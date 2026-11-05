쿠팡, 공정위 현장조사 자료제출명령에 대한 법정 공방 심리 진행

쿠팡이 공정거래위원회의 현장조사 자료제출명령에 불복하며 법정 공방을 이어가고 있다. 쿠팡Inc의 3분기 영업손실 규모와 함께 양측의 주장과 향후 전망을 정리했다.

쿠팡이 공정거래위원회 가 내린 자료 제출 명령의 집행정지 신청에 대한 법정 공방을 본격적으로 시작했다. 이는 해당 업체가 올해 9월 1일 공정거래법 위반 의혹으로 진행된 현장조사 과정에서 제출을 요구받은 보고 및 자료 관련 법적 다툼이다.

법적 공방의 핵심 쟁점과 조사권 범위

이 사건의 핵심은 공정위가 진행한 현장조사 과정 중 쿠팡 측에 요구한 보고 및 제출 명령의 적법성 여부에 있다. 쿠팡은 당시 내려진 현장조사 결정에 불복하여 집행정지를 신청하였으며, 법원은 9월 23일까지 잠정적으로 해당 현장조사 결정 처분의 효력을 정지한 상태이다.

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쿠팡 측은 이러한 법적 대응이 불가피했음을 강조하며, 법원의 잠정 정지 결정 이후 불과 나흘 만에 새로운 혐의가 발견되어 조사가 재개되었다는 점은 기간이 짧다는 이유로 문제제기했다. 또한 조사 인력이 비약적으로 늘어났다는 점을 지적하며, 이는 공정위에 불복한 데 대한 본보기를 보이려는 의도라고 주장하였다.

이에 반해 공정위는 앞서 진행된 조사가 납품업자 및 개별 거래의 위법 여부 검토에 국한되었던 것과 달리, 이번 사건은 불공정거래 행위 관련 가격정책을 조사하기 위한 것이라고 해명했다. 과거 조사와 현재 조사의 내용 중 일부가 겹칠 수밖에 없으나, 이는 쿠팡 측이 과민하게 대응한 결과라고 반박하였다.

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증거 인출과 방어권 행사 사이의 법적 딜레마

당시 조사 과정에서 쿠팡은 조사관이 USB를 통해 자료를 열람할 수 있도록 허용하되, 기존 조사와 관련이 있다고 판단된 자료는 별도 USB에 담아 봉인하는 방식으로 대응하였다. 쿠팡 측은 이러한 조치가 취해지지 않을 경우 발생할 수 있는 법적 리스크에 대해 명확한 입장을 밝혔다.

쿠팡 측은 해당 자료가 공정위 손 안에 들어가는 순간, 추후 되돌려받더라도 공정위 측이 이미 해당 자료의 내용을 인지한 상태가 되어 방어권 행사를 포기하는 셈이 된다고 주장했다. 또한 제출하지 않을 경우 형사처벌을 받을 수 있는 진퇴양난의 상황에 처해 있음을 지적했다.

반면 공정위 측은 쿠팡 측이 자료를 봉인하여 어떤 자료가 있는지를 알 수 없다며 어려움을 호소했다. 추가 조사를 진행해야 하지만 실마리를 놓치거나 연결이 끊길 경우 관련 조사 자체가 지연될 수밖에 없으므로, 자료의 정확한 열람과 제출이 시급하다고 부연하였다.

쿠팡Inc 재무 성과와 향후 법적 절차 전망

법정 공방이 진행되는 와중에 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc의 재무 실적도 주목받고 있다. 쿠팡Inc는 3분기에도 6천억원이 넘는 영업손실을 기록하였다. 이는 기업 경영의 지속 가능성과 규제 대응 능력에 대한 외부의 시선을 한층 더 예민하게 만들고 있다.

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쿠팡이 8월에 대규모유통업법 위반 의혹과 관련된 현장조사 결정에 대해 낸 집행정지 신청은 잠정정지 기간이 끝난 지난 9월 23일에 기각되었다. 이 결정에 불복한 쿠팡이 재항고를 진행한 상태로, 사법의 최종 판단이 내려질 때까지 법적 공방은 계속될 전망이다.

이번 사건은 대형 유통 플랫폼과 규제 기관 간의 권한 충돌 사례로 분석되고 있다. 양측이 제시한 논리를 종합해 볼 때, 시장 지배적 지위의 남용 의혹과 관련 증거 인출의 적법성 문제가 어떻게 법적으로 정립될지가 향후 유통 업계의 규제 환경에 중요한 선례가 될 것이다.

쿠팡과 공정거래위원회 간 갈등이 해결되는 시기는 아직 명확하지 않다. 다만 재항고 심리가 진행되면서 양측은 각자의 법적 근거를 더욱 정교하게 준비할 것으로 예상된다. 관련 업계는 이번 사법 절차의 결론을 주의 깊게 관찰하며, 향후 유사한 규제 상황에 대비하는 방안도 모색할 예정이다.