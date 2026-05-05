쿠팡, 1분기 매출 12조원 기록에도 3500억원 적자…4년 3개월 만에 최대 분기 손실

쿠팡이 1분기 매출 12조원을 기록했지만 영업손실 3500억원을 내며 4년 3개월 만에 최대 분기 적자를 기록했다. 성장률 둔화와 비용 증가로 시장 기대치를 크게 밑도는 '어닝 쇼크'를 내며 주가도 하락했다. 핵심 사업인 로켓배송 등 프로덕트 커머스 부문은 성장이 둔화된 반면, 성장사업 부문은 매출 증가에도 적자가 급증하며 전체 수익성을 압박했다.

쿠팡이 올해 1분기 12조원이 넘는 매출을 기록했지만 3500억원대 영업손실 을 내며 4년 3개월 만에 최대 분기 적자를 기록했다. 지난해말 개인정보 유출 사고 이후 성장률 둔화 와 비용 증가가 겹치며 시장 기대치를 크게 밑도는 ' 어닝 쇼크 '를 냈다.

쿠팡Inc가 6일(한국시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 1분기 연결실적 보고서에 따르면 매출은 85억400만달러(약 12조4597억원)로 전년 동기 대비 8% 증가했다. 다만 매출은 전분기(12조8103억원) 대비 감소하며 2개 분기 연속 줄었다. 특히 매출 성장률은 8%(고정환율 기준)로 2021년 뉴욕증시 상장 이후 최저치를 기록하며 처음으로 두 자릿수 성장률이 무너졌다. 종전 최저치는 지난해 4분기 14%였다.

수익성은 급격히 악화됐다. 1분기 영업손실은 2억4200만달러(약 3545억원)로 전년 동기(2337억원 흑자) 대비 적자 전환했다. 이는 지난해 연간 영업이익(약 6790억원)의 52%에 달하는 규모다. 당기순손실도 2억6600만달러(약 3897억원)로 적자로 돌아섰다. 이번 손실 규모는 2021년 4분기 이후 약 4년 3개월 만에 최대 수준이다.

당시 쿠팡은 상장 직후 분기 기준 최대 영업손실과 당기순손실을 기록한 바 있다. 이후 손실 폭을 줄이며 흑자 전환에 성공했지만 이번 분기에 다시 대규모 적자를 냈다. 특히 시장 기대치와의 괴리가 컸다. 블룸버그 등 외신은 쿠팡의 1분기 영업손실을 약 4000만달러 수준으로 예상했지만 실제 손실은 이보다 5~6배 큰 규모로 나타났다.

매출 역시 시장 전망치(약 85억~86억달러)를 소폭 하회했다. 실적 발표 직후 쿠팡 주가는 뉴욕증시 시간외 거래에서 3~4% 하락했다. 비용 구조 악화가 실적을 끌어내렸다. 매출 원가는 62억700만달러로 원가율이 73%까지 상승하며 전년(70.7%)보다 높아졌다.

판매비 및 관리비 증가까지 겹치며 총 영업비용이 87억4600만달러로 매출을 넘어섰다. 매출총이익은 23억달러로 전년 대비 1% 감소했고, 조정 에비타는 2900만달러로 전년(3억8200만달러) 대비 급감했다. 핵심 사업인 프로덕트 커머스(로켓배송·로켓프레시 등)는 매출 71억7600만달러(약 10조5139억원)로 4% 성장에 그치며 둔화가 뚜렷했다. 활성 고객 수는 2390만명으로 전년 대비 2% 증가했지만 직전 분기(2460만명)보다 감소했다.

반면 대만 로켓배송과 파페치, 쿠팡이츠 등이 포함된 성장사업 부문은 매출이 28% 증가했지만 적자가 급증했다. 해당 부문 조정 에비타 손실은 3억2900만달러(약 4820억원)로 전년 대비 96% 확대되며 전체 수익성을 끌어내렸다. 여기에 개인정보 유출 사고에 따른 보상 비용도 영향을 미친 것으로 분석된다. 쿠팡은 약 12억달러(1조6850억원) 규모의 구매이용권 보상 프로그램을 시행했으며, 해당 이용권은 매출 차감 요인으로 반영된다.

한편 쿠팡은 이번 분기 3억9100만달러 규모 자사주를 매입했으며, 추가로 10억달러 규모의 자사주 매입 프로그램도 승인했다





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쿠팡 1분기 실적 영업손실 성장률 둔화 어닝 쇼크

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