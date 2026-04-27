쿠팡, 워싱턴 K스트리트에 16억원 로비 자금…한국 정부 압박?

미국 쿠팡Inc가 워싱턴 K스트리트의 로비 회사에 막대한 자금을 지출하여 한국 정부를 압박하려는 시도가 있다는 의혹이 제기되었습니다. 개인정보 유출 등으로 한국 정부의 조사를 받던 시기에 이루어진 로비 활동의 배경과 목적에 대한 분석을 제공합니다.

글로벌 자본 시장의 역동적인 흐름은 예측과 분석이 어려운 복잡성을 지니고 있습니다. 가격 변동은 거래 완료 이후에야 명확하게 드러나기 때문에, 경제 주체들은 가격 결정 메커니즘을 이해하고자 끊임없이 노력해 왔습니다.

애덤 스미스는 가격을 ‘보이지 않는 손’으로 묘사하며 그 중요성을 강조했고, 이후 수많은 경제학자들은 가격 형성에 영향을 미치는 다양한 데이터와 지수를 개발했습니다. 이러한 노력은 생산, 유통, 교환 과정의 숨겨진 흐름을 파악하고, 경제 현상을 보다 정확하게 이해하기 위한 것입니다. 본 ‘e-Data 스토리’는 수많은 경제 데이터 중에서 현재 시점에서 중요한 시사점을 제공하는 수치를 소개합니다. 미국에서 로비 활동은 헌법에 의해 보장된 권리입니다. 1791년 제정된 수정헌법 1조는 청원권을 명시하며, 국민들이 정부에 고충 해결을 요구할 수 있는 권리를 보호합니다.

이러한 권리는 모든 미국 개인과 법인에게 동등하게 적용되며, 정치인이나 공무원이 청원을 수용하고 해결하기 위해 노력하는 것은 당연한 것으로 여겨집니다. 초기 로비 활동은 개인이나 소규모 법인에 의해 이루어졌지만, 산업혁명과 기업 합병의 시대에 접어들면서 자본력을 갖춘 기업들이 법무법인을 통해 조직적으로 로비 활동을 전개하기 시작했습니다. 이는 워싱턴 D.C. 의 ‘K스트리트’에 로비 회사와 기업 사무소들이 밀집하는 현상을 초래했습니다. 2차 세계대전 이후 워싱턴은 세계적인 영향력을 행사하는 수도로 부상했고, K스트리트에는 글로벌 네트워크를 갖춘 초대형 로비 회사들이 등장했습니다.

대표적인 예인 에이킨검프는 ‘미국의 김앤장’으로 불릴 만큼 막강한 영향력을 자랑하며, 삼성과 같은 글로벌 기업들도 에이킨의 서비스를 이용하고 있습니다. 그러나 최근 월스트리트의 금융 회사들이 뉴욕을 떠나면서 K스트리트 역시 로비 회사들이 수도 외곽으로 이동하는 추세입니다. 이러한 변화는 K스트리트가 단순한 영향력 거래의 장소로 변모하고 있음을 시사합니다. 최근 국내에서도 쿠팡Inc가 에이킨에 막대한 로비 자금을 지출한 사실이 밝혀지면서 K스트리트의 파워에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

쿠팡Inc는 2026년 1분기에만 109만 달러(약 16억원)의 로비 자금을 지출했으며, 이는 한국 정부의 조사와 국회 청문회가 진행되던 시기와 맞물려 있습니다. 쿠팡Inc의 로비 활동은 상·하원 의원, 국무부, 재무부, 상무부, 무역대표부, 농무부, 중소기업청 등 한국 정부에 영향을 미칠 수 있는 곳에 집중되었습니다. 심지어 부통령과 백악관 대통령 비서실까지 로비 대상에 포함되었습니다





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