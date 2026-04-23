쿠팡, 한미 동맹 및 안보 이슈까지 로비 범위 확대…로비 자금 2배 급증

쿠팡의 미국 정치권 로비 활동이 통상 현안을 넘어 한미 동맹과 안보 이슈로 확대되었으며, 로비 자금 또한 크게 증가했다는 내용입니다.

쿠팡의 미국 정치권 로비 활동이 단순한 통상 문제를 넘어 한미 동맹 및 안보 이슈까지 확대된 정황이 공식 보고서를 통해 드러났습니다. 쿠팡은 미 의회뿐만 아니라 백악관, 부통령실 등 미국 행정부의 핵심 권력층과의 접촉 범위를 넓히고 로비 자금을 대폭 늘리는 등 적극적인 행보를 보이고 있습니다.

미 의회에 제출된 로비 보고서에 따르면 쿠팡은 올해 1분기에 총 178만 5천 달러, 한화 약 26억 원을 로비 활동에 지출했습니다. 이는 전 분기 대비 약 99% 증가한 수치로, 쿠팡의 로비 활동이 얼마나 강화되었는지 보여줍니다. 쿠팡은 자체 인하우스 로비 지출 109만 달러 외에도 밀러 스트래티지스, 발라드 파트너스, 컨티넨탈 스트래티지 등 6개 외부 로비 회사의 수임료를 지불했습니다. 특히 주목할 점은 로비의 내용이 변화했다는 것입니다.

이전에는 수출 촉진 관련 현안에 집중했던 반면, 이번 분기에는 미국과 한국, 대만, 일본, 영국, 유럽연합 등 동맹국 간의 경제 및 통상 유대 강화를 로비 이슈로 명시하며 한미 동맹을 강조하는 전략을 펼치고 있습니다. 이는 한국 정부의 행정 및 사법적 처분을 미국 기업 차별 문제와 연결시켜 동맹 문제로 재구성하려는 의도로 해석될 수 있습니다. 로비 접촉 대상 또한 의회 중심에서 행정부 핵심으로 확대되었습니다. 이전에는 상무부, 무역대표부, 국무부 등을 대상으로 로비 활동을 펼쳤지만, 이번에는 부통령실과 대통령실까지 접촉 대상으로 추가했습니다.

발라드 파트너스는 백악관 오피스를, 컨티넨탈 스트래티지는 대통령실을 접촉 대상으로 명시했으며, 쿠팡 자체 인하우스 보고서에는 국가안보회의(NSC)까지 포함되어 있어 통상 문제를 넘어 안보 채널까지 로비 대상을 확대했을 가능성을 시사합니다. 실제로 제이디 밴스 부통령과 마코 루비오 국무장관도 최근 김민석 국무총리와 조현 외교부 장관과의 면담에서 쿠팡에 대한 차별 우려를 언급한 바 있습니다. 로비스트들의 면면 또한 주목할 만합니다.

발라드 파트너스 소속의 마이카 케첼은 과거 국가안보보좌관실에서 근무했으며, 컨티넨탈 스트래티지의 앨버토 마르티네스는 마코 루비오 국무장관의 전 비서실장입니다. 이처럼 백악관 및 국무부의 핵심 인사들과 연결된 로비스트들을 활용하여 쿠팡은 미국 내 영향력을 확대하려는 전략을 구사하고 있습니다. 아킨 검프 보고서에는 트럼프 행정부 출신 통상 인사들이 포함되어 있어, 쿠팡이 다양한 정치적 스펙트럼을 아우르는 로비 네트워크를 구축하고 있음을 보여줍니다.

쿠팡의 이러한 적극적인 로비 활동은 미국 내에서 한국 기업에 대한 차별적인 대우를 개선하고, 한미 동맹을 강화하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 하지만 동시에 로비 활동의 투명성과 공정성에 대한 우려도 제기될 수 있습니다. 쿠팡은 로비 활동을 통해 자사의 이익을 추구하는 것은 당연하지만, 그 과정에서 미국 정치 시스템에 부당한 영향을 미치거나, 한미 관계에 부정적인 영향을 미치지 않도록 주의해야 할 것입니다. 또한, 쿠팡의 로비 활동은 다른 한국 기업들에게도 영향을 미칠 수 있습니다.

쿠팡의 성공적인 로비 활동은 다른 한국 기업들이 미국 시장에서 경쟁력을 강화하는 데 도움이 될 수 있지만, 동시에 로비 활동에 대한 의존도를 높이고, 공정한 경쟁을 저해할 수 있다는 우려도 있습니다. 따라서 한국 정부는 쿠팡의 로비 활동을 면밀히 모니터링하고, 필요한 경우 적절한 조치를 취해야 할 것입니다. 또한, 한국 기업들이 로비 활동에 의존하기보다는 자체적인 경쟁력을 강화하고, 투명하고 공정한 방식으로 미국 시장에 진출할 수 있도록 지원해야 할 것입니다. 쿠팡의 로비 활동은 한미 관계 및 한국 기업들의 미국 시장 진출에 중요한 영향을 미칠 수 있는 만큼, 신중하고 전략적인 접근이 필요합니다





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