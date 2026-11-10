쿠팡이츠 과징금 3008억, 배민 3311억...배달앱 양강과 공정위의 법정 공방

공정위가 배달앱 쿠팡이츠와 배달의민족에 각각 3008억원, 3311억원의 과징금을 부과했다. 두 기업은 제재 처분에 반발하며 법적 대응을 예고한 가운데, 시장 경쟁과 소비자 보호를 둘러싼 치열한 공방이 예상된다.

공정거래위원회 는 10일 국내 배달앱 시장의 양대 산맥인 쿠팡이츠 와 배달의민족 (이하 배민)에 역대 최대 규모의 과징금 을 부과했다. 쿠팡이츠 에는 3008억원, 배민에는 3311억원의 과징금 이 각각 결정되었으며, 이는 양사가 입점 음식점에 대해 경쟁 플랫폼보다 불리한 조건을 강요한 행위가 시장 질서를 해쳤다고 판단한 결과다. 이 처분으로 인해 배달 플랫폼 업계와 규제 기관 간 향후 치열한 법정 공방이 예고되고 있다.

최혜대우 요구 행위에 대한 과징금 산정 근거

공정거래위원회가 내린 가장 핵심적인 판단은 쿠팡이츠와 배민이 입점 음식점에 대해 '최혜대우 조항'을 강요했다는 점이다. 두 회사는 다른 경쟁 플랫폼에서보다 더 낮은 가격이나 더 큰 할인 혜택을 제공하지 못하도록 restaurants에 요구했다. 이로 인해 음식점들은 수수료율이 더 낮은 다른 플랫폼에서 가격을 인하하거나 프로모션을 확대하기 어려워졌으며, 결과적으로 소비자 부담이 증가했다는 것이 공정위의 설명이다. 이러한 일방적인 조건 강요 행위가 공정 경쟁을 저해한다는 판단 하에 거액의 과징금이 부과되었다.

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구체적인 과징금 산출을 보면, 쿠팡이츠는 최혜대우 요구 행위로만 3008억원을 부과받았다. 반면 배달의민족은 최혜대우 요구 1602억원, 자체배달 전환 강제 1554억원, 배달예상시간 관련 기만광고 154억원을 합산하여 총 3311억원의 과징금을 냈다. 이는 단순한 금액 차이를 넘어, 각 기업이 벌인 특정 행위의 성격과 기간, 그리고 시장 영향력을 공정위가 어떻게 평가했는지를 보여주는 중요한 지표가 된다.

쿠팡 선공과 배민 대응, 양사의 주장과 반박

공정위가 파악한 사건의 전개 구도는 '쿠팡의 선제적 요구와 배민의 맞대응'이었다. 쿠팡은 2023년 7월부터 2024년 1월까지 메뉴 가격, 최소 주문 금액, 할인 혜택 등 6가지 조건을 배민보다 불리하지 않게 정하도록 요구하고, 이를 따르지 않는 업체를 와우매장에서 제외했다. 이에 대해 배민은 2024년 5월부터 2023년 10월까지(문서상 일괄 기간 명시) 유사한 조건을 자체배달 입점 업체에 요구했고, 불이행 업체를 배민클럽가게에서 제외했다. 공정위는 이로 인해 음식점들이 다른 플랫폼에서 가격을 낮추는 것이 어려워졌다고 보았다.

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양사의 주장은 정면으로 충돌한다. 쿠팡이츠는 당시 점유율이 7%에 불과해 시장 지배적 지위가 아니었으며, 과거 유사 사건인 요기요의 과징금 4억 6800만원과 비교할 때 지나치게 과도한 금액이라고 반발했다. 또한 심사보고서 기준 250억~420억원 수준에서 최종 3008억원으로 부과액이 급증한 것을 문제 삼으며 '이중잣대' 논란을 제기했다. 반면 배민은 경쟁사의 멤버십 공세에 대응하기 위한 정상적인 사업 전략이었으며, 쿠팡이츠보다 요구 조건이 적고 위반 기간이 짧았다고 주장한다.

공정위가 집계한 위반 기간도 양사에 따라 차이를 보인다. 쿠팡이츠의 위반 행위가 약 31개월 동안 지속된 반면, 배민의 위반 기간은 약 17개월로较短했다. 또한 과징금 부과율에서도 차이가 발생했는데, 쿠팡이츠는 5.6%, 배민은 5%가 적용되었다. 공정위는 쿠팡이츠가 먼저 높은 수수료를 유지하며 거래 조건 동조화를 유발했다고 보고 높은 부과율을 적용했으며, 쿠팡이츠는 과거 법 위반 전력으로 20%가중, 배민은 조사 협조로 20% 감경되었다.

자체배달 강제와 배달시간 기만 광고 논란

배달의민족은 최혜대우 요구 외에도 자체배달 확대 전략과 관련된 제재를 받았다. 공정위는 배민이 2023년 8월부터 앱 화면에서 가게배달 노출을 줄이고 자체배달을 밀어붙였다고 판단했다. 배민 내부에서는 이를 'OD Share 확대', 'Only OD' 등으로 표현하며 전략적으로 가게배달을 축소하고 울트라콜 정액요금제를 폐지했다. 이러한 행위가 '자체배달 전환 강제'로 간주되어 1554억원의 과징금이 부과되었다.

배달예상시간 표시 관련해서도 기만광고 혐의로 154억원의 과징금이 부과되었다. 공정위 경제분석에 따르면 2023년 4월부터 2023년 7월까지 가게배달의 실제 평균 배달시간은 31.5분이었으나, 앱에는 44.7분으로, 자체배달은 실제 32.9분 대비 31.7분으로 표시되었다. 이로 인해 실제보다 가게배달이 약 13분 더 오래 걸리는 것처럼 보이게 하여 소비자를 오도했다는 것이 공정위의 입장은 배민은 자체배달 확대가 안정적인 배달 품질을 제공하기 위한 선택이며, 도어대시 등 해외 플랫폼도 유사한 추세라고 반박했다.

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과징금 국고 귀속과 향후 법적 공방 전망

이번에 부과된 총 6319억원의 과징금은 전액 국고로 귀속되며, 피해 입은 음식점주들에게 직접 지급되지 않는다. 점주들이 보상을 받으려면 별도의 손해배상 소송 등 민사 절차를 거쳐야 한다. 또한 양사가 공정위에 제출한 3600억원 규모의 상생안은 받아들여지지 않았다. 공정위는 기존 프로모션 성격의 사업이 많고 점주에게 직접 돌아가는 혜택이 제한적이라고 판단했기 때문이다.

배달의민족과 쿠팡이츠 모두 최종 의결서 송달 후 법적 대응에 나설 예정이다. 배민은 위법성이 없다는 입장을 재차 밝히며 소송으로 나갈 뜻을 비췄으며, 쿠팡이츠 역시 정당한 법적 절차를 통해 입장을 소명하겠다고 밝혔다. 특히 배민의 경우 부과된 3311억원 과징금이 지난해 영업이익 5724억원의 약 58%에 달하는巨額으로, 사업 전략 수정이 불가피할 전망이다. 쿠팡이츠 역시 와우멤버십과 쿠팡이츠 결합 판매를 둘러싼 끼워팔기 의혹이 추가 검토 대상에 있어 후속 제재 가능성을 완전히 배제할 수 없는 상황이다.