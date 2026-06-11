쿠팡, 3,750만 명 개인정보 유출 및 무단 수집으로 6,246억 원 과징금 처분

개인정보보호위원회가 대규모 개인정보 유출과 이용자 활동 기록의 무단 수집을 저지른 쿠팡에 대해 총 6,246억 원이라는 역대급 과징금을 부과하며 강력한 법적 제재를 가했습니다.

개인정보보호위원회 가 대한민국 대표 이커머스 기업인 쿠팡의 심각한 개인정보 관리 소홀과 불법적인 데이터 수집 행위에 대해 역대 최대 규모의 제재를 가했습니다. 위원회는 총 3,750만 명에 달하는 방대한 규모의 개인정보를 유출하고, 법적 근거 없이 이용자들의 온라인 활동 기록을 무단으로 수집한 쿠팡에 대해 총 6,246억 원이라는 천문학적인 과징금 을 부과하기로 의결했다고 밝혔습니다.

이번 결정은 국내 대형 플랫폼 기업이 국민의 소중한 개인정보를 다룸에 있어 얼마나 안일한 태도를 보였는지를 단적으로 보여주는 사례이며, 이에 대해 정부가 매우 엄중한 잣대를 적용했음을 시사합니다. 이번 사건의 핵심인 개인정보 유출 규모를 살펴보면 그 심각성이 더욱 도드라집니다. 개인정보보호위원회는 유출된 정보 주체가 회원 3,322만 명과 비회원 최소 434만 명을 포함해 총 3,750만 명에 이른다고 분석했습니다. 당초 과기정통부 민관합동조사단이 발표했던 수치와 차이가 발생하는 이유는 산정 방식의 정밀도 때문입니다.

합동조사단은 단순히 회원정보 수정 페이지의 조회 건수를 기준으로 규모를 잡았으나, 개인정보위는 중복 조회된 경우와 이미 탈퇴하여 데이터베이스에 정보가 존재하지 않는 경우를 제외함으로써 보다 실질적인 유출 규모를 도출해냈습니다. 특히 공격자가 접근한 배송지 관리 페이지에는 이름과 전화번호, 상세 주소 등 매우 민감한 개인 식별 정보가 포함되어 있어, 단순한 계정 정보 유출보다 훨씬 더 위험한 상황인 것으로 드러났습니다. 더욱 충격적인 사실은 쿠팡 측의 데이터 관리 부실로 인해 정확한 피해 규모조차 완전히 파악하기 어렵다는 점입니다.

송경희 개인정보위 위원장은 브리핑을 통해 앱 로그 기록 중 몇 개월 분량이 삭제되어 있어 모든 유출 내역을 확인하는 데 한계가 있었다고 밝혔습니다. 현재 확인된 434만 명의 비회원 정보 유출은 증거를 통해 최소한으로 입증된 수치일 뿐이며, 접속 횟수와 해커가 보낸 협박 이메일의 내용을 종합적으로 고려할 때 실제 유출 규모는 이보다 훨씬 더 클 가능성이 매우 높다는 분석입니다. 이는 기업이 보안 사고 발생 후 로그 기록을 적절히 보존하지 않았거나 관리 체계가 붕괴되었음을 의미하며, 결과적으로 피해자들의 알 권리를 침해하는 결과를 초래했습니다.

기술적인 관점에서 쿠팡의 보안 시스템은 대형 플랫폼이라고 믿기 어려울 정도로 허술했습니다. 양청삼 개인정보위 사무처장의 설명에 따르면, 쿠팡은 인증토큰 기반의 권한관리시스템을 도입했음에도 불구하고 정작 시스템의 핵심인 인증키를 제대로 관리하지 못했습니다. 특히 개인정보가 담긴 민감한 페이지와 일반적인 상품 상세 페이지에 대한 비정상 트래픽 탐지 기준을 동일하게 설정했다는 점은 상식 밖의 조치로 평가받습니다.

개인정보 페이지는 접근 제어와 모니터링이 훨씬 더 엄격해야 함에도 불구하고, 일반 페이지와 똑같은 기준으로 탐지 시스템을 운영함으로써 해커의 공격을 적시에 탐지하고 차단할 기회를 스스로 놓친 셈입니다. 이에 대해 쿠팡은 이번 사고가 전직 직원이 재직 시절 알게 된 서명키 정보를 퇴사 후 악용한 특수한 사례라고 주장하며, 일반적인 유출 사고와는 다르게 취급해야 한다고 항변했습니다. 또한 법이 요구하는 인증키 관리와 이상행위 탐지 의무를 충분히 이행했다는 점을 소명하며 과징금 수위에 대해 억울함을 호소했습니다.

그러나 개인정보보호위원회는 가해자가 전직 직원인지 여부와 상관없이, 핵심 인증키를 외부로 유출되게 방치하고 이를 탐지할 시스템적 장치를 마련하지 못한 책임은 전적으로 기업에 있다고 판단했습니다. 또한 국내외 기업 여부나 기타 외부 영향은 고려하지 않고 오직 법 위반 사실과 증거에만 집중하여 결론을 내렸음을 분명히 했습니다. 현재 쿠팡은 유출된 정보가 실제 2차 피해로 이어졌다는 사실이 확인되지 않았다는 점을 들어 위험이 해소되었다고 주장하고 있습니다.

하지만 개인정보위는 단지 현재까지 확인된 피해가 없을 뿐, 유출된 정보가 다크웹 등에서 거래되거나 정교한 보이스피싱, 스미싱 범죄에 활용될 가능성은 여전히 매우 높다고 경고했습니다. 한 번 유출된 개인정보는 회수가 불가능하며, 시간이 흐른 뒤에 언제든 범죄의 수단으로 쓰일 수 있다는 점에서 경각심을 가져야 한다는 것입니다. 현재까지 약 2,578명의 이용자가 분쟁조정 신청을 접수한 상태이며, 위원회는 이번 처분 결과를 바탕으로 중단되었던 조정 절차를 재개하여 피해 구제에 나설 예정입니다.

이번 사건은 기업이 편의성과 성장만을 쫓아 보안 투자를 소홀히 했을 때 어떤 사회적 비용과 법적 책임이 따르는지를 보여주는 엄중한 경고장이 될 것입니다





yonhaptweet / 🏆 17. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

쿠팡 개인정보유출 개인정보보호위원회 과징금 데이터보안

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

‘3750만명 개인정보 유출’ 쿠팡에 6246억 역대 최고 과징금미국 전자상거래 기업 쿠팡에서 지난해 11월 발생한 개인정보 유출 사태에 대해 정부가 사상 최고 과징금을 부과한다. 쿠팡의 주장과 달리, 대규모 개인정보 유출 사태를 확인했다는 것이 정부의 조사 결과다. 개인정보위, 쿠팡에 6246억원 과징금 정부 조사에 따르면, 쿠팡에서 유출된 개인정보 규모는 3750여만명 수준이다.

Read more »

'쿠팡, 3755만명 개인정보 유출'… 역대 최대 6246억 원 제재개인정보보호위원회가 쿠팡의 개인정보 유출 사건에 대해 과징금 6246억 원을 부과했다. 송경희 위원장은 고도 해킹이 아닌 쿠팡의 기본적인 안전관리 체계 미비와 관리 소홀이 원인이라고 밝혔다. 전직 직원이 인증서명키를 확보해 회원 3322만 명과 비회원 433만 명의 개인정보를 유출했다. 쿠팡은 인증키를 평문으로 관...

Read more »

KakaoPay 6,246억원 과징금, 개인정보 유출·무단 수집 의혹KakaoPay가 개인정보보호위원회(APIC)로부터 6,246억원 규모의 과징금을 부과받았다. 개인정보 유출과 회원들의 온라인 활동기록 무단 수집 의혹이 제기된 것이다.

Read more »