과잉생산된 제품을 저가에 수출하여 다른 나라 시장에 타격을 준다는 지적도 포함되었다. 이들은 이러한 비시장적 정책과 경제적 압박이 핵심 산업의 안정성을 해친다고 보고, 공급망의 다변화가 시급하다고 강조하며 공동 대응의 필요성을 역설했다.

도시광산 및 기술 지원 확대

공급망 다변화를 위한 구체적인 방안으로 쿼드 외교장관들은 '도시광산' 사업의 공동 추진을 밝혔다. 이는 버려진 전기차 모터나 스마트폰 등에서 핵심 광물을 회수하여 재활용하는 환경을 조성하는 프로젝트다. 특히 미국은 인도와 아세안 회원국의 도시광산 시설 및 설비 구축을 위해 1000만달러(약 133억원)를 지원하겠다는 계획을 제시했다.

Advertisement

또한 인도·태평양 지역 국가들의 인공지능 활용을 돕기 위해 8500만달러(약 1135억원) 이상의 기술적·재정적 지원 계획도 공개했다. 일본 니혼게이자이신문은 글로벌사우스 국가들이 중국의 저가형 인공지능 모델을 도입하려는 경향이 있음을 지적하며, 쿼드가 이러한 움직임이 경제안보에 미칠 영향을 우려하고 있다고 전했다.

쿼드 정상회의 의제 조율

이번 애틀랜타 회담은 이달 중순 필리핀에서 개최가 추진되는 쿼드 정상회의의 의제를 사전 조율하기 위한 자리로 관측된다. 쿼드 정상회의는 2024년 9월 이후 트럼프 집권 2기에 대한 다자 협의 방식에 대한 거부감과 미국-인도 간 외교적 마찰 등의 영향으로 열리지 못했다. 이번 외교장관급 회의를 통해 정상회의의 성공적인 개최와 주요 의제 설정을 준비 중이다.

G20 외교장관 회의 공동성명 실패

같은 날 애틀랜타에서 열린 주요 20개국 G20 외교장관 회의에서는 공동성명 채택이 불발되는 결과를 낳았다. 러시아-우크라이나 전쟁, 미국과 이스라엘의 대 이란 정책, 미국의 관세 정책, 중국의 남중국해 군사 활동 등에 대해 회원국 간 이견이 컸기 때문이다. AP통신은 이러한 이견으로 인한 공동성명 불발이 예견된 상황이었다고 보도했다.

G20 회의 참석 중 일부 유럽 국가들이 러시아 외무장관과의 단체 사진 촬영을 거부하면서 관례였던 집단 사진 촬영은 무산되었다. 이는 각국의 외교적 입장 차이가 얼마나 깊은지를 보여주는 단상으로, 쿼드 4개국 내에서의 공조와는 대조적인 현상으로 관찰된다. 쿼드 측이 공급망 안보 문제에 대해선 명확한共识을 이끌어낸 반면, 포괄적인 글로벌 안보 이슈에서는 분열이 나타났음을 시사한다.