쿠팡이츠가 최대 7일 전 음식 예약을 받는 예약 주문을 26일 인천과 경기 일부 매장에서 시범 도입한다. 배달의민족과 예약 주문 시장을 두고 경쟁하게 된다.

쿠팡이츠 가 고객이 원하는 시간에 맞춰 음식을 미리 주문해 두는 예약 주문 서비스를 도입한다. 쿠팡이츠 는 26일 인천과 경기 일부 매장에서 시범 운영 을 시작한 뒤 전국으로 넓힐 계획이다. 18일 업계에 따르면 쿠팡이츠 는 이날 입점 점주 들에게 '배달·포장 예약 주문 서비스' 도입을 공지했다.

이번 서비스는 장보기와 쇼핑을 제외한 음식 매장의 배달과 포장 주문이 대상이다. 시범 운영은 내년 1월 2일까지 이어진다. 배달의민족, 이하 배민이 먼저 운영해 온 예약 주문에 쿠팡이츠가 뛰어들면서 단체 주문처럼 미리 계획해 시키는 수요를 두고 두 회사가 맞붙게 됐다.

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쿠팡이츠 예약 주문은 최대 7일 전부터 가능

쿠팡이츠 예약 주문에서 고객은 음식을 받을 날을 기준으로 최대 7일 전부터 주문을 넣을 수 있다. 매장이 문을 닫은 시간에도 주문 접수가 가능하지만, 음식을 받는 시간은 영업시간 안에서만 고를 수 있다.

결제는 주문할 때 미리 이뤄진다. 고객은 받기로 한 날 3일 전까지 앱에서 직접 주문을 취소할 수 있다.

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점주는 예약 주문이 들어오면 3분 안에 수락하거나 거절하면 된다. 영업시간 밖에 들어온 주문은 다음 영업을 시작한 뒤 15분 안에 수락하지 않으면 자동으로 취소된다.

수락한 주문은 조리를 시작해야 할 때 알림이 다시 울린다. 쿠팡이츠는 그 시각에 맞춰 배달 기사를 자동으로 배정한다.

예약이 한꺼번에 몰리는 것을 막기 위해 시간당 받을 주문 수는 기본 5건으로 설정된다. 점주는 이 값을 직접 바꿀 수 있다.

배민과 예약 주문을 두고 경쟁 구도 형성

배민은 쿠팡이츠보다 먼저 예약 주문을 운영해 왔다. 배민은 가게가 배달을 맡는 주문에서 운영하던 예약 주문을 지난해 5월 자체 배달 서비스인 알뜰·한집배달로 넓혔다.

다만 배민에서는 원칙적으로 당일 받을 음식만 예약할 수 있다. 쿠팡이츠는 최대 7일 전부터 예약을 받는다는 점에서 예약 기간이 다르다.

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배민이 점주들에게 공개한 자료에 따르면 지난해 5월 기준 배민 입점 가게 10곳 중 2곳 이상이 예약 주문을 받고 있다. 같은 자료에서 예약 주문의 평균 주문금액은 일반 주문보다 약 9140원 높은 것으로 나타났다.

예약 주문을 이용한 고객 수는 지난해 5월까지 1년 동안 약 7.4배 증가했다. 지난해 1~5월 예약 주문이 가장 많았던 메뉴는 아메리카노와 죽이었다.

점주 선택권과 쿠팡이츠 예약 주문 일정

쿠팡이츠는 수락한 주문을 음식 전달 48시간 전까지만 점주가 직접 취소할 수 있도록 했다. 그 이후에는 쿠팡이츠 파트너센터를 거쳐야 취소가 가능하다.

예약 주문을 받지 않으려는 점주는 시범 운영 초기에는 파트너센터를 통해 기능을 끌 수 있다. 다음달 3일부터는 사장님 포털이나 앱에서 직접 기능을 끌 수 있다.

쿠팡이츠 관계자는 단체 주문과 시간 지정 주문을 미리 확인해 재료를 계획적으로 준비할 수 있고 추가 매출도 기대할 수 있다고 설명했다. 시범 운영 결과에 따라 전국 확대 시기가 정해질 예정이다.