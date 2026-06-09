쿠팡, 와우회원가 오해의 소지 광고로 5억원 과징금… 공정위 '표시광고법 위반'

공정거래위원회가 쿠팡이 유료회원인 '와우 회원'에게 지속적인 할인을 제공하는 것처럼 광고한 행위를 표시광고법 위반으로 보고 법정 최고액 과징금 5억원을 부과했다. 쿠팡은 일회성 쿠폰 할인임을 제대로 표시하지 않고 소비자 반응 실험까지 한 것으로 나타났다. 공정위는 이를 중요 가격 정보 은폐로 판단했으며, 회원 수 급증 등을 고려해 제재 수위를 정했다. 동시에 표시광고법 개정을 통해 과징금 상한을 대폭 높이는 방안을 검토 중이라고 밝혔다. 정부도 소비자 3법 시행령을 개정해 위반 사업자에 대한 가중치를 최대 100%까지 적용하기로 했다.

공정거래위원회 가 유료회원인 '와우 회원'에게 지속적인 할인 혜택이 제공되는 것처럼 잘못 광고한 쿠팡에 대해 법정 최고액인 과징금 5억원을 부과하고 시정명령을 내렸다고 9일 밝혔다. 공정위는 쿠팡이 2020년 8월부터 2022년 5월까지 ' 와우회원 가'를 표시하며 실제로는 일회성 쿠폰 할인임을 제대로 알리지 않은 행위가 표시광고법 을 위반했다고 판단했다.

특히 쿠팡은 소비자 반응을 실험하기 위해 일정 기간 동안 쿠폰 할인 사실을 함께 표시한 버전과 그렇지 않은 버전을 병행 운영한 것으로 드러났다. 공정위는 이를 중요한 가격 정보를 은폐한 행위로 보고 제재를 결정했다. 다른 온라인 쇼핑몰들은 일회성 쿠폰 적용가임을 명시하는 점을 고려해 더욱 엄격히 판단했다. 아울러 쿠팡이 유료회원 가입을 유도해 '자물쇠 효과'를 형성하려는 의도와, 과장된 가격 표시 이후 회원 수가 급증한 점 등을 종합적으로 감안해 과징금 수위를 정했다.

쿠팡 와우회원 수는 조사 기간 동안 483만명에서 937만명으로 약 450만명 증가했고, 월 회비도 초기 2900원에서 4990원으로 인상됐다. 공정위는 표시광고법 개정을 통해 과징금 상한을 현행 2%에서 10%로, 정액 과징금을 5억원에서 50억원으로 높이는 방안을 검토 중이라고 밝혔다. AI와 디지털 기술 발전으로 온라인 광고 영향력이 커지는 만큼 소비자 피해를 더 효과적으로 억제하기 위한 조치다. 한편 정부는 이날 국무회의에서 표시광고법, 방문판매법, 할부거래법 등 소비자 3법 시행령 개정안을 의결했다.

이 개정안은 다음 달 1일부터 시행되며, 법 위반 이력이 있는 사업자에 대한 과징금 가중치를 기존 최대 50%에서 100%까지 높일 수 있도록 했다. 반면 과징금 감경 상한선은 기존 30%에서 10%로 대폭 낮춰 실효성을 강화했다





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