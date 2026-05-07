쿠팡, 개인정보 유출 위기 딛고 결제 규모 반등하며 시장 지배력 입증

개인정보 유출 사태 이후 일시적인 결제 감소를 겪었던 쿠팡이 강력한 와우 멤버십의 록인 효과를 통해 빠르게 회복하며 이전 수준을 상회하는 결제액을 기록했습니다.

국내 최대 이커머스 기업인 쿠팡이 지난해 말 발생한 대규모 개인정보 유출 사태라는 치명적인 악재를 딛고 놀라운 회복 탄력성을 보여주고 있다. 최근 발표된 데이터에 따르면 쿠팡의 올해 3월과 4월 월간 신용 및 체크카드 추정 결제 금액이 정보 유출 사고가 공식적으로 알려지기 전인 지난해 11월 이전 수준을 이미 넘어선 것으로 확인되었다.

이는 기업의 신뢰도에 심각한 타격을 줄 수 있는 개인정보 보안 사고 이후 소비자들이 일시적으로 이탈하거나 결제를 망설이는 경향을 보였으나, 결과적으로 쿠팡이 제공하는 서비스의 편의성이 그 우려를 상쇄했음을 시사한다. AI 테크 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스가 분석한 자료를 살펴보면, 쿠팡의 올해 4월 신용 및 체크카드 추정 결제액은 약 4조 6069억원으로 집계되었다.

이를 작년 10월의 결제액인 4조 4366억원과 비교하면 약 3.8% 증가한 수치이며, 사고가 공식 발표되었던 작년 11월의 4조 4735억원보다도 3.0% 상승한 결과이다. 3월의 상황 역시 비슷하게 긍정적이었다. 3월 결제액은 4조 6165억원으로 작년 10월 대비 4.1%, 작년 11월 대비 3.2% 증가하며 가파른 반등세를 보였다. 실제로 정보 유출 사태 직후인 작년 12월과 올해 2월에는 결제 규모가 일시적으로 감소하는 모습을 보였으나, 3월부터 다시 4조 6000억원대의 높은 수준을 회복하며 안정적인 궤도에 진입한 것으로 분석된다.

이러한 데이터의 흐름은 최근 쿠팡의 창업자인 김범석 의장이 밝힌 실적 전망과도 일치한다. 김 의장은 올해 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜을 통해 프로덕트 커머스의 매출 성장률이 지난 1월에 최저점을 찍었으며, 이후 매달 전년 대비 실적이 개선되는 흐름을 보이고 있다고 설명했다. 특히 2월과 3월에는 그 개선 속도가 더욱 빨라졌음을 강조했다.

김 의장은 개인정보 유출 사고라는 위기 상황 속에서도 대다수의 기존 고객과 핵심 이용자 층인 와우 멤버십 회원들이 이탈하지 않았다는 점에 주목했다. 4월 말 기준으로 보면, 사고 이후 탈퇴했던 회원들의 재가입과 신규 가입자의 증가가 맞물리면서 감소했던 와우 회원 수의 약 80%를 이미 회복했다는 구체적인 수치를 제시하며 경영 자신감을 드러냈다. 업계 전문가들은 쿠팡의 이러한 빠른 회복의 원동력으로 이른바 록인 효과, 즉 이용자 잠금 효과를 꼽는다. 쿠팡의 핵심 경쟁력인 새벽 배송과 로켓배송, 그리고 이를 뒷받침하는 와우 멤버십 생태계가 소비자들의 일상생활 속에 깊숙이 침투해 있기 때문이다.

생필품, 신선식품, 가전제품 등 생활 밀착형 소비 영역에서 쿠팡이 제공하는 압도적인 배송 속도와 편리함은 소비자가 다른 플랫폼으로 이동할 때 느껴야 하는 전환 비용을 매우 높게 만든다. 즉, 보안 사고에 대한 심리적 거부감보다 쿠팡을 이용하지 못함으로써 겪게 될 일상의 불편함이 더 크다고 판단한 소비자들이 다시 돌아왔다는 분석이다. 쿠팡이 위기를 기회로 바꾸며 성장하는 동안 다른 쇼핑 플랫폼들의 상황은 엇갈린 모습을 보였다. 지난 4월 기준으로 G마켓의 결제액은 3867억원으로 작년 10월 대비 12.0% 증가했고, 컬리 또한 1530억원으로 8.4% 늘어나며 성장세를 기록했다.

반면 11번가는 2298억원으로 9.6% 감소하며 고전하는 모습이었으며, 최근 공격적으로 한국 시장을 공략하고 있는 중국 이커머스 플랫폼인 알리익스프레스와 테무 역시 각각 7.2%와 2.4%의 결제액 감소세를 보였다. 이는 저가 전략을 앞세운 C커머스의 공세 속에서도 한국 소비자들은 결국 물류 인프라와 서비스 품질이 검증된 플랫폼을 선호한다는 점을 보여준다. 결론적으로 쿠팡은 개인정보 유출이라는 중대한 리스크를 겪었음에도 불구하고, 강력한 물류 네트워크와 멤버십 기반의 서비스 충성도를 통해 시장 지배력을 더욱 공고히 하는 결과를 낳았다.

하지만 장기적인 관점에서 소비자들의 신뢰를 완전히 회복하고 지속 가능한 성장을 이루기 위해서는 보안 시스템의 획기적인 강화와 투명한 정보 관리 체계 구축이 필수적이다. 편리함이 신뢰의 결핍을 일시적으로 가릴 수는 있지만, 디지털 경제 시대에 데이터 보안은 기업의 생존과 직결되는 핵심 가치이기 때문이다. 이번 결제액 반등은 쿠팡의 서비스 경쟁력을 증명한 사례인 동시에, 보안 강화라는 숙제를 다시 한번 일깨워준 사건이라고 평가할 수 있다. 참고로 이번 데이터는 AI 알고리즘을 통한 신용 및 체크카드 추정치로 네이버 페이 등의 데이터는 제외되었다는 점을 유의해야 한다





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쿠팡 이커머스 와우멤버십 록인효과 결제액분석

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