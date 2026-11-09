쿠팡이츠, 공정위 3008억 과징금 처분 불복 법적 대항

쿠팡이츠가 공정거래위원회의 3008억원 과징금 처분에 대해 형평성 문제를 제기하며 법적 대응을 예고했다. 과징금 산정 기준과 시장 지배성 추정 여부를 둘러싼 쟁점을 집중 분석한다.

쿠팡이츠 가 공정거래위원회 로부터 부과된 3008억원의 과징금 처분에 대한 법적 대응을 공식화했다. 쿠팡이츠 는 지난 9일 발표한 입장문을 통해 이번 처분이 형평성에 어긋난다고 강력히 주장하며, 최종 의결서 검토를 거쳐 정당한 법적 절차를 통해 입장을 충분히 소명하겠다고 밝혔다.

과징금 산정 기준과 불공정 행위 내용

공정거래위원회는 쿠팡이츠와 배달의민족 운영사인 우아한형제들에 대해 시정명령과 함께 각각 3008억원, 3311억원의 과징금을 부과한다고 발표했다. 공정위는 2023년 7월부터 2024년 1월까지 쿠팡이츠가 입점 업체의 메뉴 가격과 최소 주문 금액 등 6가지 거래 조건을 배달의민족보다 불리하지 않게 설정하도록 요구했다고 판단했다.

Also read 벤츠 못산다면 차라리 한국차?…“망했다” 욕먹더니 확 바뀐 4천만원대 美친 SUV [카슐랭]

이러한 조건을 따르지 않는 업체는 쿠팡의 주요 혜택인 '와우매장'에서 제외됐다. 와우매장에서 제외될 경우 쿠팡 유료 멤버십인 와우회원이 제공하는 할인과 무료 배달 혜택을 받을 수 없게 된다. 공정위는 이러한 행위가 시장 지배적 사업자의 지위를 남용한 것이라고 지적했다.

특히 쿠팡이 가장 문제 삼는 부분은 과징금의 규모다. 쿠팡은 지난해 10월 검찰 공소장과 유사한 심사용 보고서에서 혐의 관련 매출을 기준으로 250억원에서 420억원 수준의 과징금이 예상된다 설명한 바 있다. 그러나 공정위는 이후 혐의와 무관한 전체 배달 매출로 기준을 넓혀 과징금을 대폭 키웠다.

Advertisement

쿠팡은 실제 거래 조건을 변경하지 않았거나 당사 측이 연락조차 하지 않은 업체의 매출까지 포함했다며, 과징금 산정 기준을 통째로 바꾸어 규모를 키운 사례는 극히 이례적이라고 반박했다. 이는 기업의 방어권을 중대하게 침해한다는 논리다.

요기요 사건 비교와 시장 지배성 논란

쿠팡은 형평성 문제를 강조하며 2020년 요기요 사건을 비교 대상으로 들었다. 당시 공정위는 음식점이 전화 주문이나 다른 배달 앱에서 더 싸게 팔지 못하게 한 요기요의 '최저가 보장제'에 4억 6800만원의 과징금을 매겼다.

당시 요기요는 정책에 따르지 않은 음식점 43곳과 계약을 해지하기도 했다. 반면 쿠팡은 '와우매장' 정책 도입 이후 단 1건의 무단 계약 해지도 없었다며, 600배가 넘는 과징금 차이는 명백한 차별이라고 주장했다.

쿠팡은 또 정책 시작 당시인 2023년 초 쿠팡이츠의 점유율이 7%에 불과해, 법이 정한 시장 지배적 사업자 추정 기준에도 미치지 못했다고 덧붙였다. 공정거래법은 한 사업자의 점유율이 50% 이상이거나 상위 3개사 합산이 75% 이상일 때 시장 지배적 사업자로 추정한다.

쿠팡은 와우 회원 무료 배달 시행 후 1년간 입점 점주의 평균 매출이 상점당 98% 증가했다며, 점유율 80%가 넘는 특정 사업자가 장악하던 배달 시장에서 비로소 고객 중심의 경쟁이 촉진되었다고 강조했다.

Advertisement

공정위의 분석과 향후 절차

공정위의 판단은 쿠팡의 주장과 정반대다. 공정위는 지난해 주문 금액 기준 점유율 1위인 배달의민족(58.45%)과 2위인 쿠팡(34.44%)을 모두 시장 지배적 사업자로 인정했다. 두 회사의 합산 점유율은 2023년 88.10%에서 지난해 92.89%로 상승했다.

공정위는 최혜대우 요구가 가격을 낮추기보다 경쟁 앱의 가격을 끌어올렸다고 분석했다. 쿠팡의 연락로 조건을 받아들인 6만 2378곳 중 4만 7048곳(75%)은 쿠팡의 조건은 개선했으나 배달의민족의 거래 조건을 악화시켰다.

한 번이라도 와우매장에서 빠진 업체 5만 7907곳의 하루 매출은 22만원에서 9만원으로 급감했다. 쿠팡의 과징금이 배달의민족의 1602억원보다 약 2배 많은 이유는 위반 기간이 약 31개월로 더 길었고, 과거 법 위반 전력으로 과징금이 20% 가중되었기 때문이다.

반면 배달의민족은 조사 협조 등으로 과징금이 20% 감경받았다. 공정위는 쿠팡이 와우멤버십에 쿠팡이츠를 끼워 판 혐의에 대해서는 추가로 심의하기로 했으며, 쿠팡이츠는 최종 의결서 검토 후 정당한 법적 절차를 통해 대응할 계획이다.